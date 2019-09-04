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Все про:НАТО (6439) ракеты (820) Россия (73761) Столтенберг (680)

 НАТО не будет размещать в Европе ядерные ракеты наземного базирования в ответ на действия России, - Столтенберг

Россия несет ответственность за срыв Договора об ограничении ракет малой и средней дальности (ДРМСД), и продолжает разворачивание ракет SSС-8.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы только что обсудили текущую ситуацию в сфере безопасности, включая ответственность России за срыв ДРМСД. НАТО будет реагировать ограничено и ответственно на угрозы, которые несут с собой российские ракетные системы SSС-8. Союзники остаются твердо преданными сохранению эффективного международного контроля за вооружением, разоружением и нераспространением.

НАТО не хочет новой гонки вооружений, мы не намерены размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе. Но НАТО должно и будет продолжать поддерживать надежную и эффективную систему сдерживания и обороны. Это является нашей задачей", - отметил руководитель Альянса по итогам встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ разработала новую ядерную ракету средней дальности. В зоне ее досягаемости - Берлин, Франкфурт и Мюнхен, - Столтенберг

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 2 августа официально прекратил действовать российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

1 февраля госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что со 2 февраля его страна приостанавливает действие договора 1987 с СССР об отказе от размещения ракет малой и средней дальности. Решение США связано с тем, что Россия существенно нарушает условия договора.

В октябре прошлого года президент Дональд Трамп сообщил, что планирует отказаться от соглашения, сославшись на невыполнение Россией своих обязательств. Договор был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым.

Также на Цензор.НЕТ: Учитывая прекращение действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности Украина активизирует диалог с НАТО, - МИД

Вашингтон утверждает, что Москва нарушила договор РСМД, создав и развернув ракетную систему 9М729. По словам источника в Государственном департаменте, США недавно сообщили своим западным союзникам, что Россия уже развернула четыре дивизиона, вооруженных крылатой ракетой 9М729. Сейчас Россия располагает 100 такими ракетами.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Источник: https://censor.net.ua/n3146525
 
 
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И Украина не будет ставить на боевое дежурство ядерньіе ракетьі средней дальности. Только в неядерном исполнении , хотя возможньі нюансьі...
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Правильно, вам плюнули в писок, треба втертись.
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Я думаю тут трохи інше,Штати мокають Європейців у росіянське лайно.Може зрозкміють як треба поводитись з потенціальним ворогом,а не цілувати Пуйла в сраку.
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В штатах зараз бардак, от почитай якщо хочеш, висновик мадами то таке, але фактаж дає. Чтобы выиграть, прежде всего нужно играть, Крах "большой семерки"
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У Штатах Трамп сидить на валізі,і скоріш за все другого терміну в нього не буде,все інше туфта.
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Тут шо-то не так. В смысле- всё не так. Так не бывает. Но, это таки есть. Как-то события понеслись, "стремительным домкратом"(с). Поеду я на курорт пока. Шо-то перестал успевать, за темпом.
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Який курорт, там новий прем'єр для тебе ремонт в кабміні зробив.
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Видел я его самокатик. Говорю, как эксперт: гавно это. Ксяоми Мия. Сяокат. Никакой, уважающий себя эл.самокатчик, к этому гавну- отношения не имеет. А этот... пусть вышивает.
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Блін, розстроїв мене, я малі вчора телефон отої Ксяоми купив, замахався єйпл ремонтувати, 6 екранів за два роки, а тут дав 9000, ще й страховка на рік, а ти кажеш що це лайно.
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отдихай, приїдеш з вєнєціанської рів'єри - на впізнайєш Україні і світ
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Совок був сильніший за сьогоднішню Московію і тоді розміщували ракети.
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Ну до Штатів ці ракети не долетять,а у Берлині нехай починиють будувати Північний потік 3))
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НАТО не будет,а Америка в Польше и под Харьковом может
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машенька, шо-то не дождусь тебя, храброе нетрадиционное.
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Жаль что Франция или Германия не имеет общей границы с ордой .
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ну да, машки типа тебя ужо им бы показали.... НАТО не будет размещать в Европе ядерные ракеты наземного базирования в ответ на действия России, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 2819
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Заблокируйте этого ****..на козломордого .. Многих достал , эта паскуда из параши гадит .
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Іноді не розумію, чого москалі так лякаються того НАТО, Діснейпарк на прогулянці.
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_Это россказни кремля холопам для цементации по типу осаждённой крепости. Сам кремль не боится и даже убил одним махом высшее руководство страны НАТО.
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А зачем размещать ракеты в Европе?! Проще купить вазелин и занять выжидательную позицию!!!
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Они и выжидают. Просто пассивно реагируют (запоздало, неадекватно. Или вовсе не реагируют) на действия кремля.
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Киев хочет возвращение в СЦКК России и собирается восстановить мобильную связь в «ЛДНР»

InfoResist

В среду, 4 сентября, в Минске социально-экономическая подгруппа ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о дальнейшем восстановлении устойчивой мобильной связи на всей территории региона. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины на данных переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер.
«В социально-экономической подгруппе достигнута договоренность по дальнейшему восстановлению устойчивой мобильной связи на всей территории Донбасса, в которой нуждаются мирные жители с обеих сторон линии соприкосновения», - написала она.
Кроме того, поговорили переговорщики о возвращении Украине предприятий разных форм собственности, находящихся на временно оккупированной территории. Договорились, что на следующем заседании рассмотрят пример хлебозавода, который надлежит вернуть украинскому собственнику. Тем временем, в гуманитарной подгруппе ТКГ не забыта, по словам Олифер, проблема освобождения пленных.
Сообщила она и о том, что украинские мостостроители готовы работать над восстановлением моста в Станице Луганской круглосуточно и без выходных с целью завершить работы до конца осени.
«Подчеркиваем: весь процесс ремонта мостового перехода должен быть полностью деполитизирован», - отметила она.
По инициативе Украины был также поднят вопрос о возвращении российских представителей в Совместный центр по контролю и координации сторон. Причина - нарушения режима тишины и увеличение количества обстрелов со стороны террористических бандформирований «ЛДНР». В том числе с применением вооружений, запрещенных минскими соглашениями.
«Этот двусторонний российско-украинский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить», - добавила Олифер.
Напомним, СЦКК - совместная группа, осуществляющая контроль за соблюдением Минского протокола, начало работы которой произошло 26 сентября 2014 года. Уже с апреля следующего года стороны стали вести отдельные статистики нарушений условий перемирий. Однако 19 декабря 2017 года все 75 офицеров страны-агрессора, заседавших в СЦКК, вернулись в РФ.
Ранее Роман Бессмертный заявил, что РФ хотела, чтобы ВСУ убили Дейнего и Кобцеву, а потом начать наступление. Также он заявлял, что после атаки на морпехов нужно было закрыть КПВВ, перекрыть воду и приостановить «Минск».

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ТЕМА: Донбасс минск Украина

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НАТО не будет размещать в Европе ядерные ракеты наземного базирования в ответ на действия России, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1569
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Хіба у донбасят нема мобільного зв'язку, писали про якусь пташку, Фенікс чи як?
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Ну и дебилы. Ето и есть самая страшная и беспринципная организация НАТО? А ***** разместил где хотел. Ну и опять Европа будет дрожать и молиться чтобы ***** не нажало кнопку?
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И эти питарасы смеют нам советовать, что делать с Цемахом и прочей сволочью! Импотнты сраные!
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