EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Команда Зеленского против Кличко Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  590  9
Материалы по теме:
Все про:Крым (21807) ООН (2801) Гутерреш (81)

 ООН опубликовала доклад Гутерреша о нарушении прав человека в оккупированном Крыму

Организация Объединенных Наций обнародовала доклад генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о нарушении прав человека в оккупированном Россией Крыму.

Текст доклада, который будет представлен 23 сентября на 74-й сессии ООН, опубликован на официальном сайте организации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В выводах и рекомендациях доклада ООН о положении с правами человека в Крыму говорится, что за отчетный период организации "не удалось найти взаимоприемлемой формулы для обеспечения доступа Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Крым".

Также в докладе содержится призыв к России выполнить все свои обязательства по соблюдению прав человека в соответствии с международным гуманитарным правом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия отказала мониторинговой миссии ООН в проезде на территорию оккупированного Крыма

"Не менее важно обеспечить эффективное расследование всех утверждений о жестоком обращении, пытках, и насильственных исчезновениях в Крыму, а также обеспечить, чтобы права на свободу выражения мнений, мирных собраний, ассоциации, мысли, совести и религии могли осуществляться любым лицом или группой лиц в Крыму без какой-либо дискриминации по любым основаниям.

Властям Российской Федерации предлагается уважать право на мирные собрания и снять ограничения, введенные в отношении крымскотатарской общины, включая запрет на деятельность Меджлиса, в целях сохранения ее представительных институтов. Кроме того, властям Российской Федерации необходимо обеспечить доступность образования на украинском языке", - говорится в выводах и рекомендациях доклада ООН.

Читайте: За 4 года оккупации в Крыму осудили почти 60 человек за отказ служить в российской армии

Источник: https://censor.net.ua/n3146503
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Наочно показують за що з держав знімають санкції і дають рулити в ООН.
 показать весь комментарий
 
 
Тобто світ не надто переймається правами людей.
Крім того, враховується, що криссіяни таки ходили на референдум.
 показать весь комментарий
 
 
А в крыму остались права?
ИМХО там только понятия. Ну и конечно право силы, куда ж без него.
 показать весь комментарий
 
 
Ці рекомендації ООН не обов'язкові до виконання. Тобто невиконання рекомендацій не тягне за собою санкції.
 показать весь комментарий
 
 
бесполезная трата слов и бумаги... словоблудие...
 показать весь комментарий
 
 
Питання - зачим потрібна така організація, яка ні на що, окрім пустослів'я, не здатна?
І для чого весь світ тратить такі гроші на її утримання?
Наприклад, на 2 роки - 2018 і 2019 ООН отримала бюджет $5,4 млрд. І це в той час, коли в Африці люди недоїдають.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх