EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Команда Зеленского против Кличко Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  8218  50
Все про:ГПУ (9324) Ягланд (87) Касько (178) Кулик Константин (87) Рябошапка Руслан (87)

 Среди моих заместителей будет Касько, а Кулика не будет, - Рябошапка

Среди заместителей нового генерального прокурора не будет Константина Кулика.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава ГПУ Руслан Рябошапка.

По его словам, уже есть два претендента на должности заместителей. которым он доверяет.

"Уже говорили по крайней мере о двух людях, которым я доверяю и которых я хотел бы видеть рядом с собой. Это не Константин Кулик", - отметил он.

Также генпрокурор отметил, что в числе его заместителей точно будет Виталий Касько. Фамилии остальных он пообещал обнародовать в скором времени.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первым заместителем генпрокурора Рябошапки станет Касько, а заместителями - Трепак, Мамедов и Кулик, - Кошкина

Источник: https://censor.net.ua/n3146514
 
   
 Топ комментарии
 
Касько приличный человек,от таких Порошенко сразу избавился,нельзя ведь разоблачать прокуроров которые бриллианты воруют и немножко заносят Среди моих заместителей будет Касько, а Кулика не будет, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 6224
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
похож очень на В Зеленского . Ему надо было идти на замену в квартал 95 , вместо Вована .только схуднуть .
 показать весь комментарий
 
Касько приличный человек,от таких Порошенко сразу избавился,нельзя ведь разоблачать прокуроров которые бриллианты воруют и немножко заносят Среди моих заместителей будет Касько, а Кулика не будет, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 6224
 показать весь комментарий
 
 
"С моей точки зрения, (Юрий Луценко. - Ред.) - это очень порядочный, хороший человек, просто он находится в очень враждебной атмосфере Генеральной прокуратуры, где информация искажается до неимоверных величин", - отметил Богдан.
Источник: https://censor.net.ua/n3126024


 показать весь комментарий
 
 
Касько завалил реформу прокуратуры,соврал о получении жилья в Киеве.Очень мутный.Толку не будет.У зе или людей нет,или он ставит чьих-то приближенных по указке.
 показать весь комментарий
 
Каськив посмел арестовать бриллиантовых прокуроров и сразу зашумели сливные бочки Серед моїх заступників буде Касько, а Кулика не буде, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9590
 показать весь комментарий
 
Та хоч чорти з рогами. І чим швидше, тим буде краще
 показать весь комментарий
 
 
З таким ніком про чорта не бажано говорити!
Чи вам, ольгінським тролям, пофіг?
 показать весь комментарий
 
 
Жоден ольгінський бот не набере стільки друзів тому що їх час від часу деактивують, тим більше не може мати п'ятизначний номер.
 показать весь комментарий
 
А чо' ти думаєш, шо друзі? Нащо читати 200 ч 300 дописувачів? Якщо це не робота? А от нападати скопом- це якраз.(одному написали- 200 прочитали).
 показать весь комментарий
 
Ви не зрозуміли, ольгінських ботів деактивують дуже часто, друзів можна накрутити, а от реєстраційний номер ні, в нього номер 88911, а в мене наприклад 173780 і реєстрація від 2013 року, тобто він зареєстрований раніше за мене на 85000 ,ніхто не дав би йому ольгнічати стільки часу.
 показать весь комментарий
 
 
А де можна подивитись номер? В профілі не бачу...
 показать весь комментарий
 
Бачите, просто дивиться вверх, там де ви адресу сайтів забиваєте.
 показать весь комментарий
 
При чому тут концтабір, номер реєстрації на ЦН, у вас- https://censor.net.ua/user/453327- Профиль
Юрій Олексієв Олексієв
 показать весь комментарий
 
А я не кажу, що він бот!
Я кажу, що він - троль...
Він точно не із Зе'бобіків, а тому може бути тільки соєво-мокшанським...
У нас інших не буває...
 показать весь комментарий
 
А, ну якщо "хто не зебобик той ольгінець" тоді да, я тоді теж з Ольгино, буковинського Ольгино.
 показать весь комментарий
 
Ще раз!
Річ йде винятково з точки зору троллізму!
Ви не троль, тому вас і неможливо до когось віднести...
Це нік - точно троль!
А так як у нас є тільки два клани тролів (зебобіки та соєво-мокшанські) тому я його відношу до других...
Він чомусь мене вважає зебобіком, хоча я більш Міхобобік
Ну, то таке
 показать весь комментарий
 
Судячи по часу його реєстрації на УН, тоді ні Пороха ні Зелі і близько не було.
 показать весь комментарий
 
 
Я говорю про теперішній час...
Я, доречі, в 2014-2015рр топив тут конкретно за Пороха... І не тільки тут...
А потім зрозумів, що у нас Овоч 2.0
А цим Ніком в мене були діалоги, тому маю право судити...
 показать весь комментарий
 
 
2024 год Рябой котоырй шпа все еще делит портфели и должности но на конкурс никто не идет...голая зарплата никого не устраивает...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
с Касько про$.б... грузинчигов к власти пускать нельзя!
 показать весь комментарий
 
Круїз навколо світу з повістками був даремно?
 показать весь комментарий
 
Среди моих заместителей будет Касько, а Кулика не будет, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5608

Родился в 1976 году во Львове.
В 1998 году с отличием окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко. В этом же году начал работу в органах прокуратуры в должности следователя Львовской транспортной прокуратуры.
С июня 1999-го по апрель 2002-го занимал должности старшего следователя, заместителя начальника следственного отдела управления надзора за соблюдением законов органами, которые проводят оперативно-розыскную деятельность, дознание и досудебное следствие прокуратуры Львовской области.
С апреля 2002-го по октябрь 2005-го работал в центральном аппарате Генеральной прокуратуры Украины старшим прокурором отделов экстрадиции и поручений, правовой помощи, международного сотрудничества, договорно-правового отдела международно-правового управления.
С 2004 года является консультантом Совета Европы и других международных организаций в сфере уголовной юстиции и защиты прав человека, в частности, по вопросам применения Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года и практики Европейского суда по правам человека.
С октября 2005 г. по апрель 2007 г. занимался частной адвокатской практикой.
По возвращении в органы прокуратуры с апреля 2007-го по декабрь 2010-го возглавлял международно-правовое управление ГПУ.
В декабре 2010 года вернулся к собственной адвокатской практике. С октября 2013-го - партнер и руководитель департамента уголовного права адвокатского объединения Арцингер.
С мая 2014 года Виталий Касько назначен заместителем генерального прокурора Украины - Виктора Шокина
С сентября 2015 года - член исполнительного комитета Международной ассоциации прокуроров (IAP).
15 февраля 2016 года Касько на брифинге заявил о том, что подал Шокину рапорт об увольнении из ГПУ. По его словам, "последней каплей стало очередное перераспределение обязанностей в ГПУ". "Шокин забрал у меня все функции и инструменты. Вести и контролировать дела, в том числе и дело "бриллиантовых прокуроров", - сказал он. В тот же день Генеральная прокуратура Украины удовлетворила заявление заместителя Генерального прокурора Украины Виталия Касько об отставке.
10 апреля 2016 Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении Виталию Касько в мошенничестве на получение служебных квартир.
13 апреля 2016 Виталий Каско сообщил о том, что Генеральная прокуратура Украины вручила ему ходатайство о заключении под стражу. 14 апреля Печерский районный суд Киева отказался арестовать Виталия Касько и избрал меру пресечения в виде личного обязательства на срок досудебного расследования до 10 июня.
23 мая 2016 Апелляционный суд Киева снял арест с квартиры Виталия Касько.
После ухода из ГПУ Касько намеревался заняться адвокатской практикой и экспертной деятельностью в сфере уголовной юстиции.
С 7 августа 2019 - член Комиссии по вопросам правовой реформы.
 показать весь комментарий
 
 
Ну тут хоч нормально, боявся що Голомшу призначать.
 показать весь комментарий
 
 
Летун. Нигде долго не задерживался. Может не умеет работать? Может характер говнистый, сработаться ни с кем не может?
 показать весь комментарий
 
а может наоборот принципиальный... и это неплохо?
 показать весь комментарий
 
 
А почему принято считать что принципиальный это хорошо? Я считаю что часто принципиальный = характер говнистый.
 показать весь комментарий
 
могу частично с Вами согласиться...
когда принципиальность равна эгоизму и бзику, чтобы кого-то переломать, но только настоять на своем, даже если уже понял что не прав - это говно-говняжное
а если шеф приказал замять все дела и спустить на тормозах, а чел уперся рогом, чтоб доказать, что вор должен сидеть не в кресле депутата-прокурора-министра... так то вроде и неплохо (другое дело что ему это не дадут все равно сделать и выдавят из системы)
все прэлесно в меру )))))
 показать весь комментарий
 
 
А я тоже с вами согласен. Вопрос только в том какая у него принципиальность, но об этом знают очень немногие. Мы точно не узнаем.
 показать весь комментарий
 
Тому ще це прокурор, який має користуватись КК, КПК а не емоціями чи політичним впливом.
 показать весь комментарий
 
Это утопия. Ген. прокурор был есть и будет политической фигурой. И будет идти в фарватере власти которая его назначила.
 показать весь комментарий
 
Ну це як подивитись, там же влада мінялась кардинально і кожен йшов зі своєю командою, не всі готові перевзуватись на льоту.
 показать весь комментарий
 
 
Типично совковая кадровая характеристика.
 показать весь комментарий
 
Все хорошо,но биографию подчистили.Не Шокина он стал замом,а замом махницкого.И это обо всем говорит.Вор махницкий поставил замом вора касько.
 показать весь комментарий
 
йому пропонували 10 млн доллярів, а він навіть в реєстр не вніс.
 показать весь комментарий
 
ну и класс ,что Кулика не взяли , как оно не старалось .
 показать весь комментарий
 
Це не той Касько,що збирався будувати причали для кораблів з крапленим газом,а вийшов звичайний пшик.
 показать весь комментарий
 
Прокурор збирався будувати? Може ви мали на увазі Каськів?
 показать весь комментарий
 
 
да не, вся работа на россиянском ,пишу на автомате . а если на украинском .то просто вот так .так мне проще .Украинский родной разговорный , а писать приходиться на русском .
 показать весь комментарий
 
Касько нормальний пацик
Головне що він розуміє для чого існує прокуратура.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх