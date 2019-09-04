 СБУ осуществляет досудебное расследование в деле о диверсии и госизмене на предприятии "Мотор Сич"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба ведомства сообщила на запрос Радио Свобода.

Кроме того, согласно сообщению СБУ, расследование касается вероятной поставки продукции завода представителям России.

"Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 14, статьей 113 и частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, а именно по факту приготовления к совершению диверсии - действий, направленных на разрушение акционерного общества" Мотор Сич "как объекта, который имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение, а также предоставление представителями АО "Мотор Сич" помощи Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины путем поставки продукции военного назначения и двойного использования ", - говорится в документе.

Других деталей СБУ не сообщает, ссылаясь на нормы Уголовно-процессуального кодекса о недопустимости разглашения данных оперативно-розыскной деятельности и предварительного расследования.

В июле 2019 ведомство заявляло о том, что группа компаний "Мотор Сич" в течение двух лет финансировала деятельность поддерживаемого Россией вооруженной группировки "ДНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа компаний "Мотор Сич" два года финансировала террористов "ДНР", - СБУ