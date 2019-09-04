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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11164) увольнение (1669) чиновник (1356)

 Кабмин уволил 36 заместителей министра 13 министерств

Кабинет министров Украины в среду своими распоряжениями уволил 36 заместителей и первых заместителей министра из 13 министерств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

С должности заместителя министра аграрной политики и продовольствия уволены Ольга Трофимцева, Виктор Шеремета, Владимир Топчий и Елена Ковальова.

С должности замминистра спорта уволены Николай Мовчан, Ярослав Войтович, Николай Даневич, а с поста первого замминистра - Игорь Гоцул.

Должностей замминистра культуры лишились Юрий Рыбачук и Тамара Мазур.

С должности замминистра информационной политики уволен Дмитрий Золотухин, а с поста первого замминистра - Эмине Джапарова.

Должностей замминистра образования и науки лишились Роман Греба и Максим Стриха.

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С должности замминистра обороны уволен Игорь Павловский.

С должности замминистра юстиции уволены Светлана Глущенко, Ирина Садовская, Сергей Петухов, Иванна Смачило, Иван Лищина, Денис Чернышов, а с поста первого замминистра - Елена Сукманова.

Уволены заместители министра здравоохранения Павел Ковтонюк и Александр Линческий, а также первый замминистра Уляна Супрун.

С должности замминистра экономического развития и торговли уволены Михаил Титарчук и Юрий Бровченко.

Должностей заместителя министра регионального развития, строительства и ЖКХ лишились Лев Парцхаладзе и Тарас Токарский.

С должности первого замминистра ветеранов уволен Григорий Галаган.

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Лишились своих постов заместители министра по оккупированным территориям и перемещенным лицам Виктория Воронина, Юрий Гримчак и Георгий Тука. Также уволен первый замминистра Юсуф Куркчи.

С должности замминистра соцполитики уволена Александра Чуркина.

Источник: https://censor.net.ua/n3146537
 
 
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депутатов ранее безработных -на места уволенных.
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Та нам как-то ПОХ сколько и кого эти клоуны уволили, нас больше волнует кого они НАЗНАЧИЛИ!

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Т. е. вам пох, кого назначали папередние клоуны - теперь "за базар" ответсавенными назначили других?
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И кто же из всех знает? Может только своих людей знают, которых собрались туда назначать?
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ой какая метушня начнется среди чистоплюев в поисках теплых местечек...)))
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