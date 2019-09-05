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 Политика Украины, Экономика
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Все про:энергоэффективность (94) платежи (20) отопительный сезон (241) Бабак Алена (3) Министерство развития громад и территорий (1)

 Платежки за теплоснабжение можно уменьшить в два, а возможно даже и в больше раз, - министр Бабак

Руководитель Министерства развития общин и территорий анонсировала начало работы Фонда энергоэффективности. Именно благодаря его работе, по мнению министра, удастся модернизировать многоквартирные дома украинцев и существенно уменьшить оплату за самую дорогую коммунальную услугу – теплоснабжение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "24 каналу" 4 сентября рассказала сама глава министерства Алена Бабак.

Раньше была только одна правительственная программа по энергоэффективности, теперь будет больше.

Она сообщила, что в Украине 80% многоквартирных домов нуждаются в модернизации в плане повышения энергосбережения.

Ранее государство поддерживало лишь программу "теплых кредитов".  Эта программа, говорит Бабак, была эффективной, но она предлагала лишь краткосрочные решения – замену окон, небольшое утепление стен или фасада. Зато Фонд открывает финансирование комплексных проектов модернизации через программу Энергодом.

"Мы ожидаем, что благодаря работе Фонда сократится потребление энергии многоквартирными домами – от 20 до 60 процентов. Это значит, что платежки за самую дорогую коммунальную услугу теплоснабжения можно уменьшить в два, а возможно даже в больше раз", – отметила Бабак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К концу недели будет отработано видение социального стандарта доступных коммунальных услуг, - Бабак

За 5 лет работы Фонда, как ожидает правительство, энергоэффективными станут не менее 16 тысяч домов. А это сэкономит для государства 1,5 миллиарда кубометров газа.

"Наша задача – объявить о начале работы Фонда и проинформировать всех жителей домов, как они могут воспользоваться его услугами", – подытожила глава Министерства развития общин и территорий.

Отметим, что Министерство развития общин и территорий – это реорганизованное Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Источник: https://censor.net.ua/n3146556
 
 
 Топ комментарии
 
Яка модернізація, яке теплозбереження?- Давайте газ по 7 копійок і ковбасу по 2-20.
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Точно. Адже зебобіки голосували сами за це - халява і одразу.
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Опять зебобикам вместо колбасы в рот что-то другое всунули :D
#главноенепорошенко
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Яка модернізація, яке теплозбереження?- Давайте газ по 7 копійок і ковбасу по 2-20.
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Точно. Адже зебобіки голосували сами за це - халява і одразу.
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неправда, зеленский не обещал понижения тарифов, народ голосовал против псевдоэлиты, которая грабила 29 лет, сменяя друг друга
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Голосовали за исчезновение коррупции, и поверьте так оно и будет.
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Та вже зникла. І корупція, і війна. По 1+1 так взагалі рай настав.
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судя по кадрам - то нет - просто ,один клан проиграл,другой победил - а лозунги для плебса - все ,как в Латинской Америке
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В совке зарплата от 60 руб до 120 руб и цена колбасы 2.2руб. Умножаем это всё на 100 и получаем зарплату от 6000гр до 12000гр и колбасу по 220гр.Разница лишь в том что колбасы много и она есть всегда.
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Опять зебобикам вместо колбасы в рот что-то другое всунули :D
#главноенепорошенко
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тебе всунул мародер пипетку в рот , вот и соси
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Шановний гість із-за парєбріка, у вас проксі відклеївся.
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сосать - это теперь прямая обязанность адептов бени коломойши
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Сосед, весной, "рвал задницу на британский флаг": "Кто угодно, только не "Порох"!!! Каждый вечер сидел на лавочке, у дома, и всем рассказывал, какой "РАЙ" наступит, когда уберут "Пороха"... Через пру недель, после выборов, "прижух"... Потом опять "новая инъекция" - выборы в Раду. Стал всех убеждать, что виноват "Грося" и Рада, "ставящая палки в колёса" президенту... Сейчас, практически, перестал на улицу выходить... Встретил его, как-то, при выходе из магазина, так рванул мимо, даже не поздоровался - знает, что обязательно, "в задницу пару колючек воткну...".
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поживем -увидим.Времени на раскачку и лозунги у новой власти практически нет.По идее они озвучивают реальные вещи(не популярные среди наших нуворишей всех созывов и каденций.Ведь снижая цену они убирают "долю воровскую".Думаю долго ждать не придется
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15 сентября вынесут бюджет, там и увидим и думаю, народ будет рад, что скинул свинобанду и выбрал совершенно новое, молодое поколение
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ай вей...так ваш"народ"вже радіє.. а недолугіУКРАЇНЦІ вже хапаються за голови та скиглять-"що ж ми наробили... голосували"протіф всього поганого за все ґарне",а отримали шмат хуцпатого лайна"
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так ти ідійот... як мішпуха має прибутки з "теплозбереженя" то вона сама-собі бабло гребе.. Справа в тому як не допускати зловживань на бюджетних грошах.. а поки що цього не видно
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Позволь полюбопытствовать: "А КУДА они "убирают долю воровскую"? Ты думаешь, "новые лица" не хотят "мягко спать" и "сладко кушать"?...Вот ТУДА эта "доля воровская", и перекочует... А народу скажут, что живём так плохо, потому что "Барыга", со "Свинарчуками", всё разворовал...
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Красиво.
Заставим лохов модернизировать дома и набрать кредитов, а тому, кто это переживет, может и снизили оплату.
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БІЛЬШ ТОГО "тарифи" взагалі НЕМОЖЛИВО ПІДНІМАТИ!!! бо це НЕМОЖЛИВО апріорі... ТАРИФ- це правила(формули) складання ЦІНИ а не ЦІНА... і шарпати-смикати ПРАВИЛА неиожливо і неприродньо.. бо тариф не ЦІНА Платіжки за теплопостачання можна зменшити у два, а можливо, навіть у більше разів, - міністерка Бабак - Цензор.НЕТ 6493
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Ага. Отак і відразу зменшити платіжки вдвічі і навіть більше. Лише Фонд організувати... Пригадується щось подібне вже десь чули в якомусь порнофільмі за участю двох відомих зірок - Жулі та Сєргулі. Але вони тоді просто жартували
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Все это конечно хорошо. Но предварительно было бы неплохо провести аудит цены на тепло. Т.е. из чего она складывается. И опубликовать. Тогда было бы понятно за что мы платим. Покуда ни одно правительство этого не сделало. Вопрос не стоит платить или не платить. Вопрос стоит за что мы платим. Кроме того примером газ у нас не только импортный. Мы сами добываем по разным данным от 14 до 15 млрд. кубов. И цена его для населения не может быть такая же ка цена импортного газа. Напомню, что недра согласно Конституции принадлежат народу. Цена за собственный газ должна состоять только из затрат на его добычу плюс рентабельность добывающей компании плюс затраты на хранение и транспортировку. Она не может иметь такую же цену как и импортный газ.
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Все свое должно быть дешевле,чем импортное.И даже бананы
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та це до карли з мурлом... А що до цін - сходи на базар і там розповідай дядькові що його сало не кошерне і тому він мусить тобі його продати нижче собівартості Платіжки за теплопостачання можна зменшити у два, а можливо, навіть у більше разів, - міністерка Бабак - Цензор.НЕТ 1152
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Ну так Рабинович и Медведчук давно об этом говорят - ложитесь под Россию и будет вам комунальное счастье.
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Природу не обманеш! Чем выше стоимость тепла, тем меньше его потребляют так модернезируют дома. А чем больше потребляют дешевого тепла, тем больший вклад идет на гибель человечества и биосферы Земли через глобальное потепление. В ответ Природа посылает в такие страны болезни и катастрофы.
При низких ценах на тепло люди будут жить дешево , но не долго.
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