 СБУ осуществляет досудебное расследование в деле о диверсии и госизмене на предприятии "Мотор Сич"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба ведомства сообщила на запрос Радио Свобода.
Кроме того, согласно сообщению СБУ, расследование касается вероятной поставки продукции завода представителям России.
"Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 14, статьей 113 и частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, а именно по факту приготовления к совершению диверсии - действий, направленных на разрушение акционерного общества" Мотор Сич "как объекта, который имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение, а также предоставление представителями АО "Мотор Сич" помощи Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины путем поставки продукции военного назначения и двойного использования ", - говорится в документе.
Других деталей СБУ не сообщает, ссылаясь на нормы Уголовно-процессуального кодекса о недопустимости разглашения данных оперативно-розыскной деятельности и предварительного расследования.
В июле 2019 ведомство заявляло о том, что группа компаний "Мотор Сич" в течение двух лет финансировала деятельность поддерживаемого Россией вооруженной группировки "ДНР".
Зрада, зрада! - всем было пох..., в том числе СБУ и Мин.обороны....
Если бы США не вмешались из за продажи завода Китаю.... - похер было бы и сейчас...
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Уже сентябрь, а про направление дела в суд тишина. Ну очень медленно бумаги от структуры к структуре, а потом согласование в ГПУ.
Кстати тут есть один нюанс - насколько я знаю в Снежном на заводе производились лопатки турбин для двигателей - а мы сможем их производить сами или у нас есть альтернативный поставщик?