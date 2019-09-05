 Регионалы, кум Путина и Тимошенко хотят отменить медреформу, - Супрун

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила экс-и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, информирует Цензор.НЕТ.

"Первый законопроект "О признании утратившим силу Закона "О государственных финансовые гарантии медицинского обслуживания" №1114 от 29.08.2019 года. Среди его авторов - Королевская, Шуфрич и Рабинович. Закон, который хотят отменить, является ключевым в трансформации системы здравоохранения. Именно с момента его принятия началось системное внедрение изменений в медицине. Его отмена будет означать отмену изменений для 28 млн украинцев, которые подписали декларации, для десятков тысяч врачей и медсестер, которые начали работать в новых условиях с достойной оплатой труда, уничтожение независимой Национальной службы здоровья Украины", - говорится в сообщении.

"Для агентов Кремля и регионалов главной целью является подрыв национальной безопасности и сохранение возможности вручную контролировать потоки средств налогоплательщиков. Поэтому строить в Украине эффективную модель вроде британской нельзя ни в коем случае", - отметила Супрун.

Второй законопроект №1178 от 29 августа 2019 года "О финансовом обеспечении здравоохранения и общеобязательном медицинском страховании в Украине", авторами которого являются Юлия Тимошенко и Валерий Дубиль.

"Закон предлагает внедрение обязательного медицинского страхования. Мы неоднократно объясняли, что обещания "страховой медицины" - это популизм, попытка создать иллюзию заботы о здоровье украинцев и сохранить контроль над средствами налогоплательщиков. Странным образом идеи украинских борцов за "страховую медицину" совпадают именно с российской моделью. Моделью, где нет рынка, выбора и конкуренции, поэтому и нет качества услуг. Изменив систему финансирования здравоохранения в "страховую", Россия оставила "совок" там, где пациент получает услуги. Такую систему хотят развить и в Украине", - заявила она.

"Депутаты, которые поддержат эти законопроекты, фактически подпишут соглашение об уничтожении четких и прозрачных гарантий в системе здравоохранения, а значит, сознательно причинят вред здоровью украинцев. У политического руководства государства и представителей монобольшинства должно хватить ума этого не допустить. Ведь хорошо известно, что законопроекты ОПЗЖ и "Батькивщины" не стоят даже бумаги, на которой они написаны", - подытожила Супрун.

Кабинет министров Украины на заседании в среду уволил с должности первого заместителя министра здравоохранения Уляну Супрун.

Напомним, ранее новоизбранный депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Михаил Радуцкий заявил о намерении президентской команды ввести обязательное медицинское страхование в Украине в 2021 году.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин уволил Супрун (обновлено)



