 Экс-директор "Укроборонпрома" Букин перед увольнением вывел из-под контроля концерна "Укрспецэкспорт", - "Вihus"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bihus.Info.
Основная цель этих действий - максимальное расширение полномочий руководства "Укрспецэкспорта" и практически полный вывод компании из-под контроля государственного концерна.
19 августа Букин, на тот момент еще гендиректор "Укроборонпрома", своим приказом утвердил новую редакцию устава "Укрспецэкспорта" - одного из крупнейших предприятий концерна.
Отмечается, что именно устав - регулирует деятельность компании, а также - определяет права и обязанности ее руководства. Ключевое отличие новой редакции 2019 года от предыдущей 2017 - это расширение прав и полномочий руководства компании и уменьшения влияния концерна как регулятора. Кроме того, "Укрспецэкспорт" устанавливает более жесткий контроль над своими дочерними предприятиями.
"Укрспецэкспорт " имеет шесть дочерних предприятий: ДГЗИФ "Укринмаш", ГХВП "Спецтехноэкспорт", ГП "Укроборонсервис", ДЗИП "Промоборонэкспорт", ГП СЗФ "Прогресс" и ГП ВТФ "Таско-экспорт". Исторически и юридически они дочерние, но на практике вполне самостоятельны. Однако новый устав ставит все в жесткую зависимость от материнского предприятия.
#FreeSvynarchuk
#FreeBukin
Это сын знаменитого (плешивой выхухоли) Пашинского - Антон возглавляет отдел внешних контрактов государственного предприятия «Спецтехноэкспорт», одного из дочерних предприятий "Укрспецэкспорта"
Именно данная госкомпания выдает лицензии на экспорт вооружений.
Антон Сергеевич - молодой паренёк. Но уже миллионер. У него две квартиры в Киеве. Одна из которых стоит более 2 миллионов гривен. Коллекция часов и ювелирных украшений. Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 2017 года выпуска и Toyota Camry 2012 года.
А также около миллиона гривен наличными. Еще Антон получает достаточно неплохую зарплату. Около 70 тысяч гривен в месяц.
Ну и, конечно, такая теплая должность. Открывает просто неограниченные возможности для дополнительного заработка.Чего только стоит скандал с контрактом по продаже Кипрской оффшорной компании детонаторов по заниженной цене. С последующей перепродажей сербской фирме. Но уже в разы дороже. Только на этой сделке ребята из «Спецтехноэкспорта» наварили более 600 тысяч евро.
Ось такий то, пєрдімонокль, малята...