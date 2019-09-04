 На заседании ТКГ в Минске украинская сторона поставила вопрос о возвращении представителей России в СЦКК, - Олифер

Об этом сообщила пресс- секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Прошедшие две недели отмечены увеличением количества нарушений режима тишины со стороны НЗФ ОРДЛО, в том числе с применением оружия, запрещенного минскими договоренностями. Поэтому в рамках заседания ТКГ украинская сторона поставила вопрос о возвращении российской стороны в Совместный центр по контролю и координации сторон. Этот двусторонний украинский-русский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить", - написала Олифер.
Пресс-секретарь Кучмы отметила, что в социально-экономической подгруппе была достигнута договоренность по дальнейшему восстановлению устойчивой мобильной связи на всей территории Донбасса. Отдельно говорилось о возвращении государственной и частной украинской собственности на территории ОРДЛО.
"Согласовано, что во время следующего заседания подгруппы будет рассмотрен частный пример предприятия, которое подлежит возвращению украинскому владельцу - хлебзавод", - добавила Олифер.
Напоминаем, в декабре 2017 г. Россия отозвала своих представителей из состава СЦКК и на Донбассе действовала только украинская сторона СЦКК.
Думбаси його порізали на метал, здали і пропили.
ну если их использовать как живой щит (что противоречит нашим принципам) - то да
а если для более масштабного шпионажа в пользу недорецпублик и ихтамнетов - то на фига?
их же не просто так кышнули?
Один народ с зелёными как ни как.
Украинско -российский.
ГРУ, СВР И ФСБ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!!!!
которое подлежит возвращению украинскому владельцу - хлебзавод Источник: https://censor.net.ua/n3146517
Лугандонцы отдают только тем, кто соглашаетсчя платит им типа налоги.
а ну расскажите как это хорошо и какой ЗЕля молодец.