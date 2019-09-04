 Считаем недопустимой ситуацию, когда агрессию РФ называют "гражданской войной", - МИД отреагировал на слова венгерского госсекретаря

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном комментарии МИД,

В тексте отмечается: "Было отмечено, что категорически неприемлема для Украины ситуация, когда высокие должностные лица соседнего государства называют продолжающуюся с 2014 года вооруженную российскую агрессию против Украины "гражданской войной". Это не только не соответствует действительности, а и противоречит официальной позиции стран-членов ЕС и НАТО, к которым относится также и Венгрия. Санкции ЕС против РФ введены именно в связи с этой агрессией, и подобная подмена понятий никоим образом не способствует ее прекращению.

Украинская сторона рассчитывает на дальнейшую солидарность наших партнеров в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, а также обращает внимание на необходимость называть вещи своими именами - именно вооруженной российской агрессии против Украины".

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