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Все про:Ривненщина (703) смерть (6115) полигон (255)

 На Ривненском полигоне умер военнослужащий

В ночь на понедельник на Ривненском общевойсковом полигоне умер 39-летний военнослужащий из Черкасской области.

Об этом поинформировал руководитель пресс-центра оперативного командования "Запад" Анатолий Прошин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Медики предварительно установили, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Однако окончательная причина смерти будет известна после судебно-медицинской экспертизы", – говорится в сообщении.

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Сейчас идет служебное расследование, работает военная служба правопорядка совместно с полицией. Умерший находился на Ривненском военном полигоне с 31 августа.

Источник: https://censor.net.ua/n3146543
 
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