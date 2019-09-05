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 Политика Украины
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Все про:Эстония (613) Пристайко (144) Рейнсалу (6)

 Поддержка Украины - один из приоритетов Эстонии. Нельзя закрывать глаза на агрессию РФ, - глава МИД Рейнсалу

Поддержка Украины является одним из приоритетов Эстонии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава МИД балтийской республики Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu).

"Последовательная политическая и практическая поддержка Украины является одним из приоритетов Эстонии. Нельзя закрывать глаза перед агрессивной деятельностью России в Восточной Украине, ей следует давать конкретный и уверенный сигнал", - заявил Рейнсалу в телефонном разговоре с украинским коллегой Вадимом Пристайко, сообщили в четверг в пресс-службе МИД Эстонии.

Рейнсалу, поздравив Пристайко с назначением на пост главы МИД Украины, привел в пример решение Эстонии не признавать паспорта РФ, выданные жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР после 24 апреля, в случае, если владелец паспорта не был ранее гражданином России.

Министры обсудили также переговоры в "нормандском формате" и необходимость сотрудничества в условиях, когда Россия вновь обрела полномочия члена Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эстония не будет признавать выданные жителям Донбасса паспорта РФ

"Мы также поддерживаем стремление Украины по проведению реформ и ее европейского курса. Электронное государство и сотрудничество в области кибербезопасности являются лишь некоторыми практическими направлениями, где Эстония надежно подставила свое плечо", - добавил Рейнсалу.

Пристайко поблагодарил Эстонию за поддержку и выразил надежду, что межгосударственной сотрудничество станет еще глубже, сообщили в МИД Эстонии.

Источник: https://censor.net.ua/n3146567
 
 
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Дожились, со своим феодализмом, Эстония нас поддерживает. А как там на счет Молдовы?
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Эстония поддерживает, Литва поддерживает, Польша поддерживает.... А НАТА всё на пуйловы искандеры пугливо оглядывается, боясь разместить по периметру Мордора свои новенькие РСД.
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В Оренбургской области китайских военных встретили хлебом и солью.

Китай: "Сибирьнас"
Поддержка Украины - один из приоритетов Эстонии. Нельзя закрывать глаза на агрессию РФ, - глава МИД Рейнсалу - Цензор.НЕТ 8095
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Дякую Естонії за підтримку, та нова українська влада не вважає мордор агресором
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