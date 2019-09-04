 Контрактник, торговавший наркотиками, задержан на Житомирщине, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на военную прокуратуру Центрального региона.

21 июня 2019 г. в ходе проведения негласных следственных (розыскных) действий правоохранители задокументировали факт незаконного сбыта наркотиков военнослужащим. "Товар" был изъят, а экспертиза подтвердила, что это психотропное вещество - амфетамин.

4 сентября 2019 г. этот же военнослужащий снова продал амфетамин. Наркотическое средство и денежные средства, полученные за него торговцем, изъяты, а злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Сейчас продолжаются обыски по месту жительства младшего сержанта и осмотр места его задержания. Планируется сообщение военном-наркодилеру о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества. Также готовится подача в суд ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения.

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