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 Политика Украины
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Все про:апелляция (400) Апелляционный суд (256) Цемах (16)

 Апелляционный суд может освободить Цемаха из-под стражи

В четверг, 5 сентября, в 11:00 Апелляционный суд Киева рассмотрит апелляцию защиты Владимира Цемаха, который может быть причастен к уничтожению малайзийского авиалайнера в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ранее Цемаху продлили срок содержания под стражей, о чем СМИ сообщал его защитник Роман Гонтарев.

Прокурор по делу Цемаха Олег Пересада подтвердил в разговоре с Цензор.НЕТ, что рассмотрение апелляции должно состояться сегодня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Считаем Цемаха подозреваемым в деле MH17. Его сохранение для допроса крайне важно, - прокуратура Нидерландов. ДОКУМЕНТ

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Нидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.

Источник: https://censor.net.ua/n3146571
 
 
 Топ комментарии
 
Может освободить, или будет рассматривать апелляцию?
Провокационный заголовок для нагнетания всеобщей истерии.
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Какой нахрен истерики? Сам факт того что его заявку в апеляционном суде вообще рассматривают, это дичь )))
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Зелофіли задоволенні Апелляционный суд может освободить Цемаха из-под стражи - Цензор.НЕТ 557 Ну, випьемо за Цемаха

Апелляционный суд может освободить Цемаха из-под стражи - Цензор.НЕТ 4947
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Может освободить, или будет рассматривать апелляцию?
Провокационный заголовок для нагнетания всеобщей истерии.
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Провокационный заголовок для нагнетания всеобщей истерии.
"это цензор, детка"
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Предложите заголовок: "Апелляционный суд может и не освободить Цемаха из-под стражи"
Для уменьшения "истерии". Апелляционный суд может освободить Цемаха из-под стражи - Цензор.НЕТ 1047
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Какой нахрен истерики? Сам факт того что его заявку в апеляционном суде вообще рассматривают, это дичь )))
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Реально могут!
Клоуну по зарез нужен обмен пленными, но Рашка в последний момент, выставила условия включить в обменный список Цемаха (из за чего весь это сыр-бор на днях и случился). В открытую отдать его Клоун не может - это явное предательство, поэтому единственный шанс остаться чистеньким и реализовать кацапские требования - это провернуть все через суд. Под чьим контролем сейчас суды думаю объяснять не нужно, хотя вылить будут конечно на "попередникив" (мол я не при чем - это все "рефформированный Порошенком суд"). Хотя никто не запрещает провести повторный арест или предоставить такую возможность представителям нидерландской полиции
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Заголовок был бы странным при Пете.
А сейчас даже евродепутатам приходится упрашивать Зе не выпускать свидетеля.
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Если "мотивированный" прокурор не придет в заседание, точно может освободить.
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обратите внимание, как этому комменту накрутили лайки. неспроста это.
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Когда из некогда порядочной мадам все чаще шлюха прорывается.
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Вброс скандала! Что то прикрывают, от чего то отвлекают!
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З Е М Л Ю ...вони "прикривають" ...зараз будуть обіцяти що хочешщоб тихцем протягнути зняття "мораторію" ...так що пилу і туману буде ще більше
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шах і мат вам парахаботи вот ана істіная свабода !
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тєпєрь етат упирь ісчєзнєт тоєсть єго вивєзєт лубянка і вродє пєрєд западом нє прічьом і хйлу угоділі
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Просто чудово Апелляционный суд может освободить Цемаха из-под стражи - Цензор.НЕТ 7623
І цей раз Пєтя буде винуватий?
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Зелофіли задоволенні Апелляционный суд может освободить Цемаха из-под стражи - Цензор.НЕТ 557 Ну, випьемо за Цемаха

Апелляционный суд может освободить Цемаха из-под стражи - Цензор.НЕТ 4947
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Українська влада- бурят,молдаван и жидовка.
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+ еврей та москаль !! Ото вибрали свинопаси !!
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Ну если освободит, тогда самый гуманный суд в мире может сам оказаться на фонарях
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Вот к чему подобные статьи, может освободить а может и не освободить.
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чтобы встретить освобождение во всеоружии...чтобы еще до освобождения указать суду, чтобы тот принял единственное справедливое решение, иначе несправедливое решение будет жестко наказано...чтобы даже до шимпанЗЕ дошла вся абсурдность новой "власти"...чтобы "пляски святого Вита", также известные как "хорея", "танцевальная чума" или "дрыганье богдана" больше не смешили идиотов...
Как видишь, есть множество причин для "подобных статей"...
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Зебіли, якщо відпустять Цемаха, ви і тоді знайдете виправдання ЗеБе?
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Будут гордится, что "Сделали всех вместе". Шах и мат порохоботам и Голландской прокуратуре, а заодно и нашим спецам, которые его из ОРДЛО вытащили.
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прочла обращение 40 евродепутатов, не убедили. Они хотят не предлагая взамен ничего. Озабоченность здесь уже не проходит. А Кацапию толкают во все организации. Зе, читая Цензор, уже дно. Какое оправдание вы ищите На Дне.
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А не може там один "рєзкій пацанчік", який бандитів не любить, якось повпливати, щоб судді дотримувались законодавства?
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так это ж надо звонить баканову... а оно есть в сценарии для этой серии???
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Представители террористов "ДНР" могут быть вызваны судом в Нидерландах для дачи показаний по делу о катастрофе рейса MH17 в Донецкой области.
Эту информацию подтвердил Цензор.НЕТ прокурор Олег Пересада. Он отметил, что "экс-начальник ПВО" Цемах может быть допрошен в голландском суде. По словам прокурора, процедура дачи показаний определена в межгосударственном соглашении между Украиной и Нидерландами.
"Теоретически предусмотрена процедура допроса свидетелей и обвиняемых по видеоконференции, согласно договору между Украиной и Королевством Нидерланды", - подчеркнул Пересада.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд оставил под стражей подозреваемого в причастности к катастрофе МН17 Цемаха, отклонив апелляцию на меру пресечения
Он также отметил, что Куприян недавно вышел из тюрьмы. Он также может быть допрошен в качестве свидетеля в процессе о крушении сбитого самолета. Где сейчас находится Куприян, прокурор отвечать отказался.
В то же время, по словам Пересады, ни тот, ни другой не являются в данный момент подозреваемыми по делу MH17.
"Куприян был осужден именно как участник террористической организации. И он уже отсидел свой срок и вышел на свободу не так давно, как оказалось. Поскольку "закон Савченко к нему применился и значительная часть его срока была "съедена" еще на стадии досудебного следствия. Цемах в данный момент задержан как член террористической организации, именно в этом он и подозревается. И официально он пока к MH17 не имеет никакого отношения. Будет он его иметь или нет - вопрос досудебного следствия, то есть пока говорить рано", - подчеркнул Пересада. По его словам, во вторник, 30 июля, суд намерен рассмотреть апелляцию на арест Цемаха.
Допросят ли Куприяна, зависит от позиции прокурора, который будет поддерживать обвинение. "Если он посчитает нужным допросить Куприяна, то может и по видеосвязи. Но поскольку Куприян уже освободился, то может теоретически и сам явиться по вызову в суд в Нидерланды", - сообщил прокурор. Источник: https://censor.net.ua/n3140347
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А ***** только этого и ждет. Потом этого цемУха или грохнут или каким то образом он окажется на мордоре, где с него вытянут все что он успел рассказать и тоже грохнут...
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цемах не в международном розыске соответственно он не причастен к событиям о сбитию самолета с пассажирами . а из за цемаха сидят наши военнопленные и политзаключенные. чтобы их освободить путин требует ультимативно внести в списки цемаха.Что тут не понятного , если он не нужен Европе и миру для выяснения причин аварии значит кремль все купил и все порешал соответственно цемаха нужно менять и точка.
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нассать тебе в глаза зеленым и точка
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Не точка, а запятая! Эти глаза еще многое выдержат!
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Зачем его объявлять в международный розыск, если он уже задержан?
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Ну для того чтобы путин терроризировал не только Украину угрозами не освободить моряков и незаконно удерживаемых граждан Украины, в случае не выдачи ему цемаха , а так же были привлечены иностранные партнеры которые якобы заинтересованы узнать правду о запуске ракеты с бука в боинг.
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Иностранные партнеры УЖЕ обратились к украинской власти с просьбой не выдать Цемаха россии и хотят допросить его.
Для этого не нужно объявлять его в розыск.
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Ну той, що "Даю вам 24 години! Думай...ТЕ!" Пам'ятаєте був такий? Десь подівсю. Не трапилось би чогось з ним?
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Интересно, а зачем тогда его вывозили определенные группы? Для ко*с*мического пиара нового президента? Как они среагируют на такое великое решение президентского суда.
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Если отпустят, я даже не удивлюсь.
Вы зробылы це разом...
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ЗЕкоманда начала странные телодвижения в угоду пуйлу.

Як у «Слузі Народу» намагаються применшити значення «ключового свідка» у справі збиття рейсу МН-17.


Нардеп Ірина Верещук:
Не думаю, що прізвище Цемаха має визначальне значення у досягненні миру на Донбасі .


Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/interviews/nardep-irina-vereshchuk-ne-dumayu-shcho-prizvishche-cemaha-maje-viznachalne-znachennya-u-dosyagnenni-miru-na-donbasi-622599.html
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Днями Генпрокуратура України отримала листа від колег із цієї країни, які повідомили, що Цемах уже не свідок, а підозрюваний у справі, і просили Україну не видавати його Росії.
Пан Цемах намагався перетнути кордон. Він є громадянином України, якщо вже так казати. Тобто ми маємо обміняти громадян України на наших громадян? Зауважте, це дуже тонкий лід. Ми готові видавати громадян України? https://glavcom.ua/interviews/nardep-irina-vereshchuk-ne-dumayu-shcho-prizvishche-cemaha-maje-viznachalne-znachennya-u-dosyagnenni-miru-na-donbasi-622599.html
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Если суд освободит цемаха можно констатировать, что Зе пошёл на предательство.
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если порошенковский суд освободит, то предатель - Зе.
У вас мозг зазеленел, что ли, порохоботные?
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Голосовал за Зе и повторяю - освобождение цемаха предательство интересов государства Украина.
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Так и есть, но причем тут Зе, если постпоорошенковский суд решит освободить цемаха?
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Вам же Рябошабка все объяснил: не важно кто, главное при ком принято) поэтому все вопросы почему это стало возможным к Зе
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Цемах в Голандии ето гвоздь в крышку гроба кремлевскому режиму, нельзя его выпускать.
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У Цемаха судьба, тот редкий случай, предопределена на все сто процентов: или горстка пепла над просторами Московской области, или уютная квартира с пожизненным обеспечением в городе Гаага.
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Если он настоящий патриот, то должен выбрать фсбешный крематорий.
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хватит и уютной камеры - погреет место для пуйла.
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Де надзвичайний стан, пріпіздєнт Зеленський...?! Зрадникі і захоплені в полон окупанти ПІД ЧАС ВАІЙНИ мають можливість судитись в звичайних судах (!!) замість військового трибуналу, і отримувати адвокатський захист! (...?!!!!)
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порохоботи,не істеріть ! )
дивіться інколи в дзеркало.
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Спитай у свого чоколядового хазяїна - де воєнний стан з 2014 року?
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А можна без навішування ярликів? Бо більш переконаного критика панімської свині, ніж я, годі шукати. Просто Вам треба подивитись на себе і своє неадекватне відношення до зеленої жаби.
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ну, если самый пещерный в Украине апеляционный суд решится ужЕ открыто выступить на стороне хйла, то пусть попробует..
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моя точка зрения такова: если Ц - можный свидетел в деле об уничтожении МН17 в небе над бамбасом кацапской системой кацапского "бука", и если его так желает педофил *********, следует вывезти цемаха в Нидерланды, представить его голландским следователям, допросить, тщательнейшим образом покрутить, повертеть в руках следствия, а дальше, если цемах является ключевым звеном и условием обмена, его, как пустышку, можно и обменять. Почему всё настолько неразворотливо, неуклюже, с опаской, с боязнью, с оглядкой на вовкуХуйло, Все хотят и девственность соблюсти, и капитал приобрести? Ну-ну... Петя резал правду по матке. При пете такой муйни не было...
Короче, Зебуины, мяч на вашем поле. Играйте, трускавецкие интеллектуалы...
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Нужен запрос от следователей.
Его нет.
Значит и следствия нет.
Что еще не ясно может быть?
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нет? Следствия нет? А это что за сведения?4 suspects charged in MH17 investigationThree Russians and one Ukrainian face murder charges over the 2014 downing of the plane.By ISABELLA BORSHOFF 6/19/19, 3:15 PM CET Updated 6/19/19, 6:14 PM CETProsecutors on Wednesday announced that four suspects, including three Russians, will face murder charges in the Netherlands over the downing of Malaysia Airlines flight MH17 in 2014
и т.д. ты, часом не за вову зеленого голос свой отдал? Нет, просто интересуюсь...какая-то зебильная позиция 3-х обеЗЕян...простиеслишо...
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вороги України.
Медведчук?
Шарій?

ні.. це несерйозно.

Є ШОСТИЙ ОКРУЖНИЙ КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД.

СЛАВА СУДОВІЙ РЕФОРМІ ПОРОШЕНКО !!! Апеляційний суд може звільнити Цемаха з-під варти - Цензор.НЕТ 9638
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Судова реформа в Україні буде завершена не пізніше початку 2019 року.
Про це під час міжнародного судово-правового форуму повідомив заступник глави Адміністрації президента України ПОРОШЕНКО , координатор Ради з питань судової реформи Олексій Філатов.
"Потрібно бути реалістами. Нічого не відбувається в магічно короткі терміни, коли мова йде про глобальні громадські та державні зміни. Залишилося створити на інституційній складовій Вищий суд інтелектуальної власності. Залишилося створити Вищий антикорупційний суд. На цьому, думаю, що ця складова судової реформи буде завершена", - заявив Філатов.


Нагадаємо, 7 червня 2018 року Верховна рада України підтримала створення Вищого антикорупційного суду. Пізніше, 11 червня 2018 року, президент України Петро Порошенко підписав закон України "Про Вищий антикорупційний суд".

Раніше президент Петро Порошенко запустив судову реформу, підписавши відповідний закон. Як повідомила прес-служба адміністрації президента, закон ввів нові правила для цивільного, господарського та адміністративного судочинства. Крім того, нововведення з'являться і в кримінальному процесі.
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При Петру реформа працювала, єфремов сидів. портнови, богатирьови никались на московщині, "Сватів" де головні актори кричать "крим- рассея", по ящику не крутили.
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Це ще не зовсім дно, але для Вофкі Сцикуна і всього його кодла "слуг уродів" це буде мати дуже негативні наслідки . Так що, масти Вофка собачим салом п'яти і готуйся вже тікати на Ростов
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Сча будет шарманка про петины суды...
Только вот при Пете такой фигни не было.
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Вот именно,при пєтрє его давнобы выпустили и поставили бы замом у голубана.
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При Пете чеченцев просто передавали ФСБешникам на границе.
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Ага..допоки суди "керувались в ручному режимі" Грановським...

Апеляційний суд може звільнити Цемаха з-під варти - Цензор.НЕТ 8850

питання просте. СУД МАЄ КЕРУВАТИСЬ ПРЕЗИДЕНТОМ ОСОБИСТО.МИ ЦЕ ЗАПЛАНУВАЛИ ?
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Какой вообще может быть обмен, если Цемах - гражданин Украины и на него в России не заведено уголовное дело, что могло бы служить основанием для экстрадиции?
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Меня бы устроил вариант задержания судей, отпустивших террориста захваченного спецурой, как пособников террористов и изменников Украины.
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Цемах-ключовий свідок злочину Путіна проти людяності. 1992 рік давно минув, коли російські "орли" збили над територією України пасажирський літак ізраїльських авіаліній. Винними тоді зробили українські війська ППО. Україна виплатила тоді всі компенсації потерпілим. Тепер ситуація зовсім інша. Але факт збиття у липні 2014 року залишається нерозслідуваним до кінця. Цемах-свідок, який може пролити світло на цей злочин. Малоросіяни діятимуть на користь РФ?
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Если это плата за освобождение более чем 30ти украинцеы из росийского плена - я поддерживаю!
А по вопросу доказательной базы для Гаагского трибунала - выразим обеспокоенность!
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Если такое решение примет апеляционный суд,с ним надо будет поступить как с домом профсоюзов в Одессе 2 мая .
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А от цього я би не радив новій владі. Це може виявитися останньою краплею. МН17 просто злиють. Я вже бачу, як "світова спільнота" вужем звивається, щоби якось злити справу. Очевидно, що зєліку вже натякнули "партнери" з Європи. Вони і так ніхріна не будуть робити до запуску ПП2. А потім розмажуть гівно по тарілці і скажуь - Всьо! Ми вже пакушалі! Спостерігаємо.
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Почему так долго это всё тянется. Записать признание, собрать журналюг. С
Зеля сейчас сольёт его по тихому в рашку и будет трубить какой он освободитель пленных моряков.
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Ай, малядця, зебилы) за все, что успеет ваш чмошник сделать, ответите
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ключове слово в цій статті "может" а зрадовонь стоїть нереальна, змішали все.....лайноміси
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ну що ,Зе бобіки ета адназначна перемога Апеляційний суд може звільнити Цемаха з-під варти - Цензор.НЕТ 3229
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