 Главы фракций Киевсовета предлагают Зеленскому назначить Кличко на пост председателя КГГА. ДОКУМЕНТ

Соответсвующее заявление опубликовано на сайте КГГА, информирует Цензор.НЕТ.
"С целью обеспечения в городе Киеве местного самоуправления, мы, председатели депутатских фракций Киевского городского совета VIII созыва, обращаемся к Вам назначить на должность председателя Киевской городской государственной администрации Кличко Виталия Владимировича, избранного Киевским городским головой на очередных выборах 25 октября 2015 года", - говорится в обращении.
Документ подписали глава фракции "Солидарность" Андрей Странников, председатель фракции "Батькивщина" Владимир Бондаренко, руководитель фракции "Свободы" Юрий Сиротюк и председатель фракции "Самопомочи" Наталья Манойленко.
Напоминаем, 4 сентября Кабмин поддержал увольнение Кличко с поста главы КГГА.
Новые выборы - и этих фракций в совете не будет
В Киеве дорог тупо нет.
Воруют в 10 рук эти твари
Как говорится, можно вывести офицера из тайги, а тайгу из офицера - не выведешь.
Улучшай карму.
Темнища, дорога разбита, ни один фонарь не горит, машин полно ( но это не вина власти)- и это наша столица!!
Я просто была в шоке.
Не знаю, может, везде все уже сделано, но именно до этой части не дошли руки или ноги. Но у меня просто всегда после европейских дорог депрессия. Почему у нас всегда такая ж@па? Ну чем мы хуже всех остальных людей!
Это же наша столица! Наше лицо! В основном въезды в города в Европе очень красивые.
Богатейший город с бесценной землей(((Киев наш