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 Общество
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 Окружной админсуд приостановил ликвидацию Украинской православной церкви Киевского патриархата. ДОКУМЕНТ

Окружной админсуд Киева удовлетворил иск Украинской православной церкви Киевского патриархата о приостановке ее ликвидации.

Решение суда опубликовано на сайте УПЦ КП, пишет Цензор.НЕТ.

В соответствии с документом, главе ликвидационной комиссии Олегу Яременко (митрополит Черкасский ПЦУ Иоанн) запрещено совершать действия по ликвидации "Киевской патриархии Украинской православной церкви Киевского патриархата", а также совершать действия по управлению и распоряжению имуществом УПЦ КП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Элладская церковь подтвердила каноничность предоставления автокефалии ПЦУ

Окружной админсуд приостановил ликвидацию Украинской православной церкви Киевского патриархата 01
Окружной админсуд приостановил ликвидацию Украинской православной церкви Киевского патриархата 02

Отметим, что решение призвано обеспечить иск и не является окончательным по делу по иску УПЦ КП к Минкультуры, то есть действует на время рассмотрения дела по существу.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Также читайте: Филарет обратился к Зеленскому и ОБСЕ из-за ликвидации УПЦ КП

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

20 июня почетный патриарх Филарет провел во Владимирском соборе собрание, которое он называет "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата". Его участники отменили постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ КП.

Читайте также: Сторонники Филарета сорвали судебное заседание по иску УПЦ КП к Минкульту о незаконности ее ликвидации. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3146519
 
 
 Топ комментарии
 
Ко всем нашим бедам, ещё и чокнутый старец, который не может отойти в мир иной без сана Патриарха УПЦ КП. И кто там думает о людях, об их чувствах, об их душах! Только бабло! Противно!!!
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Зебилы всё для этого делают, на совесть стараются
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Так вже маємо ПЦУ, тому всі маніпуляції навколо неї я і вважаю діями за якими стоять ті про кого ви згадали
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Уверенна, что президент- Зеленое Чмо скажет, что государство не имеет права вмешиваться в дела церкви
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снять бы тебе трусы, да всыпать ремня!
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Все по сценарию режиссера из кремля ,кипиш ,раздоры и анархия ожидаемый результат безграмотной власти, покаделятся кресла, должности, попы передрались за сферы влияния , депутаны конституцию насилуют каждый день , а на войнеубивают и калечат молодых ребят - будущее Украины ,жирные коты возвращают себе деньги,подлецы лезут по карьерной лестнице, предатели и воры выходят из тюрем , и это только начало... но наши враги аплодируют нам стоя.
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Використовують стару людину, для створення бруду й галасу. Ординська робота. Огидно
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с такими "судами" Украине осталось не долго...
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Запитання до юристів: чи може (образний) Мухосранський районний суд призупинити роботу цього окружного ****ського суду?
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Любителям только жрать, ржать, срать, это как бисер перед свиньями!
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Хряк кинул старца, пообещал золотые горы, только бы Томос получить. А т.к. Томос не помог пролезть на второй срок, хрякодебилов оказалось слишком мало, то и обещанного Филарет не получил. Вот и началась заваруха.
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Кратко, в чем суть.

Термос это лицензия на шаманскую деятельность от основателя бренда, патриархат это степень достоинства шаманской конторы. УПЦКП не имела лицензии но имела достоинство, ПЦУ имеет лицензию но не имеет достоинства.

"Великі православні патріархати згідно диптиху - Константинопольський (Вселенський), Олександрійський, Антиохійський, Єрусалимський і Московський. Автокефальні (автономні в межах однієї держави) - Сербський, Румунський, Болгарський, Грузинський, Кіпрський, Грецький, Польський, Албанська автокефалія, Православна церква Чеських земель і Словаччини, Православна церква в Америці. Існують ще десятки патріархатів, які пішли від канонічного православ'я, але належать йому історично, такі як «грецькі старостильники» або «церкви російської традиції» очолювані патріархами, але вони не вважаються офіційними патріархатами православної церкви"

УПЦКП вотчина филарета, и как институция, организация, имеет отношения с государством, ПЦУ другая шаманская контора и имеет свои отношения с государством, решения по УПЦКП принимает филарет, ПЦУ же к УПЦКП отношения не имеет и не может распоряжаться ее судьбой.

Было несколько контор, они основали новую - ПЦУ а о дальнейшей судьбе старых принимают решения они сами а не новая контора.

Мораль, хай конторы решают сами свои проблемы, это их право.

Ну а упцмп это то же шаманская контора, но от мордора. И свои внутренние проблемы оно должна решать сама, ну а внешние, то нафига она нам вообще нужна.Со стороны государства я бы рекомендовал не делать для нее ни каких преференций, как это делается для своих контор.

В глазах государства это просто общественные организации, во внутренние дела которых оно вмешиваться не должно, и хрен их знает сколько их есть.
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Что и требовалось доказать. Тупой разводняк с Томосом вылез боком Украинскому православию. Идиоты, поверившие в "Константинополь, вселенский патриархат" и прочую лабутень, такие идиоты....
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И это правильно. Киевский Патриархат создавал Филарет. На каком основании хер знает кто его ликвидирует? Для меня Филарет навсегда останется киевским патриархом. Я всегда буду ходить только в Киевский Патриархат. И других патриархатов нам не надо.

Кто хочет ходить в Московский Патриархат, пусть ходят. Кто хочет ходить в Стамбульский Патриархат, пусть ходят. А нам, украинцам, оставьте наш Киевский Патриархат. Не смейте его ликвидировать. Ликвидация Киевского Патриархата - это нарушение закона о свободе вероисповедания.

Филарет - молодчина. Последовательный. Не коньюнктурщик.
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финансист
> И это правильно.
***** не городи, да?
Для начала почитай биографию Филарета
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ну, пещерное правосудие Украины всегда выступает на стороне беспредела - "это же Клондайк, Эльдорадо" (с) для них, беспринципных
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Мда.......
Москалі багато би віддали, за те, що не "продавав би".
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Погугли сколько церквей митрополии, дурак.
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Закупаем побольше попкорна, но мне больше нравится чипсы с пивом.
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Когда ликвидируют этот сепаратистский Админ суд?
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