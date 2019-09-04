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 Политика Украины
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Все про:Анна Коваленко (29) Офис Президента (84) Копыленко (1)

 Вместо назначенной замглавы ОП Коваленко по списку "Слуги народа" в Раду проходит директор Института законодательства Копыленко

Директор Института законодательства Верховной Рады Александр Копыленко пройдет в парламент от партии "Слуга народа" после досрочного прекращения полномочий Анны Коваленко, которую Президент Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса Президента.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует избирательный список "Слуги народа".

Коваленко прошла в Раду по списку "Слуги народа", поэтому после досрочного прекращения ее полномочий в связи с новой должностью следующим претендентом на прохождение в парламент является кандидат под №135 в списке - Копыленко.

Ему 58 лет, юрист.

В 1990-2002 году он работал в аппарате парламента на должностях консультанта и заместителя руководителя юридического управления, при этом в 1998-2002 годах занимал должность советника председателей Рады Александра Ткаченко и Ивана Плюща.

В 2002-2013 и 2014-2019 годах - директор Института законодательства Рады, а в 2013-2014 - член Центральной избирательной комиссии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил нардепа от СН Коваленко замглавы Офиса президента

Источник: https://censor.net.ua/n3146542
 
 
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Знаю, что буду забанен, но, созерцая бдительно охраняемый Цензором пост выше, не могу отреагировать так, как подсказывает мне совесть: Модератор, вы с Бутусовым ........ы? Ну ты всё понял?
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Це потужне юридичне підсилення фракції СН, а тим більше, як видно із тієї характеристики, наведеної в статті, пан Коваленко має безцінний досвід практичної роботи в юридичному управління парламенту.
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Вы его с тётей не спутали? Он- Копыленко. Хотя... щас эти понятия пола- стали настолько условны...
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