EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Команда Зеленского против Кличко Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 За рубежом
  377  37
Все про:Литва (1335) НАТО (6440) Науседа Гитанас (10)

 НАТО должно помочь Украине и Грузии на пути евроатлантической интеграции, - президент Литвы Науседа

Исходя из текущей ситуации в сфере безопасности, НАТО должно укреплять собственную оборону и помочь партнерам – Украине и Грузии на пути евроатлантической интеграции.

Об этом в Брюсселе во время пресс-брифинга по итогам встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил Президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во время встречи мы обсудили угрозы и вызовы в нашем регионе и за его пределами. Мы должны ускорить работу и полностью выполнить решения об адаптации и развитии НАТО. Мы должны быть готовыми защитить и уберечь наши страны и народы. Мы также должны оказать поддержку и помочь нашим надежным партнерам и друзьям, таким как Грузия и Украина, на пути евроатлантических реформ и интеграции", - сказал Президент Литвы.

Читайте: Пока такая ситуация в Украине, говорить с Путиным не о чем, - президент Литвы Науседа

Он отметил, что международный порядок, основанный на правилах, сейчас подвергается тяжелым испытаниям. Российское отношение к международной безопасности и модель поведения, к сожалению, не изменились.

"Россия продолжает нарушать ключевые договоры, и совершает агрессивные действия против наших демократий. НАТО всегда было основой обороны и безопасности Литвы, и это останется приоритетом моей повестки дня", - подчеркнул Науседа.

Также читайте: РФ выделяет миллиардные бюджеты на дезинформацию, мы должны инвестировать в воспитание критического мышления, - спикер Сейма Литвы Пранцкетис

Источник: https://censor.net.ua/n3146544
 
   
 Топ комментарии
 
НАТО должно помочь Украине и Грузии на пути евроатлантической интеграции, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 2046 Цензор звинувачують в порохоботстві. Брехня. Он скільки кацапського бидла повилазило, і модератора це не турбує
 показать весь комментарий
 
Я предполагаю что ни Украина, ни Грузия не сможет вступить в НАТО - одно из условий это отсутствие территориальных конфликтов - у обеих стран часть территоррии оккупированна россией, и вполне вероятно это сделано не с целью наживы или демонстрации "вяличия", а просто чтобы не пустить в НАТО.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
НАТО жидко обосралось. Нам НИКТО не поможет, кроме нас самих. Слава Україні!
 показать весь комментарий
 
На страны НАТО кто - то напал? НАТО должно помочь Украине и Грузии на пути евроатлантической интеграции, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 2571
Героям слава!
 показать весь комментарий
 
 
А детальніше - де, як, та перед чим обісралося НАТО - можна?
 показать весь комментарий
 
 
Для евроатлантической интеграции нужно освободить все оккупированные территории.
 показать весь комментарий
 
Это как помощь импотента на пути к достижению оргазма.
 показать весь комментарий
 
Ваш досвід дуже потрібний для майбутньої російської менгелемедицини.
 показать весь комментарий
 
 
Я предполагаю что ни Украина, ни Грузия не сможет вступить в НАТО - одно из условий это отсутствие территориальных конфликтов - у обеих стран часть территоррии оккупированна россией, и вполне вероятно это сделано не с целью наживы или демонстрации "вяличия", а просто чтобы не пустить в НАТО.
 показать весь комментарий
 
 
Вони себе називають таки абхазами. А тролили їх у совку фразою "Апсньі Абукет Аг**но".
 показать весь комментарий
 
 
Я написав конкретно про абхазів. Будь-яка нація, яка тяжіє до рашки для мене є моральними уродами.
 показать весь комментарий
 
пока хотел ответить за Осетию, его отправили в спам. Действительно, конфликт в Грузии был задолго до 2008 года. Однако, кое чьи уши торчали в Осетии еще в начале 90-х и недавали утихнуть этому конфликту. Ровно как и в "Приднестровье". Этнических "приднестровцев" вроде нет.
 показать весь комментарий
 
 
еге ж, є навозний контінгєнт в тираспольській промзоні...
 показать весь комментарий
 
 
Все колись відбувається у перше,все залежить від України,Грузії,та Країн НАТО,
 показать весь комментарий
 
Це не стосується України бо кремль ще з часів івана грозного та катерини ІІ намагається вкрасти в нас. українців-русичів духовну, релігійну та історичну спадщину без яких ******* расєя=московія=московський улус Золотої Орди
 показать весь комментарий
 
Der Spiegel имеет репутацию издания, охотно сливаюшего пуйловскую пропаганду, адаптированную валдайскими почитателями пуйла к немецкой публике.
 показать весь комментарий
 
 
_НАТА даже странам Балтии не поможет, наплевав на 5 статью, когда рашисты атакуют.

Вот здесь хорошо описано, как это может выглядеть.
 показать весь комментарий
 
То це ж лахтинська свинособак і постить сру-картинки
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А на Цензор с кучкой кала
порохня понабежала.
 показать весь комментарий
 
 
НАРОД ВТОМИВСЯ ВІД ВІЙНИ!
Народ втомився від війни!
То хто ж втомився? Звідки втома?
Втомились ті, чиї сини,
Впродовж війни сиділи вдома!
Втомились, хто не хоронив
І не оплакував героїв,
Хто вже давно в душі загнив,
А мозок і язик роздвоїв.
Втомились ті, хто гарував,
На дискотеці, в ресторані,
Елітні клуби штурмував
І відчував себе в нірвані.
Втомились! Бо забули вже,
Що шостий рік війна триває!
В Криму мочити фаберже
За злочин, стерво, не вважає!
Під кожне свято ця орда
Все в супермаркетах змітає,
Машин елітних, от біда,
Припаркувати місць не має!
Усі розкуплені квитки
На лоукости на пів року.
Які відвідать пам'ятки
Лиш мають, втомлені, мороку.
Ніхто й копійки на АТО
З них не пожертвував ні разу.
Їм Україна шапіто
І з жиру бісяться до сказу.
Плюси запудрили мізки?.
Втомились с..и зубожіли,
Та вірять фейкам і в казки,
Обрали блазня нам зебіли.
Тепер - державність на кону!
Хто це збагнув - вже не сміється!
Коли програємо війну,
В крові країна захлинеться…

..
 показать весь комментарий
 
.Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси: .
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
.
.
.
 показать весь комментарий
 
 
Допомогли б вичистити від кремлівської агентури вищі ешелони влади, зробити справжню судову реформу, знищити корупцію і все налагодилося б аж бігом
 показать весь комментарий
 
 
Потрібно чистити лохторат який обирає таку владу.
 показать весь комментарий
 
 
тре було починати ще 28 років тому! у 2004-2005 просрали цей шанс бо обрали нікчему-балаболку, а у 2014 взагалі був найкращий шанс, який просрав саме парашенко. Він Юда дискредитував Майдан, каналізував прагнення українців змінити країну, знищив віру людей в зміни і невідворотність покарання для злодіїв
 показать весь комментарий
 
Цензор звинувачують в порохоботстві. Брехня. Он скільки кацапського бидла повилазило, і модератора це не турбує
 показать весь комментарий
 
 
Кацапське бидло не розуміє що форум Цензора таки є Майданним та порохоботським. Зараз налетять і почнуть гидити. А ми їх - спамити.
 показать весь комментарий
 
 
🇺🇦 пригноблювач корупціонерів‏ @fgQ3cLZLkEHhuqM

Сатіліт хйла закрив кордон між нашими країнами.
Наступний крок - мокшанські прикордонники на цьому кордоні.
Хто не зрозумів, пояснюю: Білорусь стала однією з областей хйлостану
 показать весь комментарий
 
 
За Украину просят все кому не лень, кроме президента и МИДа.
Как так?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх