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 Политика Украины
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 Перемирие на Донбассе продолжает давать результаты, - посол Сайдик

Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию на Донбассе Мартин Сайдик заявил 4 сентября об "определенный оптимизм" по результатам последних заседаний в Минске.

"Перемирие, согласованное ТКГ, что начало действовать 21 июля, продолжает давать результаты, несмотря на определенное обострение ситуации в последние дни", - сказал представитель ОБСЕ в Минске 4 сентября при итогам заседания группы, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода. 

За последние две недели, по данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, не было зарегистрировано ни одной жертвы среди гражданского населения, указал посол Сайдик.

Он также отметил положительную динамику по реализации решений по восстановлению моста в Станице Луганской. "Сейчас разминирования подходов к мосту завершен. Продолжается демонтаж фортификационных сооружений, что позволит начать подготовку и выполнение ремонта ", - отметил представитель ОБСЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На заседании ТКГ в Минске украинская сторона поставила вопрос о возвращении представителей России в СЦКК, - Олифер

Источник: https://censor.net.ua/n3146521
 
 
 Топ комментарии
 
кровавые результаты(((((((((((
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Ну не гнида, хлопці гинуть мало нещодня, а він зве це результатом?
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Майже КОЖЕН день у нас то поранені то вбиті серед наших військових !!
А воно тут каже , що " переміріе дает результати " Які нафіг результати !!
Пішов ти с таким результатами разом з пуйлом !!
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Кто о чём, а кремлебот о Зеленском
Даже сюда приплели
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зелененький, це ж твій ЗЕ заборонив хлопцям оборонятись.
тепер маємо ...
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Победа Зеленского в кремле вызвала панику,
мирная передача власти для них хуже майдана
Все ольгино брошено в бой Перемирие на Донбассе продолжает давать результаты, - посол Сайдик - Цензор.НЕТ 5435
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Пускай твой зебил на колени перед ****** станет ради мира в Украине. Как станет, не будет ни мира, ни Украины. Повылазило всякое нулевое дерьмо ты хоть мозги после пиваса проветрил, побрекушка позолоченная?
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А этот чинуша - тупой и лживый.
И ему плевать на наших пацанов
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ви про Зеленського написали ?
то є так..
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Очковтирательство (лапша для зелебобиков) чистой воды.
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Кремлебот, в свою паРашу смотри
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Я смотрю за сообщения из зоны ООС. А ты можешь смотреть куда угодно - хоть в ж... сайдику, хоть ЗЮ. Они и ты спелись - перемириедействует!!!!! Повтори эту мантру 1653244 раз обязательно !!!!
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Вчера у нас в городе прощались с погибшим в зоне ООС. ПЕРЕМИРИЕДЕЙСТВУЕТ!!!!!
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Він не дурень. Він бабло гребе. Навіть тим, що безпілотники його глухо-сліпо-німої організації здійснюють розвідку наших позицій для прокацапський сепаратистів. Тому і твердить про перемир'я, щоб наші безпілотники не збивали.
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Чувак знает, что болтает. Я- тоже знаю, что вижу. И- слышу. И вой "скорых" сегодня- учащённый. Давненько так не было. И у меня нет не то что "определенный оптимизм"(с). У меня отсутствует даже обычный, свойственный мне- пессимизм. И я, в отличие от этого весёлого Сайдика, имею на это Право. Полное Право.
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Ну не гнида, хлопці гинуть мало нещодня, а він зве це результатом?
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Не, друже, он не гнида. Он болтает то, что ему подсунули реальные гниды. А он... он- просто Сайдик. Оптимистичный Сайдик.
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Он, *****, простой счетовод...
Для него реально улучшение, когда убивают вместо пяти - троих!!!!
От этих счетоводов один фиг никакой пользы...
Давно пора их разогнать...
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Он то гнида импортная,ему пофигу,сколько парней погибнет,Меня интересуют ГНИДЫ местного разлива,которые ездят по минскам и сидят в офисе.Ой,боюсь аукнется вам кровушка укринцев.Довыпендриваетесь!
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Майже КОЖЕН день у нас то поранені то вбиті серед наших військових !!
А воно тут каже , що " переміріе дает результати " Які нафіг результати !!
Пішов ти с таким результатами разом з пуйлом !!
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Зазнав поразки з підливою від словосполучення "Леди ДНР".
Леді, блть, ДНР!
Леді! Карле, ти чуєш? ДНР, Карле!
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Перемирие на Донбассе продолжает давать результаты, - посол Сайдик

Это да. Каждый день гробы. Послу сайдику, наверное, похер.
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Мабуть пора міняти правопис: замість "посол Сайдік" пора писати "пошёл Сайік..."
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Давать -,сдавать стратегічні висоти та території ? То так .
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какой результат 9 погибших бойцов за август **** а не результат
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только арта только арта сровнять з землей бамбас и кривой рог заодно херачить 24 на семь как приватбанк, мразоту всю вырезать
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Это то ОБСЕ которое за бабло рашку вернуло. Без выполнения всех условий и договоров. Плевать на мнение этих коррумпированных чиновников!
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Контрабас закройте , тогда поверю шо вы слуги нарола .
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Судя по комментам,надо отменять всю эту минскую хрень имени порошенка.Какого х"№ нам на своей земле запретили даже летать на военной технике ради восстановления тер.целостности?Ну буквально на цепь посадили.Тут можно,тут не можно.Ведь так же?И пять лет уже так!
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Хочу спросить , на чем Вы летаете ? Перемирие на Донбассе продолжает давать результаты, - посол Сайдик - Цензор.НЕТ 4631 Кацмонавт - истребитель .
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Хочу спросить,почему запретили при пете использовать авиацию для защиты нашей страны.И потом 5 лет это так и продолжалось.
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да уж.. дают... по трупу в день...
Отакие результаты, коЗел сайдик Перемирие на Донбассе продолжает давать результаты, - посол Сайдик - Цензор.НЕТ 5341
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и какие нах результаты?в чем они?!!
что за бред он мелет?!!
НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ! ИЛИ ВЫ ЗАКРЫЛИ ГЛАЗА!?
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если так дальше пойдет.через годик зеЛеного упыря погоним на ростов
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От же мразь. Чтобы ты такие результаты всю жизнь имел паскуда
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