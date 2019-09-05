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Все про:Волынь (642) Львовщина (1735) отравление (1290) Черкасщина (609) ГСЧС (2253)

 За минувшие сутки ГСЧС зафиксировала три случая массового пищевого отравления в трех регионах Украины: госпитализированы 39 человек

4 сентября в Украине зафиксировано три случая массового пищевого отравления в трех разных регионах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, 4 сентября в ГСЧС поступила информация о том, что в течение 3 и 4 сентября в Новояворовскую ЦРБ с подозрением на пищевое отравление были госпитализированы 11 человек (из них 1 ребенок), которые 31 августа праздновали свадьбу в ресторане "Фазенда" в с. Наконечное Яворивского района (Львовская область). 

В Волынской области в Любешовскую ЦРБ с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 16 человек (из них 2 ребенка), которые 31 августа посещали кафе "Олеся" в с. Зализныця Любешовского района. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": После отравления студентов в столице проверят все киоски по продаже шаурмы, - Госпродпотребслужба

В Черкасской области в инфекционную больницу с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 12 человек (из них 5 детей), принимавших полуфабрикаты приобретенные в магазине "Деликат плюс" г. Черкассы.

По всем случаям проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Источник: https://censor.net.ua/n3146560
 
 
 Топ комментарии
 
Предупреждали вас, ЗЕбобики, не ешьте вы, за Христа ради, ту шаурму!
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Чаще слушайтесь Зелю. Разве он плохое посоветукт?
За минулу добу ДСНС зафіксувала три випадки масового харчового отруєння в трьох регіонах України: госпіталізовано 39 осіб - Цензор.НЕТ 5311
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Барига гадит! Хочет наркозависимого любителя шаурмы без путча ушатать.
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Предупреждали вас, ЗЕбобики, не ешьте вы, за Христа ради, ту шаурму!
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Барига гадит! Хочет наркозависимого любителя шаурмы без путча ушатать.
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Пора змінювати стандарти в харчовій промисловості, забороняти шкідливі додатки до продуктів і вводити обовязкову кримінальну відповідальність власників закладів харчування за завдання шкоди здоровю людей
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де в стандартах прописано, що вершкове масло не можна на 50% бадяжити пальмовою олією?
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Чаще слушайтесь Зелю. Разве он плохое посоветукт?
За минулу добу ДСНС зафіксувала три випадки масового харчового отруєння в трьох регіонах України: госпіталізовано 39 осіб - Цензор.НЕТ 5311
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Кстати в куче юрисдикций такое фото будет расценено как реклама пунктов питания сети АЗС Сокар. И во многих странах Президенту и чиновникам этого делать категорически нельзя.
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А почему СБУ не расследовать отравления как терракт? Шаурма это муслимы, а им веры нет - они ненавидят христиан и травят, взрывают, режут, стреляют.... Проверьте СБУ на всякий случай.
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народ, когда вы перестанете питаться отбросами?
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поедая шаурму, каждый осознает, что он тоже, как президент
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Западная Украина опять отличилась в отравлениях. Лес, наводнения, янтарь, травля.
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