 Комитет постоянных представителей стран ЕС поддержал продление санкций против РФ, - постпред Точицкий

Об этом написал в твиттере посол Украины в Бельгии, представитель Украины при ЕС Николай Точицкий, передает Цензор.НЕТ.

"На первом заседании после летнего перерыва Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал продление антироссийских санкций до марта 2020 года. Поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины остаются неизменными приоритетами повестки дня ЕС. Рассчитываю, что этот курс будет продолжен и новым руководством институтов ЕС", - отметил он.

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Журналист Рикард Йозвяк, в свою очередь, сообщил, что официальное обнародование решения ожидается на следующей неделе.

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Напомним, Еросоюз изначально ввел санкции 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на "действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине". Потом эти меры были усилены в сентябре 2014 года. С тех пор они каждые полгода продлеваются.

Помимо экономических санкций, в отношении России действуют другие ограничительные меры ЕС как реакция на действия в Украине: индивидуальные меры против 170 физических и 44 юридических лиц (до 15 сентября 2019 года); меры в связи с "незаконной аннексией Крыма и Севастополя" (до 23 июня 2020 года).