EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Команда Зеленского против Кличко Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  452  18
Все про:Беларусь (2869) граница (3249) оружие (3753) ввоз (28)

 Мы не закрываем границу с Украиной, а наоборот совершенствуем и развиваем ее, - госсекретарь СБ Беларуси Зась

Беларусь укрепляет и совершенствует охрану государственной границы для недопущения нелегального ввоза оружия на свою территорию с Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Запад", об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась.

"Мы не закрываем пункты пропуска с Украиной, наоборот, их совершенствуем и развиваем. Мы рады всем гостям, которые приходит с добрыми намерениями", - сказал Зась.

По его словам, вместе с тем, Беларусь выставляет жесткий заслон для тех, кто приходит с другими целями - неправомерными. Для этого укрепляется граница, то, что находится за пунктами пропуска.

"Это не какая-то чрезвычайщина, это нормальный процесс - выстраивание государственной границы с соседними государствами", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко пригласил Зеленского посетить Беларусь "в любое время и в любом формате"

Он отметил, что Минск учитывает риски, которые исходят с той территории Украины.

"Сколько тысяч единиц оружия в свободном доступе? Ведь это оружие где-то гуляет. Во-вторых, и у нас есть люди, которые желали бы воспользоваться этим оружием и заполучить его. Мы должны жестко пресекать такие устремления. В нашу страну оружие попадать не должно", - заявил Зась.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна вынуждена была "закрыть наглухо" границу с Украиной и усилить пограничный контроль с нашей страной из-за потока оружия.

В то же время, в Госпогранслужбе Украины заявили, что служба фиксирует уменьшение попыток незаконного перемещения оружия на границе с Беларусью.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Секретари СБ Беларуси, Польши и Украины обсудили с Болтоном предложения по повышению эффективности переговоров в "нормандском формате"

Источник: https://censor.net.ua/n3146564
 
 
 Топ комментарии
 
Бульбаш из КГБ Беларуси не мог привести хоть один реальньій пример попьітки ввоза настоящего оружия с Украиньі , за пять лет , с 2014г. ?
Просто , дешевьій звиздеж , для оправдания "пука" Хитрозачесанного. Имхо
 показать весь комментарий
 
Видел я ваши "развивания" и "совершенствования" - если раньше, особенно, в зимнее время, "сябры" на Днепре и Сожи, сидели рядом с украинскими рыбаками, на льду, и рыбачили, обедали вместе (беларусы, из устья Сожи, домой, за самогонкой бегали, в Лоев, если "гульня" была серьёзная), так сейчас их погранцы за ними гоняются с автоматами... Не дай бог "сябрами" подойти близко к украинским рыбакам!!! Северный берег Сожи - Беларусь, но рыбаков, с Лоева, там сейчас не увидишь - одни наши сидят... Река узкая, не дай бог, "хахлы агитировать начнут"!!!...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Майдан - это внутреннее дело Беларуси. Тем более им более актуально сейчас закрывать границу с рф, если не хотят "экспорта" революций.
 показать весь комментарий
 
Усатый колхозник, твои погранцы - то ФСБ и оружие им рашка официально выдаёт.
 показать весь комментарий
 
 
Бульбаш из КГБ Беларуси не мог привести хоть один реальньій пример попьітки ввоза настоящего оружия с Украиньі , за пять лет , с 2014г. ?
Просто , дешевьій звиздеж , для оправдания "пука" Хитрозачесанного. Имхо
 показать весь комментарий
 
 
Видел я ваши "развивания" и "совершенствования" - если раньше, особенно, в зимнее время, "сябры" на Днепре и Сожи, сидели рядом с украинскими рыбаками, на льду, и рыбачили, обедали вместе (беларусы, из устья Сожи, домой, за самогонкой бегали, в Лоев, если "гульня" была серьёзная), так сейчас их погранцы за ними гоняются с автоматами... Не дай бог "сябрами" подойти близко к украинским рыбакам!!! Северный берег Сожи - Беларусь, но рыбаков, с Лоева, там сейчас не увидишь - одни наши сидят... Река узкая, не дай бог, "хахлы агитировать начнут"!!!...
 показать весь комментарий
 
 
_Расскажи эти тупые басни своей бабуле, лукашенко! Рашисты регулярно проверяют реакцию на свои провокации в небе и на море в Балтике. Отрабатывали ядерный удар по Стокгольму! Готовятся к захвату стратегического острова Готланд и захвату стран Балтики с территории Белоруссии.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх