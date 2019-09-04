 40 депутатов Европарламента обратились к Зеленскому с просьбой не отдавать Цемаха России

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом 4 сентября сообщила на своем сайте инициатор обращения, европарламентарий от Нидерландов Кати Пири.



Если Цемах станет участником обмена заключенными между РФ и Украиной, он, вероятно, сумеет избежать допроса следователями международной следственной группы (JIT), которая ведет дело о крушении рейса MH17 на Донбассе, считают депутаты.



"Просьба России о выдаче украинского гражданина весьма странная. Она свидетельствует о том, что российское правительство хочет предотвратить появление этого лица в суде", – заявила Пири.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Считаем Цемаха подозреваемым в деле MH17. Его сохранение для допроса крайне важно, - прокуратура Нидерландов. ДОКУМЕНТ

1 июля стало известно, что сотрудники украинских спецслужб задержали бывшего начальника "бригады ПВО ДНР" Цемаха в оккупированном Снежном Донецкой области и вывезли на подконтрольную Украине территорию.



3 июля Шевченковский суд Киева арестовал Цемаха на 60 суток как подозреваемого в терроризме.



В августе российское издание The Insider со ссылкой на свои источники сообщило, что Кремль потребовал включить Цемаха в список на обмен удерживаемыми лицами с Украиной.



Журналист, основатель исследовательской группы Bellingcat Элиот Хиггинс заявил, что передача Цемаха РФ стала бы "бесхребетной сделкой" и повлияла бы на расследование дела о крушении MH17.

В Bellingcat утверждали, что Цемах являлся очевидцем событий, связанных с крушением Boeing; будучи лично не причастным к запуску ракеты, он прятал зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого был сбит MH17, и общался с членами его экипажа.