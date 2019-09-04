 Палата общин обязала Джонсона просить ЕС о новой отсрочке Brexit, он предлагает досрочные выборы

За закон проголосовали 327 депутатов, против - 299, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на русскую службу BBC.
"Палата сказала свое слово, - заявил депутат Хилари Бенн. - Теперь палата ожидает, что премьер-министр выполнит закон и предотвратит выход из Евросоюза без соглашения".
Теперь документ уходит в Палату лордов.
В свою очередь, премьер-министр Борис Джонсон тут же официально предложил принять решение о досрочных выборах. Он предлагает провести их 15 октября.
"Палата несколько раз голосовала за выход из ЕС, но также и за то чтоб отсрочить действия по, собственно, выходу. Сегодня, я боюсь, она проголосовала за отмену всяких серьезных переговоров", - говорит он.
Напомним, выход Британии из Европейского союза назначен на 31 октября. Чтобы парламент одобрил предложенную Джонсоном дату, ему необходимы голоса двух третей депутатов.
Пока за 100 дней только обосратушки.
тот еще...русофоб))))
спустя год
- давай поговорим мы же не чужие люди
спустя два года
- скоро перееду