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 Общество, Шоу-бизнес
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Все про:концерт (301) Повалий (79)

 Концерта Повалий во дворце "Украина" 10 декабря не будет, - директор учреждения Недзельский

Директор Национального дворца искусств Украина Роман Недзельский заявил, что юбилейный концерт Таисии Повалий во Дворце Украина, который запланирован на 10 декабря, не состоится.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"Концерта Таисии Повалий во дворце Украина не будет, так как не соблюдена вся процедура… Если она украинская певица, то должна адаптироваться к тому, что у нас сегодня есть. Если она не адаптируется, то социум ее не воспримет", — сказал он.

Также читайте: "Это будет особая встреча": "Друг России" певица Повалий анонсировала свой сольный концерт в Киеве

По словам Недзельского, никаких предварительных соглашений с артисткой подписано не было и на эти даты уже запланированы другие мероприятия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во дворце "Украина" ничего не знают о концерте "друга России" Повалий

Источник: https://censor.net.ua/n3146538
 
   
 Топ комментарии
 
Засушена шльондра із заробітків.
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Это она не подсуетилась в сватах сняться. Уже три месяца пела бы где хотела.. Концерта Повалий во дворце "Украина" 10 декабря не будет, - директор учреждения Нездельский - Цензор.НЕТ 777
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ще одна зрада .. правда тупі порохоботи ?
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знаешь шлюха которой стало мало бабла пусть в себе в рашке и *поёт*,
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Нехай в кривому розі співає. А якщо нев'їздна - то в ордло.
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Який зв'язок між порохом, та цією шльондрою?
Може скинеш на пороха легалізацію бізнеса Авакова, анонсовану ЗЕ командою?
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Тая - твій культурний рівень? Може ти й сватів дивишся? Втім навіщо я поставив знак запитанняю
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А чё так ?

Скоро этого оппортуниста Недзельского на партсобрании уберут.
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Это она не подсуетилась в сватах сняться. Уже три месяца пела бы где хотела.. Концерта Повалий во дворце "Украина" 10 декабря не будет, - директор учреждения Нездельский - Цензор.НЕТ 777
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Хоть одна хорошая новость на сон грядущий.
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***... как жеж так-то, а? Шо делать-то теперь...?
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Ей не то что концерт, этой сепарке даже пускать в Украину запретить.
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Проклятый Зеленский . Порохоботы так хотели на концерт Повалий сходить , а тут такой облом . Импиии-ииичмент ! Концерта Повалий во дворце "Украина" 10 декабря не будет, - директор учреждения Нездельский - Цензор.НЕТ 6639
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Ти вже пішов у ПАРАШУтну секцію? Тренуйся поводитися з парашами.
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порохоботы,не всегда порохобы,а вот зебилы,это похоже пожызненно.
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Я тут немногтповторюсь! Как порохоботы связаны с этой шлюшкой? Может твоими влажными мечтами? Так тетя старенькая, может ты геронтофил? А мжет тебеслово попалось незнакомое? А может ты некро...? Ужас, мы все трепещем, ты письтешом убил всех навиг порохоботов!
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Він більш продвинутий збоченець: пасивний некрофіл.
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Це просто жах якийсь, треба занотувати, та внести у книгу рекордів )
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Підкидаю ще (історичне):
Статеве збочення по-кремлівськи: "Введення члена у політбюро".
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Дякую, але все історичне мені знайоме) надивився, наївся до несхочу. Старенький я)
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Видать на мордоре все сложенее и сложнее харчеваться стало... Там своего такого добра хватает...
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Если она не адаптируется, то социум ее не воспримет.. - цитата
а если адаптируется? воспримет?

только это единственная причина для отказа???
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я так понял, причину тот деятель сочинял на ходу, и получилось довольно криво Концерта Повалий во дворце "Украина" 10 декабря не будет, - директор учреждения Нездельский - Цензор.НЕТ 6444
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Причина у запланованих в неї участі в корпоративах, які на рашці починаються з початку грудня. Лише бабло і нічого більше ..😃
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Пусть хряку бєглому оды поет на кацапсятии...
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Эта певица ртом так знатно отлизывала овощу и донецкой банде, что от рожи ее ботоксной с растянутым ртом тошнит
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В старые добрые времена добавляли "по просьбам трудящихся".
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хто слухав більше одного трека цієї хвойди? Вона дійсно співала "едет тая на транвае" чи це наклеп?
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При Порохе эти ботоксные ведьмы даже не рыпались и сидели на расеи, как мыши под веником. А при Зюзе всех сепарских поющих шлюх на историческую родину потянуло. Нет у вас больше родины, сдали вы свою родину ху#лу, чтоб тусоваться красиво. Там и оставайтесь.
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неправда Но быть директором национального дворца «Украина» лучше, чем быть народным артистом. Доходнее и почета больше.
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Она не любит майдан, поэтому не может петь в такой демократической стране как Украина.
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При Пепе они рубили бабло на Параше , но могли быть и тут , теперь лимиты исчерпались и они думают .что тут поймают своего зрителя . Пепа их не гнал . больше того они друзья .Насчет где им быть все зависит от нас , будем мы ходить на их концерты или нет Я - пас , с доплатой .Но боюсь , что совка у нас много и они будут кормить эту падаль .
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