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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:здравоохранение (251) Супрун Ульяна (576) медреформа (1)

 Регионалы, кум Путина и Тимошенко хотят отменить медреформу, - Супрун

Представители партии ОПЗЖ и "Батькивщина" зарегистрировали в Верховной Раде законопроекты, предусматривающие отмену трансформации системы здравоохранения и внедрение обязательного медицинского страхования.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила экс-и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, информирует Цензор.НЕТ.

"Первый законопроект "О признании утратившим силу Закона "О государственных финансовые гарантии медицинского обслуживания" №1114 от 29.08.2019 года. Среди его авторов - Королевская, Шуфрич и Рабинович. Закон, который хотят отменить, является ключевым в трансформации системы здравоохранения. Именно с момента его принятия началось системное внедрение изменений в медицине. Его отмена будет означать отмену изменений для 28 млн украинцев, которые подписали декларации, для десятков тысяч врачей и медсестер, которые начали работать в новых условиях с достойной оплатой труда, уничтожение независимой Национальной службы здоровья Украины", - говорится в сообщении.

"Для агентов Кремля и регионалов главной целью является подрыв национальной безопасности и сохранение возможности вручную контролировать потоки средств налогоплательщиков. Поэтому строить в Украине эффективную модель вроде британской нельзя ни в коем случае", - отметила Супрун.

Второй законопроект №1178 от 29 августа 2019 года "О финансовом обеспечении здравоохранения и общеобязательном медицинском страховании в Украине", авторами которого являются Юлия Тимошенко и Валерий Дубиль.

"Закон предлагает внедрение обязательного медицинского страхования. Мы неоднократно объясняли, что обещания "страховой медицины" - это популизм, попытка создать иллюзию заботы о здоровье украинцев и сохранить контроль над средствами налогоплательщиков. Странным образом идеи украинских борцов за "страховую медицину" совпадают именно с российской моделью. Моделью, где нет рынка, выбора и конкуренции, поэтому и нет качества услуг. Изменив систему финансирования здравоохранения в "страховую", Россия оставила "совок" там, где пациент получает услуги. Такую систему хотят развить и в Украине", - заявила она.

"Депутаты, которые поддержат эти законопроекты, фактически подпишут соглашение об уничтожении четких и прозрачных гарантий в системе здравоохранения, а значит, сознательно причинят вред здоровью украинцев. У политического руководства государства и представителей монобольшинства должно хватить ума этого не допустить. Ведь хорошо известно, что законопроекты ОПЗЖ и "Батькивщины" не стоят даже бумаги, на которой они написаны", - подытожила Супрун.

Кабинет министров Украины на заседании в среду уволил с должности первого заместителя министра здравоохранения Уляну Супрун.

Напомним, ранее новоизбранный депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Михаил Радуцкий заявил о намерении президентской команды ввести обязательное медицинское страхование в Украине в 2021 году.

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Регионалы, кум Путина и Тимошенко хотят отменить медреформу, - Супрун 01
Регионалы, кум Путина и Тимошенко хотят отменить медреформу, - Супрун 02

Источник: https://censor.net.ua/n3146569
 
   
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И зеленое стадо этот законопроект поддержит....
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вєдь імєно оні получают мєд услугі в странє Регионалы, кум Путина и Тимошенко хотят отменить медреформу, - Супрун - Цензор.НЕТ 8413
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Да. Теперь вместо того, что, когда заболел, то идешь к доктору, надобно записаться к тому самому доктору (не факт, что это будет в день обращения) - иначе от ворот поворот.
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конечно была. потужная и мыролюбная. После нее народу просто стали недоступны врачи и лекарства .
Пора теперь мыролюбно отреформировать и всю свиносою.
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Зелєбоби цього хотіли.
Нехай відміняють нафіг.
Порадію, коли їм погано стане.
Дурнів виховують лише палицями.
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Взаимно. Регионалы, кум Путина и Тимошенко хотят отменить медреформу, - Супрун - Цензор.НЕТ 6256
Чтоб понятнее было - на взаєм! Регионалы, кум Путина и Тимошенко хотят отменить медреформу, - Супрун - Цензор.НЕТ 6110
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бачу вас ніяк не виховали.. такими і залишитесь Регионалы, кум Путина и Тимошенко хотят отменить медреформу, - Супрун - Цензор.НЕТ 5186
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а мене і не виховували, бо не потребую.
інша справа ваше кодло нерозумних...
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ВЕДЬМА ТЕБЕ ЕЩЕ НЕ СОЖГЛИ НА КОСТРЕ ИНКВИЗАЦИИ А ПОЧЕМУ?????? сгинь с глаз долой шобла.... Регионалы, кум Путина и Тимошенко хотят отменить медреформу, - Супрун - Цензор.НЕТ 8267
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бачу, нашим совкам непотрібна західна медицина.
їм достатньо намастити лоба зеленкою..
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Какая жалость. Мы то все позитивно почувствовали на себе все прелести супруниной медрехформы. А врачи - так то вообще, уже с Вены не вылезают за чашечкою кавы.
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Кто нибудь от новой медреформы выиграл?
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ТАК ВЕДЬ НЕ ПРОСТО ТТАК В УКРАИНУ ВЕРНУЛАСЬ ВОТ ЭТА МРАЗЬ РЕГИАНАЛЬНАЯ.
Регионалы, кум Путина и Тимошенко хотят отменить медреформу, - Супрун - Цензор.НЕТ 5674
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так, зелєбоби замовчали повернення портнова.
проковтнуть і райку.
наївні дурники думали, що ці потвори приїхали Петьку принижувати.
Ні. вони повернулись Україну грабувати.
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А Супрун-то на фртр крыса-крысой, вот и у пациентов на улице праздник
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реформа- это улучшение качества жизни и лечения, а какая реформа у супрун- сделать все платное, нет бабла сдыхай, бесплатные лекарства недейственны, они устаревшие и не лечат
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Бесплатные лекарства это впаривание фармкомпаниями неликвида за бюджетные деньги.
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Не *****! Бесплатными сделали препараты первой необходимости!
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Регионалы это костяк фарммафии. Когда только пошел слушок о том что супрун станет и.о. Минздрава, вилкул вывел бабушек-******** на протест.
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Не вижу ничего плохого в введении страховой медицины, Супнун же американка а там именно страховая и работает.
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А в чём реформа? Терапевтов на семейных врачей поменять? И грудных детей засунуть в одну очередь со старыми кашляющими бабками?
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ЗаЖоП должен в полном составе пилить лес у ЧАЭС, а не сидеть в ВР
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