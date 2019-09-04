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 Политика Украины
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 Комитет постоянных представителей стран ЕС поддержал продление санкций против РФ, - постпред Точицкий

Послы Европейского союза 4 сентября согласовали продление санкций против Российской федерации.

Об этом написал в твиттере посол Украины в Бельгии, представитель Украины при ЕС Николай Точицкий, передает Цензор.НЕТ.

"На первом заседании после летнего перерыва Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал продление антироссийских санкций до марта 2020 года. Поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины остаются неизменными приоритетами повестки дня ЕС. Рассчитываю, что этот курс будет продолжен и новым руководством институтов ЕС", - отметил он.

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Комитет постоянных представителей стран ЕС поддержал продление санкций против РФ, - постпред Точицкий 01

Журналист Рикард Йозвяк, в свою очередь, сообщил, что официальное обнародование решения ожидается на следующей неделе.

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Напомним, Еросоюз изначально ввел санкции 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на "действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине". Потом эти меры были усилены в сентябре 2014 года. С тех пор они каждые полгода продлеваются.

Помимо экономических санкций, в отношении России действуют другие ограничительные меры ЕС как реакция на действия в Украине: индивидуальные меры против 170 физических и 44 юридических лиц (до 15 сентября 2019 года); меры в связи с "незаконной аннексией Крыма и Севастополя" (до 23 июня 2020 года).

Источник: https://censor.net.ua/n3146500
 
   
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По простому мінус півпроцента ВВП для Мокшандії.
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Это точно, Европа теперь не может отказаться от продления санкций, т.к. при Порошенко их накрутили и они не могут теперь своему электорату сказать - мы ошибались, т.к. тупые...
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это он прорубил спецом, чтоб гейропейцы замерзали и всё время покупали их газ Комитет постоянных представителей стран ЕС поддержал продление санкций против РФ, - постпред Точицкий - Цензор.НЕТ 235
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Комитет постоянных представителей стран ЕС поддержал продление санкций против РФ/ А 95-й квартал: "Не выстрелить бы себе в ногу": у Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу(чью нашу?) экономику сильнее, рассказал Герус/ Путин умный человек. можно договориться, - совладелец "Квартала-95" Шефир/ Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется /Снятие экономической блокады ОРДЛО: Пинчук приезжал к Зеленскому, чтобы снова продавать трубы на Россию через новую должность Кучмы
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Походу ты методичку всю общим гамузом скопипастил не сортируя.
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