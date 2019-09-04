 Нардепы пригласили Рябошапку на заседание правоохранительного комитета Рады

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом сообщил глава комитета Денис Монастырский.

"Будут только законопроекты. Но будет Рябошапка", - сказал Монастырский.

Отмечается, что комитет принял решение на заседании в пятницу рассмотреть ряд законопроектов в сферах, которые являются предметами ведения данного комитета, и которые определены как неотложные. Среди этих законодательных инициатив будет президентский законопроект №1032 о внесении изменений в ряд законов Украины о первоочередных мерах по реформе органов прокуратуры.

Данной инициативой президент Украины Владимир Зеленский предлагает создать Офис генерального прокурора вместо Генеральной прокуратуры Украины, ликвидировать Военную прокуратуру и должность главного военного прокурора.

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