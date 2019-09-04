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Все про:Мотор_Січ (29) СБУ (13793) государственная измена (307) 56 отдельная мотопехотная бригада (8) диверсия (41)

 СБУ осуществляет досудебное расследование в деле о диверсии и госизмене на предприятии "Мотор Сич"

Служба безопасности Украины осуществляет досудебное расследование по делу о возможной подготовке диверсии и государственной измены на предприятии "Мотор Сич".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба ведомства сообщила на запрос Радио Свобода.

Кроме того, согласно сообщению СБУ, расследование касается вероятной поставки продукции завода представителям России.

"Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 14, статьей 113 и частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, а именно по факту приготовления к совершению диверсии - действий, направленных на разрушение акционерного общества" Мотор Сич "как объекта, который имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение, а также предоставление представителями АО "Мотор Сич" помощи Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины путем поставки продукции военного назначения и двойного использования ", - говорится в документе.

Других деталей СБУ не сообщает, ссылаясь на нормы Уголовно-процессуального кодекса о недопустимости разглашения данных оперативно-розыскной деятельности и предварительного расследования.

В июле 2019 ведомство заявляло о том, что группа компаний "Мотор Сич" в течение двух лет финансировала деятельность поддерживаемого Россией вооруженной группировки "ДНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа компаний "Мотор Сич" два года финансировала террористов "ДНР", - СБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3146518
 
   
 Топ комментарии
 
треба повертати Мотор Січ в державну власність.....
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про этот Мотор Сич общественники кричали все 6 лет войны....
Зрада, зрада! - всем было пох..., в том числе СБУ и Мин.обороны....
Если бы США не вмешались из за продажи завода Китаю.... - похер было бы и сейчас...
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Такі старі функціонери обов'язково на гачку КГБ-ФСБ.
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Бутусов правильно поднял крик , по этому поводу .
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Акції продавали кому попало аби подорожче, а там хоч трава не рости
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про этот Мотор Сич общественники кричали все 6 лет войны....
Зрада, зрада! - всем было пох..., в том числе СБУ и Мин.обороны....
Если бы США не вмешались из за продажи завода Китаю.... - похер было бы и сейчас...
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Вот что делает волшебный пендель из Вашингтонского обкома))!
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треба повертати Мотор Січ в державну власність.....
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В июле 2019 ведомство заявляло о том, что группа компаний "Мотор Сич" в течение двух лет финансировала деятельность поддерживаемого Россией вооруженной группировки "ДНР". Источник: https://censor.net.ua/n3146518
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Уже сентябрь, а про направление дела в суд тишина. Ну очень медленно бумаги от структуры к структуре, а потом согласование в ГПУ.
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Такий же червоний директор як і Чучма. Прихватизував підприємство.
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Литинант бакланов моторный хлопэць...за месяц и мож и быстрее должны закончить...
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Маоистам и пукинцам хотел Буслаев продать всенародное "надбання".
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Как очевидно, этой конторе- тоже звиздец. Вот только интересно, ей быстрее, чем "Азовстали" и "Ильича"? Но! Явно быстрее, чем "Арселору".
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Давно пора понять что абсолютно все предприятия на оккупированных территориях финансируют террористов путем уплаты налогов и сборов. Так что можете смело брать за одно место и собственников Геркулеса, Макмая и т.д., потому что эти предприятия там работают и финансируют террористов, при этом даже бренды решили не менять.И это все известно СБУ и прочим, вот только видать политической воли для борьбы с финансированием терроризма у "патриота" шоколадки нет и не было, а про клоуна так и говорить нечего. А нынешняя активность СБУ в данном вопросе не более чем отголосок скандала с продажей китайцам МоторСичи.

Кстати тут есть один нюанс - насколько я знаю в Снежном на заводе производились лопатки турбин для двигателей - а мы сможем их производить сами или у нас есть альтернативный поставщик?
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