 Поддержка Украины - один из приоритетов Эстонии. Нельзя закрывать глаза на агрессию РФ, - глава МИД Рейнсалу

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава МИД балтийской республики Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu).

"Последовательная политическая и практическая поддержка Украины является одним из приоритетов Эстонии. Нельзя закрывать глаза перед агрессивной деятельностью России в Восточной Украине, ей следует давать конкретный и уверенный сигнал", - заявил Рейнсалу в телефонном разговоре с украинским коллегой Вадимом Пристайко, сообщили в четверг в пресс-службе МИД Эстонии.

Рейнсалу, поздравив Пристайко с назначением на пост главы МИД Украины, привел в пример решение Эстонии не признавать паспорта РФ, выданные жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР после 24 апреля, в случае, если владелец паспорта не был ранее гражданином России.

Министры обсудили также переговоры в "нормандском формате" и необходимость сотрудничества в условиях, когда Россия вновь обрела полномочия члена Парламентской ассамблеи Совета Европы.

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"Мы также поддерживаем стремление Украины по проведению реформ и ее европейского курса. Электронное государство и сотрудничество в области кибербезопасности являются лишь некоторыми практическими направлениями, где Эстония надежно подставила свое плечо", - добавил Рейнсалу.

Пристайко поблагодарил Эстонию за поддержку и выразил надежду, что межгосударственной сотрудничество станет еще глубже, сообщили в МИД Эстонии.