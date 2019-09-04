 НАТО не будет размещать в Европе ядерные ракеты наземного базирования в ответ на действия России, - Столтенберг

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы только что обсудили текущую ситуацию в сфере безопасности, включая ответственность России за срыв ДРМСД. НАТО будет реагировать ограничено и ответственно на угрозы, которые несут с собой российские ракетные системы SSС-8. Союзники остаются твердо преданными сохранению эффективного международного контроля за вооружением, разоружением и нераспространением.
НАТО не хочет новой гонки вооружений, мы не намерены размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе. Но НАТО должно и будет продолжать поддерживать надежную и эффективную систему сдерживания и обороны. Это является нашей задачей", - отметил руководитель Альянса по итогам встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 2 августа официально прекратил действовать российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
1 февраля госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что со 2 февраля его страна приостанавливает действие договора 1987 с СССР об отказе от размещения ракет малой и средней дальности. Решение США связано с тем, что Россия существенно нарушает условия договора.
В октябре прошлого года президент Дональд Трамп сообщил, что планирует отказаться от соглашения, сославшись на невыполнение Россией своих обязательств. Договор был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым.
Также на Цензор.НЕТ: Учитывая прекращение действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности Украина активизирует диалог с НАТО, - МИД
Вашингтон утверждает, что Москва нарушила договор РСМД, создав и развернув ракетную систему 9М729. По словам источника в Государственном департаменте, США недавно сообщили своим западным союзникам, что Россия уже развернула четыре дивизиона, вооруженных крылатой ракетой 9М729. Сейчас Россия располагает 100 такими ракетами.
4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
InfoResist
В среду, 4 сентября, в Минске социально-экономическая подгруппа ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о дальнейшем восстановлении устойчивой мобильной связи на всей территории региона. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины на данных переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер.
«В социально-экономической подгруппе достигнута договоренность по дальнейшему восстановлению устойчивой мобильной связи на всей территории Донбасса, в которой нуждаются мирные жители с обеих сторон линии соприкосновения», - написала она.
Кроме того, поговорили переговорщики о возвращении Украине предприятий разных форм собственности, находящихся на временно оккупированной территории. Договорились, что на следующем заседании рассмотрят пример хлебозавода, который надлежит вернуть украинскому собственнику. Тем временем, в гуманитарной подгруппе ТКГ не забыта, по словам Олифер, проблема освобождения пленных.
Сообщила она и о том, что украинские мостостроители готовы работать над восстановлением моста в Станице Луганской круглосуточно и без выходных с целью завершить работы до конца осени.
«Подчеркиваем: весь процесс ремонта мостового перехода должен быть полностью деполитизирован», - отметила она.
По инициативе Украины был также поднят вопрос о возвращении российских представителей в Совместный центр по контролю и координации сторон. Причина - нарушения режима тишины и увеличение количества обстрелов со стороны террористических бандформирований «ЛДНР». В том числе с применением вооружений, запрещенных минскими соглашениями.
«Этот двусторонний российско-украинский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить», - добавила Олифер.
Напомним, СЦКК - совместная группа, осуществляющая контроль за соблюдением Минского протокола, начало работы которой произошло 26 сентября 2014 года. Уже с апреля следующего года стороны стали вести отдельные статистики нарушений условий перемирий. Однако 19 декабря 2017 года все 75 офицеров страны-агрессора, заседавших в СЦКК, вернулись в РФ.
Ранее Роман Бессмертный заявил, что РФ хотела, чтобы ВСУ убили Дейнего и Кобцеву, а потом начать наступление. Также он заявлял, что после атаки на морпехов нужно было закрыть КПВВ, перекрыть воду и приостановить «Минск».
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ТЕМА: Донбасс минск Украина
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