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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:вуз (719) медицина (1856) Минздрав (1998) Зоряна Скалецкая (5)

 Минздрав пока не имеет решения по ситуации в медуниверситетах, - Скалецкая

Министерство здравоохранения Украины пока не имеет решения относительно ситуации, сложившейся в медицинских университетах, сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"Если говорить о ситуации с медицинскими университетами, то ситуация серьезная. Ответа, что с этим делать, пока нет", - сказал она, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

Скалецкая особо подчеркнула ситуацию в одессском медвузе.

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"Я скажу, что в Одессе уже есть задержка с выплатой зарплаты из-за критичной ситуации. Эта ситуация пришла ко мне, и я должна буду с этим что-то делать", - сказала она, не озвучив возможные пути решения.

Комментируя ситуацию, сложившуюся с клиниками системы Национальной академии медицинских наук Украины (НАМНУ), Скалецкая отметила, что дальнейшее развитие этих клиник должно включать в себя компонент научной работы, который не учитывался при разработке концепции участия клиник НАМНУ в реформированной системе здравоохранения.

"У НАМНУ уже имеется видение развития этих клиник, вскоре они представят свои предложения", - сказал она.

Как сообщалось, в 2017-2018 гг. возникли спорные ситуации с ректором Одесского национального медицинского университета (ОНМедУ) Валерием Запорожаном, а также с ректором Национального медицинского университета им. Богомольца (Киев) Екатериной Амосовой. Минздрав обвинял руководителей этих вузов в ряде финансовых нарушений и пытался отстранить их от должности. Со своей стороны ректоры подавали в суды многочисленные иски, которые не давали Минздраву возможности принимать кадровые решения.

Источник: https://censor.net.ua/n3146561
 
 
 Топ комментарии
 
Как раз Супрун и начала борьбу с коррупцией в универах
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Да ладно.Раиса воровала молча
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А у Зоряны пока только "хуй им в жопу" есть. Видимо достаёт до голосовых связок, вот она и...
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Ну почему в минздрав всё-время назначают болтливых дур?
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Раиса для меня - за горизонтом событий, а вот Супрун ...
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Должен же кто-то рассказать образованному нариду что Зеленка,банки,перекись абсолютно бесполезны
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Больше того, Зеленка вреден! Да и с банками все не так просто. Возьмем к примеру, Приват... МОЗ поки не має рішення щодо ситуації в медуніверситетах, - Скалецька - Цензор.НЕТ 6366
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і шо цікаво в Україні ЗАЙВІ 25-тис"лікарів" а не вистачає 15тис фельшарів та медсестер.. і чомусь ВСІ "лікарі" ВПЕРТО та хуцпато не бажають йти на ЗНО.. МОЗ поки не має рішення щодо ситуації в медуніверситетах, - Скалецька - Цензор.НЕТ 4627 може то му що зайві???
і чомусь мішпуха на чолі з юдькою та мєртвєчуком-рабіновічем при підгавкуванні шмаркль зелених верещать "нехай все буде як є чи так як було.." МОЗ поки не має рішення щодо ситуації в медуніверситетах, - Скалецька - Цензор.НЕТ 8507
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пока только по физии и частоте упоминания на Цензоре в течении суток после назначения. Могу ошибаться. Но раздражет. Назначили - работай, а не по пресс-конференциям шастай.
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То просто у неё самоката нет. Так бы каталась себе по министерству и не отсвечивала.
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Не. С этим у неё порядок. Ты ж переписку её шефа видел.
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А у Зоряны пока только "*** им в жопу" есть. Видимо достаёт до голосовых связок, вот она и...
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надо по методу Супрун...как зубы чистить, как здороваться правильно, мороженное есть при ангине, манту мочить, на холодном сидеть.................Чего заморачиваться универами.
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Как раз Супрун и начала борьбу с коррупцией в универах
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А Супру, слуга Сороса, заменила украинскую фарм мафию на международную...это же миллиарды денег.
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Почему-то международная фарммафия оказалась дешевле отечественной
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??? В Польше лекарства в 2-3 раза дешевле! Люди лоукостами летают за "серьозными" преператами....
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К ценообразованию в аптеках Минздрав не имеет отношения
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То что централизованно закупает Минздрав для больниц дешевле.Аптеки это другое
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За 3 года миллиардов 8 болтаются за бугром не понятно где...лекарств не поставили. дженерики заменители левые, или срок годности через пару месяцев заканчивается...такие в странах Африки просто сбрасывают местным с самолётов чтоб не утилизировать.
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Правниця призначена на посаду міністра охорони здоров"я. Яке відношення це має до медицини і чи є у неї відповідна освіта?
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НЕТ И НЕ БЫЛО - НО РАЗВЕ ЗЕБИЛАМ ,СЕЙЧАС ЭТО ИНТЕРЕСНО - ИМ РЕВОЛЮЦИОННАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВАЖНА - А БУДЕТ ВСЕ КАК И ПРИ СОЮЗЕ - ПАРТИЯ СКАЗАЛА - НАДО - МИНИСТР ОТВЕТИЛ ЕСТЬ))))
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В Україні заборонили чотири препарати від хвороб серця

Препарати призначаються у комплексному лікуванні ішемічної хвороби серця, нестабільної стенокардії, стенокардії спокою та напруження, тощо.

Препараты запретили потому, что они вредят, или плохо лечат, или потому, что "Вони порушують постанову Кабміну"?
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порушують порядок продажу..
Є аналогічні інших "торгових марок"..

ЯКІ ПРОБЛЕМИ ?
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А скільки визку в свій час було щодо Супрун, що в неї немає медичної освіти! А потім за її нібито не таку, як треба, медичну освіту. А потім не за ту спеціалізацію медичної освіти. Тепер - щось мовчать...
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у звязку з тим ,що у Супрун НЕМАЄ БАЗОВОЇ Медичної і взагалі АКАДЕМІЧНОЇ Освіти,у неї досить ВУЗЬКИЙ погляд на світ..
тому багато питань вона просто не могла осягнути.. МОЗ поки не має рішення щодо ситуації в медуніверситетах, - Скалецька - Цензор.НЕТ 4643
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Та да.Американська медична освіта це ж ніщо
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Освіта
МОЗ поки не має рішення щодо ситуації в медуніверситетах, - Скалецька - Цензор.НЕТ 9972

Диплом Doctor of Medicine (США) Навчання на бакалавра природничих наук в галузі біології в Університеті Вейна, США (1981-1985)
Навчання на лікаря (Doctor of Medicine)[10] в Університет штату Мічиган, Коледж медицини людини[en], США (1985-1989)
Проміжна річна програма резидентури, лікарня Оаквуд, США (1989-1990)
Лікарка-резидентка з радіологічної діагностики, лікарня Синай в Детройті[en], США (1990-1994)[11]

Аспірантура з мамографії та томографічної радіології, лікарня Генрі Форда, США (1994-1995)[12]

Це називається "НЕМАЄ БАЗОВОЇ Медичної і взагалі АКАДЕМІЧНОЇ Освіти"? Ну-ну.
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After finishing high school, Suprun enrolled in Wayne State University in Detroit. She graduated with a degree in biology in 1985.
Following her graduation from university, Suprun began attending Michigan State University College of Human Medicine in East Lansing, Michigan, where she graduated with her Doctor of Medicine degree in 1989.[3] Afterwards, Suprun completed her intermediate residency with the Oakwood Health System in Detroit, and later worked as a diagnostic radiology resident at Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York City.[4] From 1994 to 1995, Suprun undertook postgraduate research in mammography and tomographic radiology at Henry Ford Hospital in Detroit.[5]
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МОЗ по багатьох питаннях не має позиції ..

З ВІкі :Гліфосат(торгова марка РАУНДАП))
Монсанто(2018 викуплений Bayer)

8400 судових позовів проти них щодо ракотворчої дії гліфосату в судах США.

Політика та скандали[ред. | ред. код]
Впродовж 2017 року деякі країни (Південна Корея, Колумбія, Бразилія, Франція, Німеччина) обмежили використання гліфосату. Також у Російській федерації прийнятий закон про повну заборону вирощування ГМ-рослин, тому гліфосат не використовується в сільському господарстві взагалі. Дискусії та дослідження щодо гліфосату в ЄС тривають. Позиція українського МОЗ залишається невідомою щодо цього питання.[15]


В 2017 році під час судового розгляду в США колективного подання кількох десятків осіб, які стверджують, що захворіли на рак (у виді неходжкинських лімфом) внаслідок впливу гліфосату, адвокати позивачів стверджували, що компанія Монсанто з допомогою чиновника USEPA протидіяла дослідженням канцерогенності гліфосату.[1][16].


Апропо..ЄвроСоюз з 2023 року ВЗАГАЛІ заборонив Раундап вже і в сільському господарстві..
ВБИВАЄ КОМАХ.Заокрема бджіл.
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В Украине нет ответственности врача перед пациентом, и наоборот, пациент может не долечиваться.
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Особисто мене шокували заяви нової міністерки щодо очікування якихось рішень у царині охорони здоров"я від ВР. Саме міністр має генерувати проекти таких рішень, а не очікувати їх. Соромно.
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"Я скажу, що в Одесі вже є затримка з виплатою зарплати через критичну ситуацію. Ця ситуація прийшла до мене, і я маю з цим щось робити", - сказала вона, не озвучивши можливі шляхи вирішення.

Підказую..

-провести ревізію та переатестацію наукових напрямів медичних вузів..відсотків 20 для держави вигідні і мають бути профінансовані..
- через ВР затвердити закон про ЛІКВІДАЦІЮ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І САМОКУПНІСТЬ ВУЗів.
виживе орієнтовно третина .І це буде правильно..
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