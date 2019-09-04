 Среди моих заместителей будет Касько, а Кулика не будет, - Рябошапка

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава ГПУ Руслан Рябошапка.

По его словам, уже есть два претендента на должности заместителей. которым он доверяет.

"Уже говорили по крайней мере о двух людях, которым я доверяю и которых я хотел бы видеть рядом с собой. Это не Константин Кулик", - отметил он.

Также генпрокурор отметил, что в числе его заместителей точно будет Виталий Касько. Фамилии остальных он пообещал обнародовать в скором времени.

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