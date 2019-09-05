 В Украине начал работу Антикоррупционный суд

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".
Со дня начала работы суда коррупционные уголовные производства, как новые, так и те, что уже слушаются в других судах, должны быть переданы в Антикоррупционный суд.
Суд, кроме того, будет рассматривать ходатайства Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Помещения Антикоррсуда располагаются в Киеве по адресу: проспект Победы, 41 и Крещатик, 42А (бывшее здание Печерского райсуда Киева).
Состав суда - 38 судей.
Из них 11 работают в Апелляционной палате суде.
Возглавляет учреждение судья Елена Танасевич.
Согласно закону, Антикоррупционному суду подсудны уголовные производства по коррупционным преступлениям, в случае если размер предмета преступления или нанесенного ущерба в 500 и более раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц (на данный момент – 968 тыс. гривен).
Судьям, а при необходимости и членам их семей предоставляется круглосуточная охрана, а жилье оснащается охранной сигнализацией и тревожными кнопками сигнализации.
Высший антикоррупционный суд был создан в июне 2018 года.
Открытый конкурс на должности судей Антикорупционного суда был завершен 6 марта текущего года.
Как сообщалось, в Антикоррупционный суд назначили 38 судей.
21 июня 2018 года Верховная Рада создала Высший антикоррупционный суд.
НАБУ и САП хотят рассматривать в Антикоррупционном суде только дела антикоррупционных органов. Правоохранительные органы отмечают, что они изначально настаивали на том, чтобы Антикорсуд рассматривал только дела о коррупции высшего уровня.
По действующему законодательству в данный суд должны направляться все дела о коррупции, а это - более 3 500 уголовных производств и их количество будет расти.
Таким образом, по мнению НАБУ и САП, это может стать неподъемным бременем для 38 судей и заблокировать их работу.
порохня понабежала.
порохня понабежала. (I Ka 538a282a)
Из твоих штанов вонь прёт,
Порох там тебе всё срёт.
всем изрядно прилетело.
Петеботы налетели.
в штабе ПЭС
ага, да
Аваков - коррупционер, аль - красавчик?!
Лишнехромосомный, создание Антикоррупционного суда это этап произведённой судебной реформы.
пора сворачивать хрень про великого - он великий вор в основном!!!
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И зарплату с сегодня или даты создания. Пока дела передадут Новый год настанет. Пишите когда первое дело начнут рассматривать,а не когда ручки начали закупать .
Что касается топов, то тут Рябошапка - Касько, это комбинация для некоторых очень убийственная. А если добавится Мамедов... Откатчики уже боятся, что будет дальше.
Всерьез взялись за Медведчука, но это он и сам знает. То, что Порох говорил, что они сидели ниже травы - это правда. Только они там сидели в тени и воровали дофига со страны. Только теперь над Медведкой не облака, а шторм Дориан.
Прикиньте, чтобы было, если бы каждая фирма каждого депутата вписала в декларацию недвижимость? Это бы были не декларации, а 10-метровые полотнища текста))
совсем от реалий отвязались, словно скобеева в шоколаде.
власником трьох кінокомпаній в Росії - розслідування
https://hromadske.ua/posts/zelenskij-ye-vlasnikom-troh-kinokompanij-v-rosiyi-rozsliduvannya
Мня интересует КТО ОПЛАЧИВАЛ. Т.е. КТО ДАВАЛ ТАКИМ ОБРАЗОМ ВЗЯТКУ ДЕПУТАТАМ ПАРТИИ ФИГЛЯРА и КОГДА ГБР ЗАЙМЁТСЯ ЭТИМ ДЕЛОМ.
Нет тут ему жизни, поедет к маме в Лондон.