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 Политика Украины, Общество
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Все про:ветераны (557) Гаврилюк_Оксана (9) Министерство по делам ветеранов и оккупированных территорий (1)

 Создание реестра ветеранов и упрощение механизма получения ими сервисов, - Коляда о первоочередных задачах министерства

Новое Министерство по делам ветеранов и оккупированных территорий в первую очередь планирует создать реестр ветеранов.

Об этом в интервью hromadske заявила руководительница ведомства Оксана Коляда, информирует Цензор.НЕТ.

"Если говорить по направлению реинтеграции ветеранов - это, однозначно, единый реестр ветеранов. Мы не знаем, сколько у нас ветеранов и какие у них потребности. Мы над этим работаем, подготовлена ​​законодательная база, и сейчас разрабатывается техническое задание", - сказала министер.

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Она добавила, что также ведомство будет работать над упрощением механизма получения ветеранами различных сервисов.

"Это диджитал-технологии, IT-технологии, когда ветеран в любом гаджете сможет получить любую услугу, которую он сейчас получает в куче инстанций, куда ему надо бегать", - рассказала Коляда.

Министерка уточнила, что на базе единого государственного реестра создадут онлайн-кабинет (е-ветеран), где можно будет контактировать с госорганами, в частности взять справку.

"Техническое задание, я думаю, и запуск е-ветеран будет в течение 2020 года", - сказала она.

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Напомним, правящая партия "Слуга народа" объединила Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц с Министерством ветеранов. Новое ведомство возглавила Оксана Коляда.

Источник: https://censor.net.ua/n3146512
 
 
 Топ комментарии
 
цього і потрібно було очікувати.
зеліна тупість їм в подарунок.
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Спихнули ветеранів в міністерство переселенців.
Зе-дибілізм...
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ты дебил или ЗЕДЕБИЛ у вас что у евреев и их производных понос в голове место мозга или так у вас Бог отбирает разум ибо готовит вам шобле БОгоибзбранной очередное турне по пустошам лет так на 5000??? во чмо гадливое убшлебок конченый несешь то вовсе отмороженный мозг усох....... А да .... пока ваша Зедебильна влада создаст Реестр ВЕТЕРАНЫ ПОДОХНУТ.... ОСТАНУТЬСЯ ВЕТЕРАНЫ которпым было в 2019 году 18-19 лет... после приема наркотиков...голосовавшие...СКУРЕЖЕННОГО ЗЕЛЕННОГО МОЗГА отдавшие голос ЗА за рептилию ЗЕ.... Создание реестра ветеранов и упрощение механизма получения ими сервисов, - Коляда о первоочередных задачах министерства - Цензор.НЕТ 213
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Непогано булоб перевірити "ветеранів" типу Ляксєя Петровича.
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ты дебил или ЗЕДЕБИЛ у вас что у евреев и их производных понос в голове место мозга или так у вас Бог отбирает разум ибо готовит вам шобле ************** очередное турне по пустошам лет так на 5000??? во чмо гадливое убшлебок конченый несешь то вовсе отмороженный мозг усох....... А да .... пока ваша Зедебильна влада создаст Реестр ВЕТЕРАНЫ ПОДОХНУТ.... ОСТАНУТЬСЯ ВЕТЕРАНЫ которпым было в 2019 году 18-19 лет... после приема наркотиков...голосовавшие...СКУРЕЖЕННОГО ЗЕЛЕННОГО МОЗГА отдавшие голос ЗА за рептилию ЗЕ.... Создание реестра ветеранов и упрощение механизма получения ими сервисов, - Коляда о первоочередных задачах министерства - Цензор.НЕТ 213
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Спихнули ветеранів в міністерство переселенців.
Зе-дибілізм...
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цього і потрібно було очікувати.
зеліна тупість їм в подарунок.
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Посчитать всех ветеранов, собрать все данные,

а когда парашка нападет все на виду будут или вербовать на свою сторону или к стенке.
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Про яких ветеранів йде мова? Яким законом буде керуватися Міністерство?
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Новое Министерство по делам ветеранов оккупированных территорий:
как я сразу то не понял что тут 2 вида ветеранов прослеживается. Неужто зе- все.
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Как-то боязливо назвали министерство; говорили бы прямо: "Министерство ветеранов АТО и ООС". Остальных ветеранов, мол, "просим не беспокоиться".
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от щодо перевірки, особливо паркєтних і біля того (один раз побув - ветеран), щоби відсіяти полову від цінного зерна - так то порібно зробити (перевірити всі довідки і списки)
а ще, спростити для поранених і скалічених доступ до архівів-правок-доказів - щоби не їм душу мотати, а тим, хто повинен цим займатися
і не забувати про вдів, матерів і дітей загиблих... шанувати не тільки раз на рік...
може реєстр то не погано, але є таки пересторога про секретність для ворога і падлюк тих даних
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