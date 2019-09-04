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 "Мы готовы вместе с парламентом доработать законопроект", - заявление Пласта о ветированном законопроекте об этой организации

В организации Пласт заявили о том, что готовы доработать законопроект об этой организации, который был сегодня ветирован Зеленским.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Пласта. 

В сообщении  отмечается: "Задача законопроекта о Пласте - признание более столетней деятельности пластового движения и поддержание его развития во всем мире. С обращением к президенту по поддержке этого закона обратились обе крупнейшие украинские Церкви - Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь; Всемирный Конгресс Украинцев и официальные представители украинской диаспоры США, Канады и Австралии; Мировая управа Союза украинской молодежи. Закон также поддержали ряд руководителей областных советов и других органов местного самоуправления, включая ОТГ Юга и Востока Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский не стал подписывать закон о господдержке "Пласта"

Инициатива законопроекта о государственном признании и поддержке Пласта выходила из общественного запроса, поэтому авторами законопроекта стали 62 народных депутата Украины - из разных фракций и внефракционных. А голосование за законопроект в Верховной Раде показало, что практически все фракции парламента его поддержали. Подобные отдельные законы о единой национальной скаутской организации есть в США, Канаде, Израиле, Австралии, Новой Зеландии, Сингапуре и Гонконге.

Несмотря на это, мы готовы вместе с парламентом доработать законопроект.

Сегодня Пласт является крупнейшим движением украинской молодежи в мире, и насчитывает более 12 000 членов (¾ - в Украине) на всех континентах в более чем 20 странах мира. Пласт - самая демократическая скаутская организация на постсоветском пространстве. Ежегодно пластуны-волонтеры вкладывают больше 668 тысяч часов в воспитание детей и ежегодно проводят более двух сотен пластовых лагерей по всей Украине. Принятие закона поможет привлечь к гражданскому образованию и национально-патриотического воспитания более 400 000 детей за следующие 10 лет".

Также читайте: Зеленский пренебрег шансом войти в историю, став первым президентом, открывшим господдержку "Пласту", - "Евросолидарность"

Источник: https://censor.net.ua/n3146505
 
   
 Топ комментарии
 
Дуже багато добровольців вийшли саме з Пласту.
Тому держава має підтримувати і заохочувати.
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еврею Зеленскому не нравится украинский Пласт с его много летней историей....
Пласт пытается делать из малороссов украинцев.....
Бене и другим кернесам это нах не нужно....
С украинцами трудно....
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Зебанда - антиукраїнці. Україна їм не болить.
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Свідомий це москальскою сознательный, вы без сознания свои посты пишете?
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зе всё ближе и ближе к Майдану, теперь уже из-за неподписания закона про Пластунов
. А они ведь Украину защищают и погибают!!
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И про пласт пенсионеров не забудьте, когда захочется ещё кого нибудь "поддержать".
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Щоби путєн дозволив зє шмарклє підписати такий закон, краватки в дітей повинні бути червоними і значки з леніним, у крайньому випадку, з путєним...
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Пласт буде, незважаючи на увесь супротив і лемент козлорожих, малоросов та хохлов.

Слава Нації !
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Москальня позбуджувалась, адже розуміє що Пласт це майбутне українських дітей.
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Сограждане, с чего такой крик на весь Цензор? Лично я не удивлён веттированием Закона об УКРАИНСКОМ "Пласте" фигляром буз диплома клоуна. Вот если бы это был Закон о финансировании такой организации, как например "Ор Цион" или "Махон ле-мадрихей хуц ла-арец", то подпись появилась бы мгновенно. А тут какая то украинская детская организация "Пласт". "Мы готовы вместе с парламентом доработать законопроект", - заявление Пласта о ветированном законопроекте об этой организации - Цензор.НЕТ 7104
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Там рідні для преЗЕдента ізраїльські пенсіонери потребують державного фінансування з України, а ви тут про "Пласт"....
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Любая организация заявляющая о воспитании детей, должна пройти проверку в министерстве образования. Думаю и Пласт будет заинтересован быть в структуре министерства образования . Иначе бесконтрольная ГОшка будет влиять на детский неокрепший ум .
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Пластуни були ЗАДОВГО до піонерів ! Це більшовики скопіровали ідею виховувати молоде покоління і запровадили свою піонерію ! А зеленій еврейській кАманді виховання українських ПАТРІОТІВ не потрібно ! Тому і закон заветовано !
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