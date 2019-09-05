 Нужно выяснить точное количество ВПЛ и активнее интегрировать в общины тех, кто живет на подконтрольных территориях, - Коляда

Об этом в интервью hromadske заявила руководительница ведомства Оксана Коляда, пишет Цензор.НЕТ.

По ее словам, исследовать потребности людей ведомство будет как в продолжение работы Министерства ветеранов, так и в отношении жителей оккупированных территорий и переселенцев.

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"Я сейчас собрала группу экспертов, представителей международных организаций, мы думаем, каким образом это сделать", - сказала Коляда, отвечая на вопрос, как можно провести исследования на оккупированных территориях.

Новый министр отметила, что для нее непонятен действующий способ подсчета количества переселенцев, в частности потому, что эти данные разнятся.

"Кто-то говорит о полутора миллионах, кто-то говорит о 1,7 миллиона человек. Мне непонятно, сколько этих людей живут на территории, подконтрольной Украине, и их нужно активнее интегрировать в общины в различных областях. Я не понимаю, сколько этих людей живет на временно оккупированной территории", - сказала она.

Относительно потребностей жителей оккупированного Донбасса Коляда рассказала, что Международная организация по миграции проводила исследования по телефону, и оно показало, что самая большая проблема - отсутствие жилья в случае переезда на подконтрольную территорию.

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Министр подчеркивает необходимость продолжения подобных исследований.

"В контексте построения жилья - нужно ли это временное жилье, возможно, вокруг каких-то больших предприятий, где они могут работать. Или это семейное жилье, семейные дома временного типа, которые надо давать молодым семьям, чтобы они реинтегрировались в общину и начали полноценно жить", - добавила она.

Напомним, правящая партия "Слуга народа" объединила Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц с Министерством ветеранов. Новое ведомство возглавила Оксана Коляда.