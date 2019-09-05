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Все про:вето (298) Зеленский (2706) Парубий (2008) Пласт (18)

 Зеленский не имел права ветировать закон о господдержке "Пласта", - Парубий

Экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал "абсолютно антиукраинским" решение президента Владимира Зеленского вернуть в парламент закон о господдержке скаутской организации "Пласт" и призвал нардепов преодолеть вето главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский не имел права ветировать закон "О государственном признании и поддержке "Пласта" – Национальной скаутской организации Украины". Об этом 4 сентября в Facebook заявил бывший спикер Верховной Рады Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Андрей Парубий, передает Цензор.НЕТ.

"Согласно ст. 94 Конституции Украины, у президента было 15 дней на то, чтобы выразить свои мотивированные предложения для повторного рассмотрения в парламенте. На сегодня президент Зеленский не имел права ветировать этот закон. Это абсолютно антиукраинское решение, ведь "Пласт" – древнейшая и наибольшая украинская молодежная организация, которая воспитала генералов Украинской повстанческой армии, среди них и Романа Шухевича, президента УНР в экзиле – Мыколу Плавьюка, гениального, всемирно известного экономиста Богдана Гаврилишина, изобретателя Любомира Романкива и тысячи украинских лидеров", – написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мы готовы вместе с парламентом доработать законопроект", - заявление Пласта о ветированном законопроекте об этой организации

Экс-спикер парламента подчеркнул, что "многие воспитанники "Пласта" погибли в борьбе за Украину, также и на фронте современной российско-украинской войны".

Парубий призвал народных депутатов преодолеть вето президента и принять закон о государственном признании и поддержке "Пласта".

Зеленский не имел права ветировать закон о господдержке Пласта, - Парубий 01

Источник: https://censor.net.ua/n3146565
 
   
 Топ комментарии
 
Для будь-якого малороса і колишнього пійонера пластуни синонім ворожого для них бандерівця.
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в чому вірність ?
бо ви підтримуєте сепарські кола ?
тоді президент повів себе як негідник, якщо вже вам сподобалось..
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Чому це???
Мав повне право. І вірно зробив, що ветував.
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порівняй спочатку ті законопроекти і хто саботував їх прийняття.
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Вот очень хороший пример среза публики на цензоре. Кому мешает пласт? это же даже не квоты по украинскому языку, которые муляют любителям кацабской попсы.
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Для екс-кловуна ...резидента - капітулянта цього ЗЕбіла навіть Україна "повія" а українські православні віруючі "термоса". Природно що для нього українофоба всі патріотичні, національні, проукраїнські .... організації вони неприйнятні, Ну і вибрали ми по приколу антиукраїнського продажного .... резидента на свою голову.
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В идеологической войне русский мир побеждает. /Зеленский популяризировал "малороссийский мир" для того, чтоб угодить россиянам, показывая украинцев глупыми. Он популяризировал отвратительный образ украинцев, очень карикатурный который унижает украинцев, заявил Вятрович.-Вятрович упрекнул Зеленского за "малороссийский мир". "Меня больше не будет": Вятрович подробно рассказал о давлении со стороны Зеленского.
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Оце рве соєвих ботів)) Хазяііну грошей не перепаде, ПЕСиків заставили гавкать))
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ЗекоМанда ще не таке натворить за наступні роки!!!
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Пласт чудесно существовал без поддержки государства на энтузиазме и самоорганизации. Еще большой вопрос нужно ли тут государственное рыло с его функционерами попилами и интригами.
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у них помощь из-за рубежа нехилая. У Порошенко они ничего не просили. И вдруг...
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Палубій, дебіл, він направив його на доработку. Зробите як слід і вперед - голосуйте.
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Пусть Андрюха учит пластунов боевому гопаку, он в этом большой дока.
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я хоч і є прихильником Пласту,але наскільки я в крусі-Скаути в США - мають доброчинне фінансування. Громадяни країни самі скидуютьс яна цей рух,а місцева влада допомагає чим може і сприєя. Якщо ж ми виокремлюємо Пласт ,як особливе явище для молоді і дітей - мси маємо фінансування взяти у інших статей -наприклда підтримка споту. Чи не краще було б фінансувати сопртивні школи і секції ??? Просвіта ,наприклад, завжди ісувала на гроші діяспори - так може досить у діяспори просити на війну (що є нашою,а не їх бідою) і дозволяти владі красти їх гроші,а ліпше направити ці фонди на Пласт ??? Тим паче закордоном (Канада от наприклад) Пласт має хорошу репутацію і є поважною організацією,через яку пройшли багато їх громадян.Зрозумійте,на все грошей немає і якщо всякі там палюбії лише НА 5 РІК ВІЙНИ надумали провести закон про фінансувсання Пласту,як про виховання майбутніх поколінь(те,що мало бути проголсоване ще в 2014-2015 !!!!!) - для мене це знак того,що цей закон - всього лиш бомба уповільненої дії.Знали,що не можуть,а прийняли
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так то США... А тут другая ментальность. К сожалению.
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Все больше похоже на искусственно раздуваемую провокацию, и как всегда с националистическим уклоном. Топчась на национальной идее и костях украинских Героев годом раньше разворовывали бюджет (один пример Махницкого чего стоит) а сейчас просто рвутся обратно к корыту.
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зеля продемонстрировал паДриотизм.
молодец
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Якось же жив "Пласт" без державної підтримки? Та і Гаврилишин перебував у "Пласті" в Канаді)))) Для чого робити нових "піонерів"?
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вот шакал картавый. они то за 5 лет этот пласт ни разу не вспомнили, а тут на тебе - важнейший вопрос в Украине.
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Раз зашевелились, значит много народу там кормилось. Аудит надо делать.
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Полный моральный ублюдок только мог ветировать подобный закон. А те ******* которые не знают что такое ПЛАСТ, выпрыгните с 5 этажа илиоты с промытыми мозгами.
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Поміняйте назву "Пласт" на «Гашомер Гацаїр» і Зєля підпише за секунду...
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Зе пошёл путём овоща - если закона о Пласте не будет.
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осталась одна интрига - будет ли министром образования Табачник.
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Це Пєця з Адрюшиком підклали чергову свиню Зе! Самі не чухалися 5 років, а під кінець нагадалися і "змобілізувалися"!
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