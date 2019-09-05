EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Команда Зеленского против Кличко Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  928  7
Все про:Одесса (5641) увольнение (1677) Ройтбурд (5) Бородянский Владимир (4)

 Бородянский - одесситам об увольнении Ройтбурда: Я бы на вашем месте не разбрасывался талантами и профессионалами

По словам министра молодежи, культуры и спорта Украины Владимира Бородянского, он проверит законность увольнения директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда.

Одесскому областному совету не стоило увольнять Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея. Такое мнение выразил в Facebook министр молодежи, культуры и спорта Украины Владимир Бородянский, обращаясь к жителям Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

"Это не вопрос министра культура, это ваш вопрос, и в первую очередь вы отвечаете за то, в каком городе и с какой культурой вы живете. Музей при Ройтбурде стал постоянным местом общественного диалога об искусстве, ожил, стал событием. Я бы на вашем месте не разбрасывался талантами и профессионалами, а всеми силами берег их, привлекал к жизни вашего прекрасного города и создавал им условия для творчества", – написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Решение скорее в сфере психопатологии, чем юриспруденции", - Ройтбурд оспорит увольнение

Министр пообещал в пределах своей компетенции проверить законность увольнения Ройтбурда.

"Я разговаривал с Александром и гарантировал, что эта ситуация будет мной лично контролироваться", – отметил он.

Бородянский считает, что Ройтбурда уволил "не абстрактный областной совет", а люди, которые избирали нынешних депутатов облсовета.

В среду, 4 сентября Одесский облсовет досрочно разорвал контракт с директором Одесского художественного музея Олександром Ройтбурдом.

Александр Ройтбурд возглавлял Одесский художественный музей с марта 2018 года.

Художник собирается оспорить свое увольнение в суде. Решение Одесского облсовета он назвал относящимся "скорее к сфере психопатологии, чем юриспруденции".

7 сентября сторонники Ройтбурда собираются устроить акцию протеста у здания Одесского облсовета.

Бородянский - одесситам об увольнении Ройтбурда: Я бы на вашем месте не разбрасывался талантами и профессионалами 01

Источник: https://censor.net.ua/n3146562
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В коментах пишуть, що Ройтбурд називав " трагический день 2 мая - это День Победы"
Підтримую !
 показать весь комментарий
 
 
"Бородянский - одесситам об увольнении Ройтбурда: Я бы на вашем месте не разбрасывался талантами и профессионалами" - ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ 264 ПРОИЗВЕДЕНИЯ РОЙТБУРДА
 показать весь комментарий
 
кто объяснит , где здесь талант?НУ ЧТО ТАЛАНТЛИВОГО В ЭТОЙ КАРТИНЕ РОЙТБУРГА?
 показать весь комментарий
 
и еще, многие говорят, что ройтбург писал свои картины фекалиями- погуглите и прочтете, так может это психически больной наркоман?
 показать весь комментарий
 
Ну от і починається загальновідоме "єврейське братерство", коли один жид, отримавши найменшу посаду, тягне за собою іншого, аж доки всі посади в захопленій агенції не займуть жиди - окрім пролетарських. Ну що гарного може зробити для України і українців Бородянський, багаторічний підручний Пінчука і колишній комерційний директор "Маасковськаго камсамольця"? І це брехливе і зрадливе падло, що не має до української культури і інтелігенції жодного відношення (!), зробили міністром того самого, до чого він не відноситься, в чому не петрає, що зневажає і чим нехтує (!!). Це ж несусвітня ганьба, якщо до когось ще "не дійшло". P.S. Про психопатську мазню "талановитого" Ройтбурга годі й згадувати, кожен може ознайомитись з цією відразливою "творчістю" самотужки.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх