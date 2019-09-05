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 Общество
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 В Украине начал работу Антикоррупционный суд

Высший антикоррупционный суд начал работу. Дата начала функционирования учреждения была определена на собрании судей Антикоррупционного суда 7 мая текущего года

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".

Со дня начала работы суда коррупционные уголовные производства, как новые, так и те, что уже слушаются в других судах, должны быть переданы в Антикоррупционный суд.

Суд, кроме того, будет рассматривать ходатайства Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Помещения Антикоррсуда располагаются в Киеве по адресу: проспект Победы, 41 и Крещатик, 42А (бывшее здание Печерского райсуда Киева).

Состав суда - 38 судей.

Из них 11 работают в Апелляционной палате суде.

Возглавляет учреждение судья Елена Танасевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": САП направит в Высший антикоррупционный суд все свои 208 дел, - Кривенко

Согласно закону, Антикоррупционному суду подсудны уголовные производства по коррупционным преступлениям, в случае если размер предмета преступления или нанесенного ущерба в 500 и более раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц (на данный момент – 968 тыс. гривен).

Судьям, а при необходимости и членам их семей предоставляется круглосуточная охрана, а жилье оснащается охранной сигнализацией и тревожными кнопками сигнализации.

Высший антикоррупционный суд был создан в июне 2018 года.

Открытый конкурс на должности судей Антикорупционного суда был завершен 6 марта текущего года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Апелляционная палата Антикоррупционного суда даст, надеюсь, надлежащую оценку доказательствам по делу Труханова, - Сытник

Как сообщалось, в Антикоррупционный суд назначили 38 судей.

21 июня 2018 года Верховная Рада создала Высший антикоррупционный суд.

НАБУ и САП хотят рассматривать в Антикоррупционном суде только дела антикоррупционных органов. Правоохранительные органы отмечают, что они изначально настаивали на том, чтобы Антикорсуд рассматривал только дела о коррупции высшего уровня.

По действующему законодательству в данный суд должны направляться все дела о коррупции, а это - более 3 500 уголовных производств и их количество будет расти.

Таким образом, по мнению НАБУ и САП, это может стать неподъемным бременем для 38 судей и заблокировать их работу.

Источник: https://censor.net.ua/n3146559
 
   
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Так это ж благодаря Порошенко этот суд образовался В Украине начал работу Антикоррупционный суд - Цензор.НЕТ 7219
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Так это ж благодаря Порошенко этот суд образовался
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А на Цензор с кучкой кала
порохня понабежала.



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А на Цензор с кучкой кала
порохня понабежала. (I Ka 538a282a)
Из твоих штанов вонь прёт,
Порох там тебе всё срёт.


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И с дисплея ВэКаЭла
всем изрядно прилетело.
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И тут лайкать ВКЛа
Петеботы налетели.
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В Украине начал работу Антикоррупционный суд
в штабе ПЭС

В Україні почав роботу Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 102
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А как же! Ведь судебной реформы не было, как зебилы это признали, а Зелемойский сделал Антикоррупционный суд, хотя Зелемойский, вопреки зебилам, в Канаде сказал, что реформы в Украине успешно реализуются на протяжении 30 месяцев...
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Ведь все, что с нами случается хорошее - это заслуга Зеленского, а все, что плохое - вина Порошенко В Україні почав роботу Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 3583
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Они ещё верят в волшебную палочку и золотую рыбку...
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А ви брехливі песдякули взагалі у щось вірите??
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Слушай, я не претендую на истину. И вообще раз слуги народа не читают текстов законопроэктов, а только максимум их заголовки, то я последую примеру зебилов и не буду читать текст статьи, а только заголовок статьи. Им можно, а мне низя?
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Зе-билы!
Аваков - коррупционер, аль - красавчик?!

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Зебил, т.е. запуск антикоррупционного суда - это самая зрадная зрада, да?
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Это заслуга попередников, теперь все сядут, и Аваков тоже, или опять - не? В Україні почав роботу Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 9094
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Зебил, ты опять свою подпись - "зебил" будешь в каждом посте оставлять?
Лишнехромосомный, создание Антикоррупционного суда это этап произведённой судебной реформы.
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До Пэтрухы не дотягивает, В ОЧЕРЕДЬ.
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Какой большой, а в мародера-барабашку под кроватью до сих пор верит.
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вони його п'ять років кляли, а тепер вкохались.
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а порошатник авакoвa поматросил и бросил.
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тобто плили, плили і на березі всралися... не будь Езопом, кажи як воно є
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всё, что создано при пэппо можно смело отправлять в утиль..кровати может и новые, но персонал..
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пе- билы - хватит прилюдно лизать рошенки
пора сворачивать хрень про великого - он великий вор в основном!!!
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Подивимось на результати,так званої роботи.
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Высший антикоррупционный суд начал работу. Дата начала функционирования учреждения была определена на собрании судей Антикоррупционного суда 7 мая текущего года Источник: https://censor.net.ua/n3146559
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И зарплату с сегодня или даты создания. Пока дела передадут Новый год настанет. Пишите когда первое дело начнут рассматривать,а не когда ручки начали закупать .
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Успехов. Главное возврата украденного, награбленного ну и посадок.
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Так как у меня достаточно знакомых в государственных органах, то уверяю, что проверки и чистки начались. Люди начали тратить бабло на нужные вещи (очень резко, до этого ж на откатах сидели), увольняться, некоторые уже ищут работу.
Что касается топов, то тут Рябошапка - Касько, это комбинация для некоторых очень убийственная. А если добавится Мамедов... Откатчики уже боятся, что будет дальше.
Всерьез взялись за Медведчука, но это он и сам знает. То, что Порох говорил, что они сидели ниже травы - это правда. Только они там сидели в тени и воровали дофига со страны. Только теперь над Медведкой не облака, а шторм Дориан.
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А что там с руководством закарпатской таможни, которых шторм Нарк недавно разогнал? Нашли уже новую работу?
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По таможне, как и по налоговой все будет проще. Их разделили и в каждом ведомстве ликвидация старого и создания нового. По ликвидации уволить проще, чем по команде из президиума.
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А смысл? Судя по расследунам-"тупым овцам" и всяким шабуниным-внаемам ко-ко-корупцийов уже меряха три как исчезла в Украине.
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В Украине начал работу Антикоррупционный суд./Воров-на нары.Зеленский владеет 15-комнатной виллой на побережье итальянского курорта Форте-дей-Марми, которая не упоминается в его декларации.В 2017 году итальянская фирма San Tommaso SRL, задекларированная Зеленским, приобрела 15-комнатный дом в тосканском городке Форте-дей-Марми. За него итальянская фирма заплатила 3,8 миллиона евро. Этот городок облюбовали российские богачи - Роман Абрамович, Олег Дерипаска . /Зеленский не задекларировал виллу на итальянском курорте, который СМИ называют "московской провинцией", - "Слідство.Інфо".
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Шо, снова? Вилла записана на фирму, а недвижимость фирмы необязательна для декларации.
Прикиньте, чтобы было, если бы каждая фирма каждого депутата вписала в декларацию недвижимость? Это бы были не декларации, а 10-метровые полотнища текста))
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Вы бы так на пуйло гадили, порохоботные.

совсем от реалий отвязались, словно скобеева в шоколаде.
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Его же только выбрали, дайте ему хотя бы год страной порулить .
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Я таки извиняюсь но имею вопрос, вот до примера народные депутаты партии "Слуга урода" провели весело время в Трускавце, у самом дорогом отеле. И не за свой счёт. Это надо расценивать как коррупцию или это просто банальный подкуп авансом?
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Стоимость обучения будущих депутатов от "Слуги народа" в Трускавце - коммерческая тайна, - Разумков/Коммерция для выпускника университета Соломона Рябошапки-святое.
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Да Бог с ней, со стоимостью.

Мня интересует КТО ОПЛАЧИВАЛ. Т.е. КТО ДАВАЛ ТАКИМ ОБРАЗОМ ВЗЯТКУ ДЕПУТАТАМ ПАРТИИ ФИГЛЯРА и КОГДА ГБР ЗАЙМЁТСЯ ЭТИМ ДЕЛОМ.
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А тем временем в сети обсуждают дальнейшую судьбу Порошенко...В Україні почав роботу Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 5980
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А что поделать, никогда росеянцы не жили так плохо как при Порошенко. Теперь желають помститцца.
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Ну все! Теперь коррупцию подолано как и обещал Шмаркля
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утром еду а в сторону Борисполя такая пробка , не мог понять почему ,а оно вон оно как
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Еперный балет!Антикоррупциенный суд!Я стесняюсь спросить:а другие суды у нас пррсто "коррупциенные"?Это типа,если добавит приставку " анти",то взятки судьи точно брать не будут?Хмммм...Вот оно как!А мы то думали!
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ждьом шари і кагда всєх пєрєсажают В Україні почав роботу Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 2595 хлєба і зрєліщь
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