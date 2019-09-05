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 Политика Украины
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 У нас де-факто - суперпрезидентская республика. Да еще и с двумя правительствами, - Безсмертный

По Конституции в Украине – парламентско-президентская республика, однако де-факто получается "суперпрезидентская, да еще и с двумя правительствами".

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение в программе "Вот оно как" с Денисом Бигусом и Алиной Юрченко выразил политик и соавтор Конституции Роман Безсмертный.

Плитик напомнил об инциденте в первый день заседания нового парламента, когда спикер Дмитрий Разумков сказал, что "объявляется пятиминутный перерыв", однако Президент ему бросил: "Какой перерыв? Арбайтен. Давайте, парни, работайте", и в этот момент спикер парламента повиновался.

"В нормальном парламентском государстве этого (указаний президента спикеру, - Ред.) было бы достаточно, чтобы начать процедуру импичмента", - отметил он.

"Господин президент, мы вас уважаем, но тут свои правила", - подчеркнул Безсмертный.

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"У нас де-юре парламентско-президентская, а де-факто - суперпрезидентская республика. Да еще и с двумя правительствами. Мне интересно, как президент разойдется с двумя премьер-министрами - Богданом и Гончаруком? " - сказал он.

Кроме того Безсмертный подчеркнул, что категорически против, чтобы в Украине Президенту принадлежало право единолично назначать на должности министров или руководителей силовых органов. 

Источник: https://censor.net.ua/n3146557
 
   
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опять соя взвыла ведать к дождю
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Порохошалавы, навались !!!
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А коли було не так?Чи Логопед був незалежною персоною?
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А де було, цей безсмертний - в 2014 році?
А потім ще п'ять років правління маріонеточного режиму кровавого бариги?!
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Банановая республика у нас, потому что кто больше бананов пообещает за того и голосуют,пока что так происходит
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руснявый фюрер то же так начинал - да и лукашенко так же,за гитлера вообще молчу - зебилы, когда вас и ваших детей будут бить на площадях и садить за пост - вспомните, шо я вам тут писал
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Больше похоже на наличие одного премьера и двух президентов У нас де-факто - суперпрезидентська республіка. Та ще й з двома урядами, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 2449
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Безсмертный, ты не такая уж большая фигура, вернее УМНЯГА, так что не переживай. С Ющенка никакого прогресса и ты не х...... прогрессивного не сделал. Хороший ты парень, но иди на ........ .
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