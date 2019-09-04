 Перемирие на Донбассе продолжает давать результаты, - посол Сайдик

"Перемирие, согласованное ТКГ, что начало действовать 21 июля, продолжает давать результаты, несмотря на определенное обострение ситуации в последние дни", - сказал представитель ОБСЕ в Минске 4 сентября при итогам заседания группы, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода.

За последние две недели, по данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, не было зарегистрировано ни одной жертвы среди гражданского населения, указал посол Сайдик.

Он также отметил положительную динамику по реализации решений по восстановлению моста в Станице Луганской. "Сейчас разминирования подходов к мосту завершен. Продолжается демонтаж фортификационных сооружений, что позволит начать подготовку и выполнение ремонта ", - отметил представитель ОБСЕ.

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