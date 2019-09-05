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 Политика Украины
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 Кабмин уволил Уполномоченного по делам ЕСПЧ Ивана Лищину

Кабинет министров решил уволить Ивана Лищину с должности Уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Кабмина.

Как отмечается, Лищина уйдет со своей должности 13 сентября.

"Уволить Лищину Ивана Юрьевича с должности заместителя министра юстиции Украины - уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека с 13 сентября 2019 г. по собственному желанию", - говорится в документе.

Сам Лищина в Facebook написал, что это были "успешные 38 месяцев".

"Это были успешные 38 месяцев: 50 свидетелей по Крыму и 80 по Донбассу, сотни документов, экспертных заключений, видео и фото материалов; два новых заявления в ЕСПЧ против РФ: в отношении политзаключенных и моряков (по последним Суд выдал обеспечительные меры в отношении медицинского обслуживания)", - написал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146568
 
 
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Ну нарешті знайшлось місце для Женьки Лисого
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