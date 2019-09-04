 НАТО должно помочь Украине и Грузии на пути евроатлантической интеграции, - президент Литвы Науседа

Об этом в Брюсселе во время пресс-брифинга по итогам встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил Президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Во время встречи мы обсудили угрозы и вызовы в нашем регионе и за его пределами. Мы должны ускорить работу и полностью выполнить решения об адаптации и развитии НАТО. Мы должны быть готовыми защитить и уберечь наши страны и народы. Мы также должны оказать поддержку и помочь нашим надежным партнерам и друзьям, таким как Грузия и Украина, на пути евроатлантических реформ и интеграции", - сказал Президент Литвы.
Он отметил, что международный порядок, основанный на правилах, сейчас подвергается тяжелым испытаниям. Российское отношение к международной безопасности и модель поведения, к сожалению, не изменились.
"Россия продолжает нарушать ключевые договоры, и совершает агрессивные действия против наших демократий. НАТО всегда было основой обороны и безопасности Литвы, и это останется приоритетом моей повестки дня", - подчеркнул Науседа.
Героям слава!
Вот здесь хорошо описано, как это может выглядеть.
порохня понабежала.
Народ втомився від війни!
То хто ж втомився? Звідки втома?
Втомились ті, чиї сини,
Впродовж війни сиділи вдома!
Втомились, хто не хоронив
І не оплакував героїв,
Хто вже давно в душі загнив,
А мозок і язик роздвоїв.
Втомились ті, хто гарував,
На дискотеці, в ресторані,
Елітні клуби штурмував
І відчував себе в нірвані.
Втомились! Бо забули вже,
Що шостий рік війна триває!
В Криму мочити фаберже
За злочин, стерво, не вважає!
Під кожне свято ця орда
Все в супермаркетах змітає,
Машин елітних, от біда,
Припаркувати місць не має!
Усі розкуплені квитки
На лоукости на пів року.
Які відвідать пам'ятки
Лиш мають, втомлені, мороку.
Ніхто й копійки на АТО
З них не пожертвував ні разу.
Їм Україна шапіто
І з жиру бісяться до сказу.
Плюси запудрили мізки?.
Втомились с..и зубожіли,
Та вірять фейкам і в казки,
Обрали блазня нам зебіли.
Тепер - державність на кону!
Хто це збагнув - вже не сміється!
Коли програємо війну,
В крові країна захлинеться…
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- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
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Сатіліт хйла закрив кордон між нашими країнами.
Наступний крок - мокшанські прикордонники на цьому кордоні.
Хто не зрозумів, пояснюю: Білорусь стала однією з областей хйлостану
Как так?