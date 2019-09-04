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 Политика Украины
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 Считаем недопустимой ситуацию, когда агрессию РФ называют "гражданской войной", - МИД отреагировал на слова венгерского госсекретаря

3 сентября в МИД Украины был приглашен Временный поверенный в делах Венгрии в Украине госпожа Кристину Марфе. Венгерскому дипломату был выражен решительный протест в связи с заявлением Государственного секретаря Канцелярии Премьер-министра Венгрии Тристана Азбея 30 августа, который использовал недопустимую риторику, в частности относительно "кризиса войны" в нашем государстве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном комментарии МИД,

В тексте отмечается: "Было отмечено, что категорически неприемлема для Украины ситуация, когда высокие должностные лица соседнего государства называют продолжающуюся с 2014 года вооруженную российскую агрессию против Украины "гражданской войной". Это не только не соответствует действительности, а и противоречит официальной позиции стран-членов ЕС и НАТО, к которым относится также и Венгрия. Санкции ЕС против РФ введены именно в связи с этой агрессией, и подобная подмена понятий никоим образом не способствует ее прекращению.

Украинская сторона рассчитывает на дальнейшую солидарность наших партнеров в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, а также обращает внимание на необходимость называть вещи своими именами - именно вооруженной российской агрессии против Украины".

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Источник: https://censor.net.ua/n3146528
 
   
 Топ комментарии
 
ніяк. він замовчує.
і агресора не називає.
тож угорці вирішили, що можна ідентифікувати як громадянську.
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Идиотина, МИД и есть позиция президента. Хватит уже тупорылые мантры вашей секты идиотов тут рассказывать.
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А як цю війну називає презедент?
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ніяк. він замовчує.
і агресора не називає.
тож угорці вирішили, що можна ідентифікувати як громадянську.
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Хоча якщо по Конституції України якщо війна попередник повинен був подати до парламенту про введення війського стану в України. Но не так коли пройшло 4 року після виборів в 2015 року
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якби подав і парламент затвердив - не було б ні виборів в Україні, не бачити кредитів (завдяки яким..., точниіше: на 99% забезпечене фінансування ЗСУ з опором агресору). Відповідно - не було би Асоціації з ЄС, безвізу, і, головне - санкцій на парашу. Тобі саме цього було потрібно?
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Знашь когда Россия напала на Украину на Крым на Донбасс я в интернете анализировал как можно было не вводя военное положение противодействовать России. И ответ я нашел ввести чрезвычайное положение на отдельных территориях. Можно было усовершенствовать правовой режим чрезвычайного положения и действовать в рамках чрезвычайного положения.
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Ксения это необъявленная война России против Украины
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Идиотина, МИД и есть позиция президента. Хватит уже тупорылые мантры вашей секты идиотов тут рассказывать.
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А чего же этого клована колбасило от заявлений Климкина?)
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Потому, как клован Климкин гнал отсебятину не согласовывая свои заявления ни с президентом, ни с апаратом администрации президента. Дошло?
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>>Климкин гнал отсебятину не согласовывая свои заявления<<
Приблизно так як фахівець, лікар (у совку) мав узгоджувати те чи інше із САНІТАРКОЮ, в разі якщо та була членом парткому лікарні?
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Позиция,позиция. ВО первых тролляка,придерживай хвост. А то обратно в шимпанзе превратишься. А во вторых наш президент публично ни разу не назвал РФ агрессором. Он всегда говорит об "другой стороне". Наверное имеет ввиду марсиан.
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Дарка Оліфер
2 ч. ·

Минулі два тижні позначилися збільшенням кількості порушень режиму тиші з боку НЗФ ОРДЛО, в тому числі із застосуванням зброї, забороненої Мінськими домовленостями. Тому в рамках засідання ТКГ українська сторона поставила питання щодо повернення російської сторони до Спільного центру з контролю та координації сторін. Цей двосторонній українсько-російський механізм контролю за дотриманням режиму припинення вогню доцільно відновити.
В гуманітарній підгрупі триває робота зі звільнення утримуваних осіб.
Розпочато ремонт мосту в Станиці Луганській. Аби роботи було завершено до кінця осені українські мостобудівці готові працювати над його відновленням цілодобово та без вихідних. Наголошуємо: весь процес ремонту мостового переходу має бути повністю дополітизовано.
В соціально-економічній підгрупі досягнуто домовленості щодо подальшого відновлення сталого мобільного зв'язку на всій території Донбасу, якого потребують мирні мешканці по обидва боки лінії зіткнення. Окремо йшлося про повернення державної та приватної української власності на території ОРДЛО. Погоджено, що під час наступного засідання підгрупи буде розглянуто окремий приклад підприємства, що підлягає поверненню українському власнику - хлібзавод.
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Хотелось бы услышать мнение Президента! А то у него "та сторона", у МИД агрессия рашафашистов! Или он и умный, и красивый?!
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Ще один соєвий дебіл не розуміє, що МЗС висловлює офіційну позицію держави і президента.
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Судячи з заяв та поведінки ми отримали не МЗС, а мзЗ. Останнє слово - зносин, зносин в конкретному сенсі. ^нас ****, а мы крепчаем^. Десь так(
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Це все? Кращого місця насрати не знайшов?
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А ти бачиш світло у віконці?
Набагато полегшало? А, зрозумів, треба почекати. Трішечки почекати і все стане гуд.
І срати будуть тільки у відведених тобою місьцях. І віра в доброго царя пошириться на всіх ідіотів, які мають свою думку. І Україна розквітне від вуст твоїх! Твої сновидні мрії плоть отримають.
Сновида, повернись туди, де була. Спи.
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. молодцы ЗЕ .при барыге такого б не случилось. порхатые промолчали бы
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Так я не понял... А когда МЗС Климкина заявляло тоже самое, то почему зебеню колбасило???
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А ну нагадай, коли це клімкін таке казав угорцям? Брехун, такий же як твій бос.
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Дивно. А Бєня казав що це " громадянський конфлікт".Та і блаЗєнь його такої ж думки.😕
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война "гражданская" а пленными обмениваемся с парашкой
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Еще и зеле заодно ноту направьте. Он тоже не в курсе с кем война на Донбассе.
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Andriy Kalnyshevsky
Еще и зеле заодно ноту направьте. Он тоже не в курсе с кем война на Донбассе.


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Порошенко и его команда вообще говорили о "антитеррористической операции".
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Жопоблок называет ЭТО-"конфликтом" и ничего. Считаем недопустимой ситуацию, когда агрессию РФ называют "гражданской войной", - МИД отреагировал на слова венгерского госсекретаря - Цензор.НЕТ 4068
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вы сами позволяете об себя ноги вытирать ПРЕЗИДЕНТ НАШ УЖЕ НЕ НАЗЫВАЕТ И НЕ УПОМИНАЕТ СЛОВО РОССИЯ АГРЕССОР когда говорит о том что на донбассе война к чему бы им называть вы даете понять что там конфликт или инцидент как писал Зебил -инцидент в результате которого погибло 4 солдата когда он просил не убивать детей
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Попыталась прочесть этот поток сознания..Но без запятых, сплошной бред, как дневник шизофреника. Учись ставить запятые, очень полезная вещь..
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Так днями ж новий міністр закордонних справ розповідав про плани покращення стосунків з цими клоунами... Считаем недопустимой ситуацию, когда агрессию РФ называют "гражданской войной", - МИД отреагировал на слова венгерского госсекретаря - Цензор.НЕТ 9896
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А на точно такие же слова от Бени Коломойского МИД не хочет отреагировать?
За одно и СБУ с МВД?
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Small Jerboa
А на точно такие же слова от Бени Коломойского МИД не хочет отреагировать? За одно и СБУ с МВД?
Та з якого дива? У на же вже...


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а этот "решительный протест" с преЗЕдентом согласовали?
а то..он опять все узнает последним.. и обидится...опять ))) и накричит...))))
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Мабуть, знову МЗС зірвало супер операцію преЗЕдента із зливання України.
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Ах ви ж суки такі,порохоботи недобиті.Бакланов!!!!Розберись з цими чортами!
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А что говорят наши государственные мужи они как ужи изворачиваются конфликт террористические войска а кто то хоть прямо заявил идет война с Рашей и убивает Раша петляют как кролики и еще советы раздают
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Там конфлікт. Ще ніхто не назвав війну війною. Щось не поділили, ось і конфліктують.
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Ну типа гибридная война.. российским оружием и за российские рубли под командованием российских кураторов украинцы воюют против украинцев.
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А когда Украина войну называет как угодно и гибридный мир и агрессия и ато и осс только не война. Ето нормально?
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********* абратно за Урал отправить, на историческую Родину
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Є рішення ООН,є окупант.Весь світ знає окупанта,окрім нашого арлєкіно.
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Почему тогда Петя говорил о какой-то "антитеррористической операции"?
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Язик ВАЗеленського така собі Менделіха взагалі вважає, що ЗСУ обстрілюють мирне населення на донбасі. І після цього ми щось вимагаємо від "друзів" -угорців?
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Что интерестно в Сирии совершенно официально присутствуют регулярные войска США, Турции, Франции и той же России! Наиболее боеспособные части армии Асада это Иранский КСИР, ливанская Хезболла и российские ЧВК.. как грязи в рядах боевиков ИГИЛ и ХТШ приезжих исламских радикалов а проамериканская СДС это в основном курды! И тем не менее все называют войну в Сирии гражданской и никто не парится по этому поводу.
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Запасаюся попкорном і слідкую за тим як новий МЗС "вдумливо, креативно, але принципово", буде покращувати відносини з Орбаном.
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Если Украина воюет с сепарами, то какая это война? Не всех идиотов на войне ******.
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