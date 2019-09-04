 Зеленский внес в Раду неотложный законопроект, которым предполагается сажать в тюрьму на 3 года за незаконную добычу янтаря

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий законопроект №2059 появился на сайте парламента. Президент определил его как неотложный.

Кроме лишения свободы на срок до трех лет, за незаконную добычу янтаря предлагают наказывать ограничением свободы на аналогичный срок, а также штрафами в размере 700-3000 необлагаемых минимумов, то есть 11,9-51 тысяч гривен ($500-2000).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил Кабмину подготовить законы о легализации игорного бизнеса и добыче янтаря

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, президент Владимир Зеленский потребовал увольнения глав Управления Национальной полиции в Житомирской области и СБУ сразу в трех регионах — Житомирской, Волынской и Ривненской областях, которые известны незаконной добычей янтаря.