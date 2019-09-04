EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Команда Зеленского против Кличко Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, Киевские новости
  3133  78
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (2692) КГГА (2229) Киевсовет (1159) Кличко (2712)

 Главы фракций Киевсовета предлагают Зеленскому назначить Кличко на пост председателя КГГА. ДОКУМЕНТ

Председатели депутатских фракций Киевсовета призвали Президента Украины Владимира Зеленского назначить Виталия Кличко на пост главы КГГА.

Соответсвующее заявление опубликовано на сайте КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

"С целью обеспечения в городе Киеве местного самоуправления, мы, председатели депутатских фракций Киевского городского совета VIII созыва, обращаемся к Вам назначить на должность председателя Киевской городской государственной администрации Кличко Виталия Владимировича, избранного Киевским городским головой на очередных выборах 25 октября 2015 года", - говорится в обращении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин сделал шаг к введению в Киеве прямого президентского правления, - Кличко о решении по его увольнению. ВИДЕО

Документ подписали глава фракции "Солидарность" Андрей Странников, председатель фракции "Батькивщина" Владимир Бондаренко, руководитель фракции "Свободы" Юрий Сиротюк и председатель фракции "Самопомочи" Наталья Манойленко.

Главы фракций Киевсовета предлагают Зеленскому назначить Кличко на пост председателя КГГА 01

Напоминаем, 4 сентября Кабмин поддержал увольнение Кличко с поста главы КГГА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если усилить Кличко главой КГГА, который будет сопротивляться группам влияния, - это пойдет на пользу киевлянам, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3146529
 
 
 Топ комментарии
 
Главы фракций воруют бабло под руководством тупого.
Новые выборы - и этих фракций в совете не будет
 показать весь комментарий
 
Не смешно нифига..
В Киеве дорог тупо нет.
Воруют в 10 рук эти твари
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Главы фракций воруют бабло под руководством тупого.
Новые выборы - и этих фракций в совете не будет
 показать весь комментарий
 
 
В нас,що партії,що магазини на Великій Васильківській з'являються з нівідкіля, й через 2-а роки й сліду нелишається Главы фракций Киевсовета предлагают Зеленскому назначить Кличко на пост председателя КГГА - Цензор.НЕТ 9315
 показать весь комментарий
 
Це ж якого тупого? Невже Зе? Тому, що Кличко в порівнянні із Зе - Цицерон.
 показать весь комментарий
 
 
Не смешно нифига..
В Киеве дорог тупо нет.
Воруют в 10 рук эти твари
 показать весь комментарий
 
 
за последние тридцать лет дороги в Киеве никогда так не строились, как последние пять лет, если кто из неместных не в курсе
 показать весь комментарий
 
 
пора назначит педалика дворником и физуха есть и пользы будет больше
 показать весь комментарий
 
 
У Віталікового кота, більше розуму чим у тебе.

 показать весь комментарий
 
 
Зелебобіки мовчали і мовчать про портнова,так само мовчать і про хорошковського.(отримає посаду у ОП зеленського).Вони просто роблять вигляд що не помічають цього.Русню і ригів в оточенні свого месії. Уявляєте що було б якби це було за Петра?Я навіть уявити боюсь.А тут мовчок.
 показать весь комментарий
 
 
У Пєцьї було п"ять років на те щоб розібратись з портновими хорошковськими та медведчуками,тепер не вийте як вовки на морозі))
 показать весь комментарий
 
 
сАбаков повинен був бути відсторонений Пєцьєй ще три роки тому,але чомусь він лишився на посаді,чого ви виєте вовки?
 показать весь комментарий
 
 
и самое главное _ тишина , никакой критики , ни криков " вальцманы" , вдруг перестали Роттердамить , никаких " югиков" и Супрун оказалась плохая . " По приколу " называется. 73% кто в Украине ? Зебилы. Так вам и надо .
 показать весь комментарий
 
 
Не плачь типе спрунья па тиливизиру лепилить путеть ат паносу.
 показать весь комментарий
 
 
В мене непогана пам"ять,навіть призвіща можу написати.1.Супрун санітарка зі Штатів.2.Югік алкаш Луценко.3.Був просто Лайно.4.Клімкінд Курський росіянець з медалькою за поверненя криму росії.5.Барига,Мародер,Кокорін Інкогніто,сцикун з дзвінниці........Поросєнко))
 показать весь комментарий
 
 
ша кажите, запитати про Авакова у нового президента Вовки?
 показать весь комментарий
 
 
Пам'ятаю Яник теж голову КМДА у відставку відправив. Піздатим шляхом крокує гравець х#єм на піаніні
 показать весь комментарий
 
 
Х-рня! Почалося,все,з Омельченка,котрий непускав мера в кабінет...
 показать весь комментарий
 
Видать кормились за счет Кличко, лакомый кусочек хотят вернуть.
 показать весь комментарий
 
 
Гончарук: Украина при Порошенко шла в правильном направлении, а Кличко уважаю и увольнять не хочу, но сами понимаете, бабушка Беня приказала - надо исполнять.Главы фракций Киевсовета предлагают Зеленскому назначить Кличко на пост председателя КГГА - Цензор.НЕТ 16
 показать весь комментарий
 
 
не корысти ради , а токмо волею Бени приказавшему
 показать весь комментарий
 
 
Забавно наблюдать как всю зебильгую ботоферму выгнали "Кличка обличать")
 показать весь комментарий
 
 
уже есть такая? где можно записаться??
 показать весь комментарий
 
 
Да ладно, Мишаня реальный цифровой пацан, а ты его закавычил?
 показать весь комментарий
 
Более интересно наблюдать, как всю порохосрань выгнали Виталю защищать. Голови фракцій Київради пропонують Зеленському призначити Кличка на пост голови КМДА - Цензор.НЕТ 1208
 показать весь комментарий
 
 
Сам знаешь, как оценки выставляются. Легким касанием.
 показать весь комментарий
 
 
Тебе лайкнула машка, котора забожилася меня вбити.
 показать весь комментарий
 
опять склоки в кацапском стиле начинаешь разводить, максим.

Как говорится, можно вывести офицера из тайги, а тайгу из офицера - не выведешь.
Улучшай карму.
 показать весь комментарий
 
жаль, что такие в заукраинском окопе шастают, вместе целиться по руснявому врагу мешают.
 показать весь комментарий
 
 
ну так он же шастает и ножиком махает, может и заколоть кого в бешенстве порохоботском...
 показать весь комментарий
 
С этого момента за все в Киеве отвичают зелебоб и эго команда
 показать весь комментарий
 
 
Ві єто правда Главы фракций Киевсовета предлагают Зеленскому назначить Кличко на пост председателя КГГА - Цензор.НЕТ 5710 Расшіфруйте какім-такім м'єстом Главы фракций Киевсовета предлагают Зеленскому назначить Кличко на пост председателя КГГА - Цензор.НЕТ 5710
 показать весь комментарий
 
На троллинг похоже? По факту - истерический смех)
 показать весь комментарий
 
Всё- слова. Эта банда прекрасно всё хавает: пост мэра Киева- ключевой. И он будет таки ихний. Не спасли Виталика ни бывшие мэры Нью-Йорка, ни его личная упертость. Неудивительно.
 показать весь комментарий
 
 
предлагают Зеленскому / Причём тут Зеленский.Застрельщик процесса -Коломойский. Именно его человека - Александра Ткаченко планируется назначить главой КГГА.- Просьба из Вашингтона и кэш для Коломойского. 14 августа 2019.
 показать весь комментарий
 
 
Может оставят киевлянам право выбирать и назначать? Вообще-то кто-то говорил, что общается с избирателями и власть теперь будет народная. Как-то все напоминает "команду профессионалов". Далее пойдет отжим бизнеса и имущества.
 показать весь комментарий
 
 
Тю! Ну, вы блин, даёте! Конечно оставят право, кто ж посягнет на основы демократии??? Тока результат будет известный. На этом- демократия заканчивается.
 показать весь комментарий
 
 
Кличко казав колись, що безплатно не боксує. Може скинемось? 12 раундів вистачить і на кабмін, і на ЗеліБобу, і ще й півсотні «Слуг» по Раді поганяє?
 показать весь комментарий
 
 
Ни одно обращение на 1551 по поводу благоустройства, освещения, и ремонта дорог не выполнено, одни отписки, перекидывание от одного автодора на другой. Пошел на хер такой. Мер
 показать весь комментарий
 
 
Землєнський й його назначенці в Києві - Ніхто!!! Й цього сміття непотрібно Главы фракций Киевсовета предлагают Зеленскому назначить Кличко на пост председателя КГГА - Цензор.НЕТ 8725
 показать весь комментарий
 
 
Подскажите кто знает. Киевсовет может выразить недоверие новому главе КГГА ? Облсоветы вроде могут и такие факты были в Украине уже.
 показать весь комментарий
 
тут получается что если одно лицо то меру тоже недоверие, но мера выбирают
 показать весь комментарий
 
Магет, усе сабируцца на стиклянном масте и путуть выражовувать.
 показать весь комментарий
 
Слышь как руские возбудились! Ну значит все верно сделано. А Бабченко сосал и сосет...
 показать весь комментарий
 
 
Аж на девятомая зелю пригласили так расстроились)
 показать весь комментарий
 
 
Бобчинського треба видати росіянцям,при обміні полоненими.
 показать весь комментарий
 
 
Пару дней назад возвращались из ЕС в Одессу через окружную Киева. Я как раз была за рулем. Что сказать - это ппц.
Темнища, дорога разбита, ни один фонарь не горит, машин полно ( но это не вина власти)- и это наша столица!!
Я просто была в шоке.
Не знаю, может, везде все уже сделано, но именно до этой части не дошли руки или ноги. Но у меня просто всегда после европейских дорог депрессия. Почему у нас всегда такая ж@па? Ну чем мы хуже всех остальных людей!
Это же наша столица! Наше лицо! В основном въезды в города в Европе очень красивые.
Богатейший город с бесценной землей(((Киев наш
 показать весь комментарий
 
 
Хаповатый боксёр во главе Киева - это вам не бодибилдер и актер во главе Калифорнии. Голови фракцій Київради пропонують Зеленському призначити Кличка на пост голови КМДА - Цензор.НЕТ 1881
 показать весь комментарий
 
 
Умники, нечего судить Кличка кому непопадя, Для этого есть киевляне, которые его избирали. Остальные можете поковыряться пальцем в носе и почитать посты избирателей Кличка.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх