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 Политика Украины
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 На заседании ТКГ в Минске украинская сторона поставила вопрос о возвращении представителей России в СЦКК, - Олифер

Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске поставила вопрос о возвращении российской стороны в Совместный центр по контролю и координации сторон.

Об этом сообщила пресс- секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Прошедшие две недели отмечены увеличением количества нарушений режима тишины со стороны НЗФ ОРДЛО, в том числе с применением оружия, запрещенного минскими договоренностями. Поэтому в рамках заседания ТКГ украинская сторона поставила вопрос о возвращении российской стороны в Совместный центр по контролю и координации сторон. Этот двусторонний украинский-русский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить", - написала Олифер.

Пресс-секретарь Кучмы отметила, что в социально-экономической подгруппе была достигнута договоренность по дальнейшему восстановлению устойчивой мобильной связи на всей территории Донбасса. Отдельно говорилось о возвращении государственной и частной украинской собственности на территории ОРДЛО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трехсторонняя контактная группа провела видеоконференцию "с приглашением представителей ОРДЛО", - Олифер

"Согласовано, что во время следующего заседания подгруппы будет рассмотрен частный пример предприятия, которое подлежит возвращению украинскому владельцу - хлебзавод", - добавила Олифер.

Напоминаем, в декабре 2017 г. Россия отозвала своих представителей из состава СЦКК и на Донбассе действовала только украинская сторона СЦКК.

Также читайте: Безсмертный: Зеленский – как мышь, которая доверилась коту

На заседании ТКГ в Минске украинская сторона поставила вопрос о возвращении представителей России в СЦКК, - Олифер 01

Источник: https://censor.net.ua/n3146517
 
 
 Топ комментарии
 
News from Gong Kong: Євромайдан крокує по планеті !
На заседании ТКГ в Минске украинская сторона поставила вопрос о возвращении представителей России в СЦКК, - Олифер - Цензор.НЕТ 4579

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Ну следующим шагом зебобиков будет поставить вопрос о российских миротворцах на линии разграничения.....
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Писец!!! От этой прямой агентуры еле здыхались тогда! На засіданні ТКГ у Мінську українська сторона порушила питання про повернення представників Росії до СЦКК, - Оліфер - Цензор.НЕТ 5037 Теперь будут им прислуживать На засіданні ТКГ у Мінську українська сторона порушила питання про повернення представників Росії до СЦКК, - Оліфер - Цензор.НЕТ 521
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а целесообразнее будет кацапов послать На заседании ТКГ в Минске украинская сторона поставила вопрос о возвращении представителей России в СЦКК, - Олифер - Цензор.НЕТ 892
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Прессекретар Кучми ? Далі не продовжуйте.
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News from Gong Kong: Євромайдан крокує по планеті !
На заседании ТКГ в Минске украинская сторона поставила вопрос о возвращении представителей России в СЦКК, - Олифер - Цензор.НЕТ 4579

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"подлежит возвращению украинскому владельцу - хлебзавод"
Думбаси його порізали на метал, здали і пропили.
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в смысле?
ну если их использовать как живой щит (что противоречит нашим принципам) - то да
а если для более масштабного шпионажа в пользу недорецпублик и ихтамнетов - то на фига?
их же не просто так кышнули?
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Каци там нужни "как в русской бани лижи".
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Ну следующим шагом зебобиков будет поставить вопрос о российских миротворцах на линии разграничения.....
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такими темпами, до кінця року, павстанцев в Київ запросять
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Скучно без братушек ...
Один народ с зелёными как ни как.
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Писец!!! От этой прямой агентуры еле здыхались тогда! Теперь будут им прислуживать На засіданні ТКГ у Мінську українська сторона порушила питання про повернення представників Росії до СЦКК, - Оліфер - Цензор.НЕТ 521
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Кто текст писал? Не может быть украинско-русский механизм,нет такой стран "Русь"
Украинско -российский.
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мдааа то е ******* панове,не кажiть менi ,бiльше,що зебiл ,е президентом Украiни
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Ну россиия типа отмазалась, нас там нет, война гражданская, мы не при делах. А наши как раз говорят, нифига, вы стророна конфликта, так что давайте, если объявляем перемирие, то держите своих орков в загонах и отвечайте за договоренности.
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Т.Е.,легализация россшпионов,в т.ч.,высокопоставленных,типа генерала Ленцова,это прогресс,по мнению многостаночницы,Дарки Олифер?!На похороны убитых защитников по наводке роСССЦКК,они цветы будут с Кучмой присылать?
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Гімно жидівське мені не президент,блаЗень-ПНХ!!!
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ПРИ ТАКОМ ГИДРАНТЕ И ЕГО ШОБЛЕ ПАРАШЕ И ШПИОНОВ НЕ НАДО.
ГРУ, СВР И ФСБ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!!!!
На засіданні ТКГ у Мінську українська сторона порушила питання про повернення представників Росії до СЦКК, - Оліфер - Цензор.НЕТ 240
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Хорошковский, агент ФСБ, уже сидит в Офисе Президента
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Это - ******, больше слов нет. Зебилы, ***...
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кто там возмущался возврату паши в ПАСЕ? ваш выход!
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НУ шо ЗЕбилики?

которое подлежит возвращению украинскому владельцу - хлебзавод Источник: https://censor.net.ua/n3146517

Лугандонцы отдают только тем, кто соглашаетсчя платит им типа налоги.
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вы с глузду сьехали приглашать шпионов ? явное предательство интересов Украины
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Эй ЗЕбилики вы хде?
а ну расскажите как это хорошо и какой ЗЕля молодец.
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