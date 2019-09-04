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Все про:Великобритания (2206) Brexit (190) Джонсон_Борис (125)

 Палата общин обязала Джонсона просить ЕС о новой отсрочке Brexit, он предлагает досрочные выборы

Палата общин приняла в последнем, третьем чтении закон, предписывающий премьер-министру просить Евросоюз о новой отсрочке Brexit.

За закон проголосовали 327 депутатов, против - 299, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на русскую службу BBC.

"Палата сказала свое слово, - заявил депутат Хилари Бенн. - Теперь палата ожидает, что премьер-министр выполнит закон и предотвратит выход из Евросоюза без соглашения".

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Теперь документ уходит в Палату лордов.

В свою очередь, премьер-министр Борис Джонсон тут же официально предложил принять решение о досрочных выборах. Он предлагает провести их 15 октября.

"Палата несколько раз голосовала за выход из ЕС, но также и за то чтоб отсрочить действия по, собственно, выходу. Сегодня, я боюсь, она проголосовала за отмену всяких серьезных переговоров", - говорит он.

Напомним, выход Британии из Европейского союза назначен на 31 октября. Чтобы парламент одобрил предложенную Джонсоном дату, ему необходимы голоса двух третей депутатов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146540
 
 
 Топ комментарии
 
Сходили британці на референдум, а тепер не знають як з цієї халепи вибратися... Палата общин обязала Джонсона просить ЕС о новой отсрочке Brexit, он предлагает досрочные выборы - Цензор.НЕТ 8343
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Тупые англосаксы не понимают что царь должен давать указания парламенту как в Украине а не наоборот.
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Сходили британці на референдум, а тепер не знають як з цієї халепи вибратися... Палата общин обязала Джонсона просить ЕС о новой отсрочке Brexit, он предлагает досрочные выборы - Цензор.НЕТ 8343
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Я- пыль и никто. Я прекрасно отдаю себе в этом отчет. Однако, мне стало непонятно: а это чудо, которое Джонсон, он, кроме внешнего сходства с Трампом- хто??? Пробую представить, что Зеленский тоже положил ноги на стол, при встрече с французом. Шоп тут был за вой??? Это при всем, при том, что я вовсе не уважаю Зеленского. Однако, пробую представить.
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зеленский уже назвал на пресс-конференции Англию старушкой, а англичан - великобританцами. Экс-посол Британии тогда очень поржала. Так что у него уровень еще тот. Кривой рог, ничего не поделаешь.
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А Северо-Ирландцы, при этом тоже ржали? Имели право...
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мое мнение - сев. Ирландия это оккупированная территория.
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будет у ЗЕбила такой же ВВП, как у Бори, он не ноги на стол положит, а писюн на рояль.

Пока за 100 дней только обосратушки.
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ну вообщето англичане и британцы, это своего рода синонимы
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Зеленский клоун ,а Борис , конечно-же не клоун . хотя чудит не по детски , что Зе курит в сторонке . При этом Боря имеет самое жирное в мире образование Итон - Оксфорд . а там учат ноги на стол .А вой .это работа такая - боты им имя ,а у некоторых в голове насрано .
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бриты в своем репертуаре. Уже даже не смешно
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ось де прикол... довірили народу приймати рішення.... Ніби і народ не такий тупий як у нас, а вже роки не можуть із лайна виплутатись...
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Мне кажется, или во всем Мире начинается процесс, детально описанный в фильме "Идиократия" ?
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Не. Не во всем Мире. В Республике Гана- всё не так. Там негры трудятся и не лезут в политику. Правда, они, оказывается- знают, что наш Президент- комик. Из действующих. Стали меня часто спрашивать: ну, как там у тебя дома? А мне- не нравятся эти вопросы.
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Говори им что они "порохоботьі", они будут "зависать"
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- развод!
спустя год
- давай поговорим мы же не чужие люди
спустя два года
- скоро перееду
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