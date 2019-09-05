 Минздрав пока не имеет решения по ситуации в медуниверситетах, - Скалецкая

"Если говорить о ситуации с медицинскими университетами, то ситуация серьезная. Ответа, что с этим делать, пока нет", - сказал она, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина
Скалецкая особо подчеркнула ситуацию в одессском медвузе.
"Я скажу, что в Одессе уже есть задержка с выплатой зарплаты из-за критичной ситуации. Эта ситуация пришла ко мне, и я должна буду с этим что-то делать", - сказала она, не озвучив возможные пути решения.
Комментируя ситуацию, сложившуюся с клиниками системы Национальной академии медицинских наук Украины (НАМНУ), Скалецкая отметила, что дальнейшее развитие этих клиник должно включать в себя компонент научной работы, который не учитывался при разработке концепции участия клиник НАМНУ в реформированной системе здравоохранения.
"У НАМНУ уже имеется видение развития этих клиник, вскоре они представят свои предложения", - сказал она.
Как сообщалось, в 2017-2018 гг. возникли спорные ситуации с ректором Одесского национального медицинского университета (ОНМедУ) Валерием Запорожаном, а также с ректором Национального медицинского университета им. Богомольца (Киев) Екатериной Амосовой. Минздрав обвинял руководителей этих вузов в ряде финансовых нарушений и пытался отстранить их от должности. Со своей стороны ректоры подавали в суды многочисленные иски, которые не давали Минздраву возможности принимать кадровые решения.
і чомусь мішпуха на чолі з юдькою та мєртвєчуком-рабіновічем при підгавкуванні шмаркль зелених верещать "нехай все буде як є чи так як було.."
Препарати призначаються у комплексному лікуванні ішемічної хвороби серця, нестабільної стенокардії, стенокардії спокою та напруження, тощо.
Препараты запретили потому, что они вредят, или плохо лечат, или потому, что "Вони порушують постанову Кабміну"?
Є аналогічні інших "торгових марок"..
ЯКІ ПРОБЛЕМИ ?
тому багато питань вона просто не могла осягнути..
Диплом Doctor of Medicine (США) Навчання на бакалавра природничих наук в галузі біології в Університеті Вейна, США (1981-1985)
Навчання на лікаря (Doctor of Medicine)[10] в Університет штату Мічиган, Коледж медицини людини[en], США (1985-1989)
Проміжна річна програма резидентури, лікарня Оаквуд, США (1989-1990)
Лікарка-резидентка з радіологічної діагностики, лікарня Синай в Детройті[en], США (1990-1994)[11]
Аспірантура з мамографії та томографічної радіології, лікарня Генрі Форда, США (1994-1995)[12]
Це називається "НЕМАЄ БАЗОВОЇ Медичної і взагалі АКАДЕМІЧНОЇ Освіти"? Ну-ну.
Following her graduation from university, Suprun began attending Michigan State University College of Human Medicine in East Lansing, Michigan, where she graduated with her Doctor of Medicine degree in 1989.[3] Afterwards, Suprun completed her intermediate residency with the Oakwood Health System in Detroit, and later worked as a diagnostic radiology resident at Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York City.[4] From 1994 to 1995, Suprun undertook postgraduate research in mammography and tomographic radiology at Henry Ford Hospital in Detroit.[5]
З ВІкі :Гліфосат(торгова марка РАУНДАП))
Монсанто(2018 викуплений Bayer)
8400 судових позовів проти них щодо ракотворчої дії гліфосату в судах США.
Політика та скандали[ред. | ред. код]
Впродовж 2017 року деякі країни (Південна Корея, Колумбія, Бразилія, Франція, Німеччина) обмежили використання гліфосату. Також у Російській федерації прийнятий закон про повну заборону вирощування ГМ-рослин, тому гліфосат не використовується в сільському господарстві взагалі. Дискусії та дослідження щодо гліфосату в ЄС тривають. Позиція українського МОЗ залишається невідомою щодо цього питання.[15]
В 2017 році під час судового розгляду в США колективного подання кількох десятків осіб, які стверджують, що захворіли на рак (у виді неходжкинських лімфом) внаслідок впливу гліфосату, адвокати позивачів стверджували, що компанія Монсанто з допомогою чиновника USEPA протидіяла дослідженням канцерогенності гліфосату.[1][16].
Апропо..ЄвроСоюз з 2023 року ВЗАГАЛІ заборонив Раундап вже і в сільському господарстві..
ВБИВАЄ КОМАХ.Заокрема бджіл.
Підказую..
-провести ревізію та переатестацію наукових напрямів медичних вузів..відсотків 20 для держави вигідні і мають бути профінансовані..
- через ВР затвердити закон про ЛІКВІДАЦІЮ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І САМОКУПНІСТЬ ВУЗів.
виживе орієнтовно третина .І це буде правильно..