 За минувшие сутки ГСЧС зафиксировала три случая массового пищевого отравления в трех регионах Украины: госпитализированы 39 человек

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, 4 сентября в ГСЧС поступила информация о том, что в течение 3 и 4 сентября в Новояворовскую ЦРБ с подозрением на пищевое отравление были госпитализированы 11 человек (из них 1 ребенок), которые 31 августа праздновали свадьбу в ресторане "Фазенда" в с. Наконечное Яворивского района (Львовская область).

В Волынской области в Любешовскую ЦРБ с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 16 человек (из них 2 ребенка), которые 31 августа посещали кафе "Олеся" в с. Зализныця Любешовского района.

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В Черкасской области в инфекционную больницу с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 12 человек (из них 5 детей), принимавших полуфабрикаты приобретенные в магазине "Деликат плюс" г. Черкассы.

По всем случаям проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.