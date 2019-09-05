 Рядом с патрулем СММ ОБСЕ в Пикузах стреляли из стрелкового оружия, - отчет

Об этом говорится в отчете Миссии, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что наблюдатели проводили оценку места огневого поражения.

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"Примерно в 11:55 члены патруля Миссии (трое находились в автомобилях, а еще трое - на улице) слышали многочисленные выстрелы и очереди из стрелкового оружия на расстоянии около 100–200 м к северо-западу, а также видели, как в землю примерно в 25 м к юго-востоку от них попала пуля. Вскоре после этого сотрудники СММ услышали, как над ними пролетели 12 пуль, выпущенные, по оценке, с северо-запада, а еще 2 срикошетили вблизи них. Члены патруля Миссии немедленно вернулись в автомобили и благополучно добралась до своей базы в Мариуполе", - говорится в отчете.

Напомним, 1 сентября рядом с патрулем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Пикузах прогремел взрыв от реактивной гранаты.