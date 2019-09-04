 Экс-директор "Укроборонпрома" Букин перед увольнением вывел из-под контроля концерна "Укрспецэкспорт", - "Вihus"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bihus.Info.

Основная цель этих действий - максимальное расширение полномочий руководства "Укрспецэкспорта" и практически полный вывод компании из-под контроля государственного концерна.

19 августа Букин, на тот момент еще гендиректор "Укроборонпрома", своим приказом утвердил новую редакцию устава "Укрспецэкспорта" - одного из крупнейших предприятий концерна.

Также читайте: ГПУ объявила подозрение в завладении более чем $23 млн экс-руководителям "Укрспецэкспорта"

Отмечается, что именно устав - регулирует деятельность компании, а также - определяет права и обязанности ее руководства. Ключевое отличие новой редакции 2019 года от предыдущей 2017 - это расширение прав и полномочий руководства компании и уменьшения влияния концерна как регулятора. Кроме того, "Укрспецэкспорт" устанавливает более жесткий контроль над своими дочерними предприятиями.

"Укрспецэкспорт " имеет шесть дочерних предприятий: ДГЗИФ "Укринмаш", ГХВП "Спецтехноэкспорт", ГП "Укроборонсервис", ДЗИП "Промоборонэкспорт", ГП СЗФ "Прогресс" и ГП ВТФ "Таско-экспорт". Исторически и юридически они дочерние, но на практике вполне самостоятельны. Однако новый устав ставит все в жесткую зависимость от материнского предприятия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гендиректора "Укроборонпрома" Букина нужно менять, он недостаточно эффективен, - Абромавичус