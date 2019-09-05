 Кабмин планирует открыть систему мониторинга за выполнением соглашения об ассоциации с ЕС, - Кулеба

Об этом сообщил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба на заседании комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Вице-премьер отреагировал на призыв руководительницы комитета по европейской интеграции, Иванны Климпуш-Цинцадзе, по этому поводу. Ранее она призвала сделать это предыдущее правительство, однако тогда систему не открыли.

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Дмитрий Кулеба рассказал, что уже провел переговоры в новом правительстве по этому поводу.

"Мы сейчас ведем работу над открытием "Пульса соглашения" для публичного доступа", - подчеркнул он. Кулеба то же время не уточнил, когда это должно произойти.

"Пульс соглашения" - инструмент мониторинга за прогрессом в выполнении соглашения об ассоциации, который начал работу более двух лет назад. Тогдашний премьер Владимир Гройсман обещал сделать систему публичной с сентября 2017 года, однако этого не произошло. "Пульс соглашения" показывает не только успехи, но и провалы. До сих пор Украина оставалась единственной из трех ассоциированных с ЕС государств, где отсутствует такой публичный инструмент.

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