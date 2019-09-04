EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Команда Зеленского против Кличко Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия
  343  12
Материалы по теме:
Все про:обстрел (8198) минские соглашения (2623) Объединенные силы (373) Майорск (23)

 Враг обстрелял из минометов калибра 120 и 82 мм позиции Объединенных сил около Майорска, - пресс-центр

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку от Водяного (из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия) и Опытного (из стрелкового оружия).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С начала "хлебного" перемирия наемники РФ обстреляли позиции ОС 32 раза, выпустив 247 боеприпасов, - СЦКК. ВИДЕО

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник открывал огонь по нашим позициям вблизи Майорска (из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм, а также минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), Шумов (из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов) и Пивденного (из вооружения БМП, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).

Напомним, 3 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела четверо военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.

Источник: https://censor.net.ua/n3146516
 
 
 Топ комментарии
 
то нехай тепер Зе бере автомат і йде відбивати здані ним території.
 показать весь комментарий
 
а хутін сказав - користуйтесь дурістю супротивника.
вбивайте і займайте територію.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
не понятно... Они шо, не знают, что зекомандующий запретил стрелять? Враг обстрелял из минометов калибра 120 и 82 мм позиции Объединенных сил около Майорска, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 115
 показать весь комментарий
 
а хутін сказав - користуйтесь дурістю супротивника.
вбивайте і займайте територію.
 показать весь комментарий
 
 
Враг обстрелял из минометов калибра 120 и 82 мм позиции Объединенных сил около Майорска, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 5048

тихої вам ночки, синочки...
(кляте пєрєміріє! .....бережіть себе)
 показать весь комментарий
 
 
то нехай тепер Зе бере автомат і йде відбивати здані ним території.
 показать весь комментарий
 
 
ну а про то как украинский офицер дал пи...ей российскому оператору че не расскажешь ? стыдно за своих сцикунов?
 показать весь комментарий
 
 
Андрію, тут не прийнято називати ********* так як це написали ви - "....российскому ....". Це по-перше. А по-друге, якщо у вас є якась актуальна інформація, то поділиться.
 показать весь комментарий
 
Ватажки угруповання "лнр" розгулюють Станицею Луганською та погрожують журналістам - повне відео (від 7 серп. 2019 р.):

https://youtu.be/_v4E9zlx69U?t=1
 показать весь комментарий
 
В твіттері пишуть що під Донецьком лунають тяжкі перемовини по Мінську.
 показать весь комментарий
 
 
А в Минске зебобики стали на задние лапки...и слезно попросили парашников вернутся в СЦКК...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх