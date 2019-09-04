 Создание реестра ветеранов и упрощение механизма получения ими сервисов, - Коляда о первоочередных задачах министерства

Об этом в интервью hromadske заявила руководительница ведомства Оксана Коляда, информирует Цензор.НЕТ.
"Если говорить по направлению реинтеграции ветеранов - это, однозначно, единый реестр ветеранов. Мы не знаем, сколько у нас ветеранов и какие у них потребности. Мы над этим работаем, подготовлена законодательная база, и сейчас разрабатывается техническое задание", - сказала министер.
Она добавила, что также ведомство будет работать над упрощением механизма получения ветеранами различных сервисов.
"Это диджитал-технологии, IT-технологии, когда ветеран в любом гаджете сможет получить любую услугу, которую он сейчас получает в куче инстанций, куда ему надо бегать", - рассказала Коляда.
Министерка уточнила, что на базе единого государственного реестра создадут онлайн-кабинет (е-ветеран), где можно будет контактировать с госорганами, в частности взять справку.
"Техническое задание, я думаю, и запуск е-ветеран будет в течение 2020 года", - сказала она.
Напомним, правящая партия "Слуга народа" объединила Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц с Министерством ветеранов. Новое ведомство возглавила Оксана Коляда.
Зе-дибілізм...
зеліна тупість їм в подарунок.
а когда парашка нападет все на виду будут или вербовать на свою сторону или к стенке.
как я сразу то не понял что тут 2 вида ветеранов прослеживается. Неужто зе- все.
а ще, спростити для поранених і скалічених доступ до архівів-правок-доказів - щоби не їм душу мотати, а тим, хто повинен цим займатися
і не забувати про вдів, матерів і дітей загиблих... шанувати не тільки раз на рік...
може реєстр то не погано, але є таки пересторога про секретність для ворога і падлюк тих даних