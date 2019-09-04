 Концерта Повалий во дворце "Украина" 10 декабря не будет, - директор учреждения Недзельский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
"Концерта Таисии Повалий во дворце Украина не будет, так как не соблюдена вся процедура… Если она украинская певица, то должна адаптироваться к тому, что у нас сегодня есть. Если она не адаптируется, то социум ее не воспримет", — сказал он.
Также читайте: "Это будет особая встреча": "Друг России" певица Повалий анонсировала свой сольный концерт в Киеве
По словам Недзельского, никаких предварительных соглашений с артисткой подписано не было и на эти даты уже запланированы другие мероприятия.
Може скинеш на пороха легалізацію бізнеса Авакова, анонсовану ЗЕ командою?
Скоро этого оппортуниста Недзельского на партсобрании уберут.
Статеве збочення по-кремлівськи: "Введення члена у політбюро".
а если адаптируется? воспримет?
только это единственная причина для отказа???