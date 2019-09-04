 Перемирие на Донбассе продолжает давать результаты, - посол Сайдик

"Перемирие, согласованное ТКГ, что начало действовать 21 июля, продолжает давать результаты, несмотря на определенное обострение ситуации в последние дни", - сказал представитель ОБСЕ в Минске 4 сентября при итогам заседания группы, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода.
За последние две недели, по данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, не было зарегистрировано ни одной жертвы среди гражданского населения, указал посол Сайдик.
Он также отметил положительную динамику по реализации решений по восстановлению моста в Станице Луганской. "Сейчас разминирования подходов к мосту завершен. Продолжается демонтаж фортификационных сооружений, что позволит начать подготовку и выполнение ремонта ", - отметил представитель ОБСЕ.
Даже сюда приплели
тепер маємо ...
мирная передача власти для них хуже майдана
Все ольгино брошено в бой
И ему плевать на наших пацанов
то є так..
Для него реально улучшение, когда убивают вместо пяти - троих!!!!
От этих счетоводов один фиг никакой пользы...
Давно пора их разогнать...
А воно тут каже , що " переміріе дает результати " Які нафіг результати !!
Пішов ти с таким результатами разом з пуйлом !!
Леді, блть, ДНР!
Леді! Карле, ти чуєш? ДНР, Карле!
Это да. Каждый день гробы. Послу сайдику, наверное, похер.
отакого они народа слуги
Отакие результаты, коЗел сайдик
что за бред он мелет?!!
НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ! ИЛИ ВЫ ЗАКРЫЛИ ГЛАЗА!?