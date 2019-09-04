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 Зеленский внес в Раду неотложный законопроект, которым предполагается сажать в тюрьму на 3 года за незаконную добычу янтаря

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря. Документом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий законопроект №2059 появился на сайте парламента. Президент определил его как неотложный.

Кроме лишения свободы на срок до трех лет, за незаконную добычу янтаря предлагают наказывать ограничением свободы на аналогичный срок, а также штрафами в размере 700-3000 необлагаемых минимумов, то есть 11,9-51 тысяч гривен ($500-2000).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил Кабмину подготовить законы о легализации игорного бизнеса и добыче янтаря

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, президент Владимир Зеленский потребовал увольнения глав Управления Национальной полиции в Житомирской области и СБУ сразу в трех регионах — Житомирской, Волынской и Ривненской областях, которые известны незаконной добычей янтаря.

Источник: https://censor.net.ua/n3146498
 
   
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а тем, кто незаконно сбывает, сколько лет?
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Батя Махно
а тем, кто незаконно сбывает, сколько лет?
Про це не подумав... Зеленский внес в Раду неотложный законопроект, которым предполагается сажать в тюрьму на 3 года за незаконную добычу янтаря - Цензор.НЕТ 3452

Зеленский внес в Раду неотложный законопроект, которым предполагается сажать в тюрьму на 3 года за незаконную добычу янтаря - Цензор.НЕТ 9120

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Десь там далеко на Волині
Зродилась армія УПА!

Ну, ну. Подивимся як будуть арештовувати полішуків, які на Полісся німців не пустили?
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возьмут полищукив за мотню и на нары,
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Ми вже зброї за 5 років багато накупили😉
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та да, пусть копают, и никого не пускают на эти "лунные" кратеры... тебя всё устраивает
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прикро визнавати, друже, але з цього часу менталітет людей сильно змінився
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это реальная борьба, а свыня только крышевал со своими подельниками
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да... Борьба реальнейшая с твоими ушами, чтоб они не смогли сбросить лапшу! Зеленский внес в Раду неотложный законопроект, которым предполагается сажать в тюрьму на 3 года за незаконную добычу янтаря - Цензор.НЕТ 3867
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Не можна боротись з своїм народом методом посадок. Спочатку закон про видобуток бурштину, а потім відповідальність про його порушення.

Мудаки і окупанти роблять як правило все навпаки. Зеленский внес в Раду неотложный законопроект, которым предполагается сажать в тюрьму на 3 года за незаконную добычу янтаря - Цензор.НЕТ 3080
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Увольнятор какой-то мало эффективный от слова совсем...
Какать на него хотели и какают?
Публично уволенный президентом Владимиром Зеленским во время визита в Ужгород начальник Закарпатской таможни ГФС Станислав Балуев вернулся на должность после отпуска и восстановил на работе всех уволенных за это время работников. Зеленский внес в Раду неотложный законопроект, которым предполагается сажать в тюрьму на 3 года за незаконную добычу янтаря - Цензор.НЕТ 579


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Ну сейчас начнется. Памагите караул
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То це прийдеться половину мого району садити...
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нет, посадят- начальника полиии, сбу прокурора-главных крышевателей
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БРАВО ПРЕЗИДЕНТ! что значит его корешей там не бегают с помпами и мешками. не портят природу и не занимаются контрабандой янтаря. поэтому всех под суд давно пора.нашли блин золотое дно тунеядцы грабители богатств народа УКРАИНЫ! пора строить уже тюрьмы для корупционеров. конрабандистов. судей.сепаратистов, изменников. и гослужащих всех видов служб. там садить непересадить...непочатый край...нет столько мест на нарах в стране.
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Треба всю країну зробити в'язницею, хіба вперше.
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простите, а уже есть закон о ЗАКОННОЙ добыче янтаря?
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То есть , весь янтарь теперь будет под Зелинским ?
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