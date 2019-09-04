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Все про:Европарламент (1420) Цемах (16)

 40 депутатов Европарламента обратились к Зеленскому с просьбой не отдавать Цемаха России

40 депутатов Европейского парламента обратились с открытым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому; они просят не допустить выдачи Российской Федерации важного свидетеля по делу о крушении малайзийского Boeing Владимира Цемаха.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом 4 сентября сообщила на своем сайте инициатор обращения, европарламентарий от Нидерландов Кати Пири.

Если Цемах станет участником обмена заключенными между РФ и Украиной, он, вероятно, сумеет избежать допроса следователями международной следственной группы (JIT), которая ведет дело о крушении рейса MH17 на Донбассе, считают депутаты.

"Просьба России о выдаче украинского гражданина весьма странная. Она свидетельствует о том, что российское правительство хочет предотвратить появление этого лица в суде", – заявила Пири.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Считаем Цемаха подозреваемым в деле MH17. Его сохранение для допроса крайне важно, - прокуратура Нидерландов. ДОКУМЕНТ

1 июля стало известно, что сотрудники украинских спецслужб задержали бывшего начальника "бригады ПВО ДНР" Цемаха в оккупированном Снежном Донецкой области и вывезли на подконтрольную Украине территорию.

3 июля Шевченковский суд Киева арестовал Цемаха на 60 суток как подозреваемого в терроризме.

В августе российское издание The Insider со ссылкой на свои источники сообщило, что Кремль потребовал включить Цемаха в список на обмен удерживаемыми лицами с Украиной.

Журналист, основатель исследовательской группы Bellingcat Элиот Хиггинс заявил, что передача Цемаха РФ стала бы "бесхребетной сделкой" и повлияла бы на расследование дела о крушении MH17.

В Bellingcat утверждали, что Цемах являлся очевидцем событий, связанных с крушением Boeing; будучи лично не причастным к запуску ракеты, он прятал зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого был сбит MH17, и общался с членами его экипажа.

Источник: https://censor.net.ua/n3146524
 
   
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ВЫ ШО ХАТИТЕ ШО Б ПУТИН НАПАВ???!!!
Да ЗЕбобы???))))
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Почему не дома пленные моряки ? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11

Где протесты национальных жён ? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

Сколько Зеленский будет наживаться на войне ? !!!!!!!!!!!!!
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шо-то я не вижу, чтобы по допросам таскали Офис Президента За Жопу
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нац жены свое отработали СВИНАРЧУКИ ЗА ГРАТИ!!! поработали хорошо далее не оплачено и нет команды и это не патриоты а фсб шная контора со своими наймаными ручными даже с украинским языком -кстати не слежу посадили уже свинарчукив?если нет почему не продолжают -пороха дискредетировали своего добились-и теперь в каждом комментариях про пороха- брызжа слюней-мародер заробляэ на вийни-он должень сидеть и тд а мертвечуки бойки 5 колонна то таке главное порох
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40 дєпутатов обратілісь к табурєткє, заслоняющєй диру в заборє РФ...
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ЗЕ сильно взяв путьку за яйця....тільки, щоб той не помер від грипу...віддайте його лікуватись в Нідерланди
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знаешь, перед чем кобита берёт за тестикулы ?
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Пока за твою глупость расплачиваются родственники тех, кто якобы должен был вернуться домой несколько дней назад. Скажи им, что скоморох "взяв путьку" за что-то. Хорошо ,если не отгребешь...
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levr rfwfgf yt wsrfdbnm=думка кацапа не цікавить
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ПьЁтр Алексєєвіч должен всьо предотвратіть!!!! І нє допустіть !
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Хорошие обращение!
Но, почему они решили, что Зе' его хочет отдать?
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Очередной говновброс просто от шоколадного ПЕСа прочитали.
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отже мають вагомі докази про наміри, інакше би не просили.
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ничего эта Зелёная Сопля по поводу Цемаха ещё не ответила.

А в списки внесла.
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Такое ощущение что ***** изначально не хотел забирать этого Цемаха, а ему подсказывают - вот же, вот же, потребуй его, сорви переговоры.
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Цемаха арештували 3 липня, де голандці?
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Хороший вопрос! Единственный вопрос, в этой ситуации. Но... мы слышим только какие-то громкие заявы...
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Я це питання одразу задавав, зрозуміло що його будуть намагатись обміняти, віддали би його в Гаагу і питань нема.
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Питання в іншому!!!
Термін шістдесят днів вже минув?
Де Цемах?
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А от хз, не здивуюсь якщо вже на московії, або як Андрій каже, вже десь прикопаний під Костромою.
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У меня вполне определенная чуйка: этот Цемах- не жилец. Не свезло ему. Никому его не выдадут, но и роли он- не сыграет. Бай-бай, зенитчик...
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Вообще-то своих граждан никто никому не выдает.
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Та шо ви говорыте??? Скока угодно, по спец-запросу. ГУГЛ, в помощь.
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Этого уюб..на . Два месяца как задержали . Не одна из стран не просила его экстрадиции , даже Голландия . Малайзия понятно , их царек дрюкает москальскую шалаву .Короче ....
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москалька уже свалила от деда .а дед уже не король . там короли меняются местами .
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Так отдайте сейчас уже Гааге этого Цемаха .что бы и не поднимать больше вопросов по нему .
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Я так понимаю , депутаты куплены ****** .
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Дубинский попер против Авакова! Бунт в партии Слуга Народа
https://youtu.be/Bl_ZpM8E7Gw
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Дубинской КОГДА ТО . пер на Авакова , а сейчас ни-ни . Шапошников красава ! Бунта нет .
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А вообще с какого хера Украина должна своего гражданина отдавать или менять хоть на кого?
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не розумію чому цього перця відразу ж не вивезли в Нідерланди? Там без варіантів буде в цілості й схоронності , нiхто не буде там його мiняти , а тут в Україні хз ... все можливо
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А шмаркля уже ху..лу пообещала... Как-то неудобно получилось....
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У зебобика на этом цемахе вся игра построена...не путайте чуваку карты...😀
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