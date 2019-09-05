 Мы не закрываем границу с Украиной, а наоборот совершенствуем и развиваем ее, - госсекретарь СБ Беларуси Зась

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Запад", об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась.

"Мы не закрываем пункты пропуска с Украиной, наоборот, их совершенствуем и развиваем. Мы рады всем гостям, которые приходит с добрыми намерениями", - сказал Зась.

По его словам, вместе с тем, Беларусь выставляет жесткий заслон для тех, кто приходит с другими целями - неправомерными. Для этого укрепляется граница, то, что находится за пунктами пропуска.

"Это не какая-то чрезвычайщина, это нормальный процесс - выстраивание государственной границы с соседними государствами", - добавил он.

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Он отметил, что Минск учитывает риски, которые исходят с той территории Украины.

"Сколько тысяч единиц оружия в свободном доступе? Ведь это оружие где-то гуляет. Во-вторых, и у нас есть люди, которые желали бы воспользоваться этим оружием и заполучить его. Мы должны жестко пресекать такие устремления. В нашу страну оружие попадать не должно", - заявил Зась.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна вынуждена была "закрыть наглухо" границу с Украиной и усилить пограничный контроль с нашей страной из-за потока оружия.

В то же время, в Госпогранслужбе Украины заявили, что служба фиксирует уменьшение попыток незаконного перемещения оружия на границе с Беларусью.

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