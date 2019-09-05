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 Политика Украины, Экономика
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Все про:заробитчане (365) Минэкономразвития (489) денежные переводы (6)

 За полгода переводы от заробитчан в Украину выросли на треть, - Минэкономразвития

Министерство экономического развития и торговли отмечает, что в январе-июле текущего года переводи физических лиц в Украину выросли на 13,2% до 106,3 млрд гривен в эквиваленте.

Об этом говорится обзоре министерства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Объем переводов физлиц за семь месяцев вырос на 13,2% и достиг 106,3 млрд гривен.

За 2018 год в Украину поступило денежных переводов на сумму 2,3 млрд долларов, или около 58 млрд гривен по курсу НБУ.

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В то же время объем денежных переводов в Украине вырос на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 93,3 млрд гривен, или 3,47 млрд долларов в эквиваленте.

Согласно данным Министерства финансов Украины, за границей постоянно работают 3,2 миллиона украинцев, или 18% всего экономически активного населения страны.

Источник: https://censor.net.ua/n3146570
 
 
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Украинцы толпами валят от правления клоуна работать за рубеж
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Это твой порох и гонтарева помогли...
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угу у клоунских попередники виноваты, за последние полгода на треть возросли поступления от переводам.
прям так как ты говоришь.
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вы что оборзели? беня хочет дефолт! всех вернуть, безвиз отменить!
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А если от этой суммы взять корень в пятой степени...то насколько процентов поднимется украинская экономика..?? За полгода переводы от заробитчан в Украину выросли на треть, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 3929 В зеленом кабмине уже посчитали или еще нет..??
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Да уж. Результат потужных Рехформ от Поросенко и подельников.
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Вот ***** (слово разрешённое Супрун) Петя, это-результат твоего керування. Жри, не подавать.
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значит- больше народу уехало, благодаря мародеру и свинобанде
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один элитный заробитчанен - Ахметка на ротердаме + и обл. энерго заработал половину этой суммы, учитесь как надо!
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