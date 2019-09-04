 "Мы готовы вместе с парламентом доработать законопроект", - заявление Пласта о ветированном законопроекте об этой организации

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Пласта.

В сообщении отмечается: "Задача законопроекта о Пласте - признание более столетней деятельности пластового движения и поддержание его развития во всем мире. С обращением к президенту по поддержке этого закона обратились обе крупнейшие украинские Церкви - Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь; Всемирный Конгресс Украинцев и официальные представители украинской диаспоры США, Канады и Австралии; Мировая управа Союза украинской молодежи. Закон также поддержали ряд руководителей областных советов и других органов местного самоуправления, включая ОТГ Юга и Востока Украины.

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Инициатива законопроекта о государственном признании и поддержке Пласта выходила из общественного запроса, поэтому авторами законопроекта стали 62 народных депутата Украины - из разных фракций и внефракционных. А голосование за законопроект в Верховной Раде показало, что практически все фракции парламента его поддержали. Подобные отдельные законы о единой национальной скаутской организации есть в США, Канаде, Израиле, Австралии, Новой Зеландии, Сингапуре и Гонконге.

Несмотря на это, мы готовы вместе с парламентом доработать законопроект.

Сегодня Пласт является крупнейшим движением украинской молодежи в мире, и насчитывает более 12 000 членов (¾ - в Украине) на всех континентах в более чем 20 странах мира. Пласт - самая демократическая скаутская организация на постсоветском пространстве. Ежегодно пластуны-волонтеры вкладывают больше 668 тысяч часов в воспитание детей и ежегодно проводят более двух сотен пластовых лагерей по всей Украине. Принятие закона поможет привлечь к гражданскому образованию и национально-патриотического воспитания более 400 000 детей за следующие 10 лет".

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