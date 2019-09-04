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 Полиция в Киеве задержала двух подозреваемых в завладении средствами коммерческой структуры на сумму 54 млн грн. ФОТО

Сотрудниками управления защиты экономики в Киеве Нацполиции, следственного управления столичной полиции при процессуальном руководстве прокуратуры города Киева задержали двух фигурантов, еще один объявлен в розыск.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте защиты экономики Нацполиции.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что бывший председатель и заместитель председателя кредитного комитета финансовой компании совместно с гражданским лицом организовали преступную схему завладения средствами коммерческой структуры.

Чтобы ими завладеть, последние заключали фиктивные договоры займа с подставными лицами и не вносили средства в кассу компании, которые были получены от реальных клиентов в качестве погашения задолженности. Для этого фигуранты, жители Одесской области, подыскивали клиентов, которые за определенное вознаграждение в 200-500 долларов США соглашались выступить в роли фиктивных заемщиков. На имя и документы 11 таких лиц залог несуществующих элитных транспортных средств экс-руководителями кредитного комитета финансовой компании были предоставлены и средства в виде займов.

Кроме того, были введены в заблуждение и шесть реальных клиентов, которые обратились к коммерческой структуры и получили ссуду. В частности, несмотря на нарушение условий ранее заключенных договоров, бывшие руководители предложили гражданам оплатить полученные ими средства по договорам займа наличными, без процентов, якобы для окончательного погашения задолженности. После уплаты заемщиками средств фигуранты выдали от своего имени фиктивные заявления о якобы снятия обременения с имущества, которое было предметом залога. Полученные средства в кассу финансовой компании последние так и не внесли.

По такой "схеме" правонарушители завладели средствами коммерческой структуры общей суммой 54 миллиона гривен.

В рамках досудебного расследования правоохранители проводили санкционированные обыски по месту жительства фигурантов. По результатам которых оперативники Управления защиты экономики в городе Киеве, следователи столичной полиции при процессуальном руководстве прокуратуры города Киева изъяли документы, подтверждающие преступную деятельность фигурантов. Кроме того, был наложен арест на их имущество стоимостью более 10 млн гривен.

Правоохранители задержали двух фигурантов в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины - одного из бывших руководителей (организатор) и гражданское лицо (исполнитель). Им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.ч. 3,4 ст. 190 (мошенничество), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Двум подозреваемым уже избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 340 та570 тысяч гривен. Третий фигурант находится в розыске".

Полиция в Киеве задержала двух подозреваемых в завладении средствами коммерческой структуры на сумму 54 млн грн 01
Полиция в Киеве задержала двух подозреваемых в завладении средствами коммерческой структуры на сумму 54 млн грн 02
Полиция в Киеве задержала двух подозреваемых в завладении средствами коммерческой структуры на сумму 54 млн грн 03
Полиция в Киеве задержала двух подозреваемых в завладении средствами коммерческой структуры на сумму 54 млн грн 04

Источник: https://censor.net.ua/n3146493
 
 
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Полиция в Киеве задержала двух подозреваемых в завладении средствами юмористической структуры на сумму 54 млн грн.
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вот нам бы полиция каждый раз указывала гражданство преступников, чтобы знать кого опасаться особенно...не все же они эстонцы
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опасайся всего, что зеленого цвета Полиция в Киеве задержала двух подозреваемых в завладении средствами коммерческой структуры на сумму 54 млн грн - Цензор.НЕТ 4577
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да... ты прав... Были времена... кварталовцы зарабатывали на хлеб с солью шутками, а теперь - разбоем Полиция в Киеве задержала двух подозреваемых в завладении средствами коммерческой структуры на сумму 54 млн грн - Цензор.НЕТ 6173
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С кликухами позорными... (с) Г.Жиглов
зеля, юзик, лысый... Поліція в Києві затримала двох підозрюваних у заволодінні коштами комерційної структури у розмірі 54 млн грн - Цензор.НЕТ 8551
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