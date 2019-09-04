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 Экономика, Происшествия
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Все про:Укрспецэкспорт (63) Укроборонпром (769) Букин_Павел (40)

 Экс-директор "Укроборонпрома" Букин перед увольнением вывел из-под контроля концерна "Укрспецэкспорт", - "Вihus"

Гендиректор ГК "Укроборонпром" Павел Букин за несколько недель до своего увольнения успел подписать приказ об утверждении нового устава ГК "Укрспецэкспорт".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bihus.Info.

Основная цель этих действий - максимальное расширение полномочий руководства "Укрспецэкспорта" и практически полный вывод компании из-под контроля государственного концерна.

19 августа Букин, на тот момент еще гендиректор "Укроборонпрома", своим приказом утвердил новую редакцию устава "Укрспецэкспорта" - одного из крупнейших предприятий концерна.

Также читайте: ГПУ объявила подозрение в завладении более чем $23 млн экс-руководителям "Укрспецэкспорта"

Отмечается, что именно устав - регулирует деятельность компании, а также - определяет права и обязанности ее руководства. Ключевое отличие новой редакции 2019 года от предыдущей 2017 - это расширение прав и полномочий руководства компании и уменьшения влияния концерна как регулятора. Кроме того, "Укрспецэкспорт" устанавливает более жесткий контроль над своими дочерними предприятиями.

"Укрспецэкспорт " имеет шесть дочерних предприятий: ДГЗИФ "Укринмаш", ГХВП "Спецтехноэкспорт", ГП "Укроборонсервис", ДЗИП "Промоборонэкспорт", ГП СЗФ "Прогресс" и ГП ВТФ "Таско-экспорт". Исторически и юридически они дочерние, но на практике вполне самостоятельны. Однако новый устав ставит все в жесткую зависимость от материнского предприятия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гендиректора "Укроборонпрома" Букина нужно менять, он недостаточно эффективен, - Абромавичус

Источник: https://censor.net.ua/n3146532
 
 
 Топ комментарии
 
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Экс-директор "Укроборонпрома" Букин перед увольнением вывел из-под контроля концерна "Укрспецэкспорт", - "Вihus" - Цензор.НЕТ 5834

Это сын знаменитого (плешивой выхухоли) Пашинского - Антон возглавляет отдел внешних контрактов государственного предприятия «Спецтехноэкспорт», одного из дочерних предприятий "Укрспецэкспорта"

Именно данная госкомпания выдает лицензии на экспорт вооружений.
Антон Сергеевич - молодой паренёк. Но уже миллионер. У него две квартиры в Киеве. Одна из которых стоит более 2 миллионов гривен. Коллекция часов и ювелирных украшений. Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 2017 года выпуска и Toyota Camry 2012 года.
А также около миллиона гривен наличными. Еще Антон получает достаточно неплохую зарплату. Около 70 тысяч гривен в месяц.
Ну и, конечно, такая теплая должность. Открывает просто неограниченные возможности для дополнительного заработка.Чего только стоит скандал с контрактом по продаже Кипрской оффшорной компании детонаторов по заниженной цене. С последующей перепродажей сербской фирме. Но уже в разы дороже. Только на этой сделке ребята из «Спецтехноэкспорта» наварили более 600 тысяч евро.
Экс-директор "Укроборонпрома" Букин перед увольнением вывел из-под контроля концерна "Укрспецэкспорт", - "Вihus" - Цензор.НЕТ 684
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То так надо было - иначе путен нападет!
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совсем страх потеряли крысы соевые
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То так надо было - иначе путен нападет!
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а пугать нападением путина а потом и бигборды с его мордой развешивать это были суперумные вещи?
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//////
Экс-директор "Укроборонпрома" Букин перед увольнением вывел из-под контроля концерна "Укрспецэкспорт", - "Вihus" - Цензор.НЕТ 5834

Это сын знаменитого (плешивой выхухоли) Пашинского - Антон возглавляет отдел внешних контрактов государственного предприятия «Спецтехноэкспорт», одного из дочерних предприятий "Укрспецэкспорта"

Именно данная госкомпания выдает лицензии на экспорт вооружений.
Антон Сергеевич - молодой паренёк. Но уже миллионер. У него две квартиры в Киеве. Одна из которых стоит более 2 миллионов гривен. Коллекция часов и ювелирных украшений. Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 2017 года выпуска и Toyota Camry 2012 года.
А также около миллиона гривен наличными. Еще Антон получает достаточно неплохую зарплату. Около 70 тысяч гривен в месяц.
Ну и, конечно, такая теплая должность. Открывает просто неограниченные возможности для дополнительного заработка.Чего только стоит скандал с контрактом по продаже Кипрской оффшорной компании детонаторов по заниженной цене. С последующей перепродажей сербской фирме. Но уже в разы дороже. Только на этой сделке ребята из «Спецтехноэкспорта» наварили более 600 тысяч евро.

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У гениальных родителей и детки - гении.
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а у плешивой выхухоли белый лебедь таки не получиться))))
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В большинстве случаев оказывается, что у таких героев - астма, плоскостопие и клаустрофобия.
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Ну не все 600 попали деткам. Не забывайте про откат, и не все было придумано сынком... Но операция выполнена. Виновных нет и не будет. Новость уйдет, денежка останется. Дикси.
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Паследний пук свинарастов. А за ганады еси падвесить.
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Каждый чей то последний пук становится чьим то первым пуком!
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Перше, що зробила команда Януковича, коли прийшла до влади, арештувала активи «Укоборонпрому», чи як він тоді називався. Вони були впевнені, що там мільйни долларів кешем, після Пакистанського Контракту. Ну, а в кінці, відібрали бабло на просування Іракського Контракту, ще рашка доплатила, і Іракський Контракт накрився тазиком з купруму.
Ось такий то, пєрдімонокль, малята...
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Бедный мальчик! Только теперь я его понимаю... около 70 тысяч гривен в месяц. Ему- не просто трудно жить, он-ущемлён и унижен. Все владельцы Toyota Land Cruiser Prado просто плюют ему на лобовое стекло. Он- их всех опозорил... Кошмар!
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В чем проблема? Переподчините напрямую ЗЕпрезу, он ведь самый умный, ВР проголосует, 300 голосов как один мук...
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а шо надо 300 по укроборонпрому? букину вообще пох на вр, такие решения принимать
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Да там вообще нифига не надо, власти надо создать в информ пространстве очередную бурю в стакане, что бы лохторат негодовал и адабрямсил.
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ну нет так нет, пусть Букин не переживает тогда
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В чем проблема всех арестовать, все имущество конфисковать и дать по 10 лет строгача?
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Объясняю проблему: они начнут петь. На первом же допросе. И вот тогда... это пение может стать похоронным. Не только для них. Сказать, для кого?
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А это кто такие??? Я о реквиеме для тех, кто отдал приказ их арестовать.
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Да нам так обещали деолирхизацию, а по факту тишина, только Пороха пинают под всеобщий восторг...
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Ну, вы даете! Я, как шесть раз женившийся, то есть- честнейший человек- точно знаю Правило: "Обещать- не значит Жениться"(с). Это только в случае со мной, этим всем Светам- повезло.
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Ну вы один из немногих вменяемых тут, фактически редкость...
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Да??? Странно. Есть ещё три человека, которые так считают. И всё. Благодарю.
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Пинчук прекратит продавать трубы в рашу, когда!?
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лицемерная мразь. Сколько же даунов в 2014 за него голосовало
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Не звизди - 54%, часть которых поумнела к 2019. Кстати неплохой прогресс. Где то 30% населения за 5 лет - поумнело. У нас есть будующее. Еще каких то 10-15 лет.
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Дуб пока - только ты) Почему же поклонники сывочолого не соизволили проявить активность а зеленого - наоборот. Почему заробитчане поголовно проголосовали за Зе, хотя в 14 топили за ПеПе? Иди посчитай, школьник зависимости и выяви закономерности )))
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Телевнушаемость, я вот не смотрел сватов, и все ОК!
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А не 48%? Верю, что у вас все получится!
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Видать железо в стране кончилось после этих слов Порошенко. Ахмет все за границу спустил.
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Каленый кол ему в ж@пу. Мразь брехливая.., Тьфу
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Так Украина вроде на третьем или четвертом месте по экспорту вооружения. Бабло хорошее и ещё закрытое от прессы.
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Например Оплоты в Тайланд, а так таки да - шишки, которые делают неплохие гули на лбу.
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Согласен, так им и надо, соевым, марадеры, предатели, хунта, тьфу...
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а наглядова рада во главе с Абромавичусом не при делах?
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Это не по сценарию. Во втором акте появляются Абромявичус и сам ЗЕ, на белых конях, и шашками, раз, два. Пабедааа!!! Все встают, продолжительные аплодисменты, занавес.
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абсолютно! он мог их даже не ставить в известность. их подписи нахер не нужны. так что тут ты соевый - мимо)
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Ну это легко исправить, отмените все бумажки, новые приказы только в смартфонах!
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А это уже через Суд. Не лицемерь, гнилая соя, ваш конек давно понятен... Как и с тяжелым принятием неприкосновенности.. ПеПе тужился тужился, но не удосужился... за 5 лет... Хоть и обещал! а тут 1 щелбаном Вам объяснили Ваш пис??деш, и кто вы есть. За 1 сессию ВР.
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Ну. И шо? У Бигуса кризис жанра. Тут революция происходит,через неделю,другую никакого Уроборона или Укрспецэкспорта вообще не будет. Слуги взяли большевитский темп и уничтожают ВСЕ! В прямом смысле- мальчики на самокатах играют в управление государством. А Бигус по старинке описывает мелкую чиновничью возню. Прекрасно понимая,что еще чернило не обсохнет на новости,а предмета описанного уже не будет существовать.
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vismavista ты действительно слабоумный или прикидываешься?
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Эта щекаладная мерзость даже уйти нормально не может. Под конец надо что-нибудь крупное украсть и куда-то вывести. Дембельский аккорд, так сказать. Укрспецэкспорт - это не мелочь. Это щекаладное ворье, даже проиграв выборы с разгромным счетом, хочет продолжать контролировать все денежные места в стране.
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