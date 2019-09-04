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Все про:Житомирщина (739) наркотики (1576) военнослужащие (4284) Военная прокуратура (779)

 Контрактник, торговавший наркотиками, задержан на Житомирщине, - военная прокуратура. ФОТО

В Житомирской области правоохранители задержали военнослужащего контрактной службы, занимавшегося продажей наркотиков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на военную прокуратуру Центрального региона.

Контрактник, торговавший наркотиками, задержан на Житомирщине, - военная прокуратура 01

21 июня 2019 г. в ходе проведения негласных следственных (розыскных) действий правоохранители задокументировали факт незаконного сбыта наркотиков военнослужащим. "Товар" был изъят, а экспертиза подтвердила, что это психотропное вещество - амфетамин.

4 сентября 2019 г. этот же военнослужащий снова продал амфетамин. Наркотическое средство и денежные средства, полученные за него торговцем, изъяты, а злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Смотрите: Военнослужащий обменял 100 г амфетамина на 10 пистолетов Макарова на Одесчине, - военная прокуратура

Контрактник, торговавший наркотиками, задержан на Житомирщине, - военная прокуратура 02

Сейчас продолжаются обыски по месту жительства младшего сержанта и осмотр места его задержания. Планируется сообщение военном-наркодилеру о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества. Также готовится подача в суд ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Военная прокуратура задержала двух наркодилеров, сбывавших амфетамин в учебном центре "Десна". ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3146510
 
 
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какая военная прокуратура? зелебоба же их сократил уже
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Ворог діє підступно. Не вийшло силою, так хоче посадити армію на наркоту.
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В мене для вас погана новина, там траву курять відсотків 80% і фєн нюхають десь половина, якщо не більше. Тільки не росказуйте нікому.
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А где покупатель , на фото только один в камуфляэе и фото наркоты нет. И що за наркодиллер,если с 21.06 по 4.09 ничего не продавал.
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Контрактники давно работают по совместительству наркодилерами ! А также полиция и военная прокуратура!
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