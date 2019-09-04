 Концерта Повалий во дворце "Украина" 10 декабря не будет, - директор учреждения Недзельский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"Концерта Таисии Повалий во дворце Украина не будет, так как не соблюдена вся процедура… Если она украинская певица, то должна адаптироваться к тому, что у нас сегодня есть. Если она не адаптируется, то социум ее не воспримет", — сказал он.

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По словам Недзельского, никаких предварительных соглашений с артисткой подписано не было и на эти даты уже запланированы другие мероприятия.

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