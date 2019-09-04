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 Происшествия, За рубежом
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Все про:задержание (5488) Польша (4896) теракт (2013) Варшава (129)

 Троих украинцев задержали в Варшаве за угрозу теракта, а когда она оказалась шуткой, отпустили

Варшавские полицейские задержали трех граждан Украины, которые угрожали терактами во время торжественных мероприятий по случаю 80 годовщины начала Второй мировой войны.

Задержаны двое мужчин и одна женщина, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо. По словам Мариуша Цярка, представителя Главного коменданта полиции, задержание было связано с видеороликом, который недавно появился в Интернете. На этом видео три человека, двое мужчин и одна женщина, держали в руках оружие и угрожали осуществить теракт во время торжеств в Варшаве 1 сентября.

"Мы отнеслись к этому видео серьезно. Очень быстро был установлен адрес, по которому эти люди проживают, и перед их квартирой появились полицейские вместе с антитеррористом. Впоследствии выяснилось, что это оружие, которое они показали на видео, не была настоящим", - сказал спикер.

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Во время допроса задержанные пояснили, что видео с оружием и угрозами было шуткой. Полиция не выдвинула им обвинений и освободила.

Источник: https://censor.net.ua/n3146527
 
 
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назад их отправте в Коломыю или Тернополь там пускай работают в следующий раз будут думать что они в гостях
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скорее всего эти "украинцы"с ватой вместо мозга, из Харькова или с Николаева
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Я тобі дежтаємницю ("гостайну") скажу. З західної України вже майже немає заробітчан в Польщі. Всі далі поїхали. Може мають сталий побит,може карту резидента. А понаїхала вата зі хз з чого. Такі самі як і ти. Ні мови,ні прапора
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Варшавская полиция не перестает удивляться гостям Троих украинцев задержали в Варшаве за угрозу теракта, а когда она оказалась шуткой, отпустили - Цензор.НЕТ 7862
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на польских полицаев это не похоже
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шутки.. это когда смешно... и не только пьяни или идиотам
за такие шутки в любой стране положено по почкам для начала и хотя бы общественные работы или офигительнейший штраф (с высылкой на хер додому)...если не реальный срок..
откуда они знали что вы так шутите? мероприятия по розыску шутников были настоящими...
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может антитеррористическая тренировка какая?
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Побачила польська поліція, що то є просто зєбіли та і відпустила їх. Що з олігофренів дивуватися 😕
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Не варто було відпускати рагульйо, що працює на рашку
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что-то мне подсказывает,что ети "украинцы" отрабатывают деньги от ФСБ
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В штатах конечно такие шутники за решётку загремят вне зависимости как смешно или нет это получилось.
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