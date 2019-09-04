 Троих украинцев задержали в Варшаве за угрозу теракта, а когда она оказалась шуткой, отпустили

Задержаны двое мужчин и одна женщина, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо. По словам Мариуша Цярка, представителя Главного коменданта полиции, задержание было связано с видеороликом, который недавно появился в Интернете. На этом видео три человека, двое мужчин и одна женщина, держали в руках оружие и угрожали осуществить теракт во время торжеств в Варшаве 1 сентября.

"Мы отнеслись к этому видео серьезно. Очень быстро был установлен адрес, по которому эти люди проживают, и перед их квартирой появились полицейские вместе с антитеррористом. Впоследствии выяснилось, что это оружие, которое они показали на видео, не была настоящим", - сказал спикер.

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Во время допроса задержанные пояснили, что видео с оружием и угрозами было шуткой. Полиция не выдвинула им обвинений и освободила.