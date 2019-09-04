 Взрыв во дворе Крысоватого связываю с похожим инцидентом месячной давности, - начальник полиции Тернопольщины Богомол

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области Александр Богомол.

"В настоящее время пострадавший еще не давал показаний. Следователи разрабатывают несколько версий, в частности, личной мести, вымогательства средств и из-за конфликтов, связанных с землей университета", - сказал Богомол.

По его данным, взрывное устройство было заложено при входе во двор дома Крысоватого около 2 часов ночи.

"У пострадавшего в результате взрыва разорвало кисть левой руки, у жены - осколочные ранения. Состояние обоих - тяжелое, но стабильное, угрозы их жизни нет", - заверил начальник ГУНП области.

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В то же время он предостерег, что может быть угроза жизни другим жителям города, поскольку видит серийность во взрывах.

"Сегодняшний инцидент я связываю с тем, который имел место месяц назад в центре Тернополя, когда сработала взрывчатка в подарочной коробке на капоте иномарки... Не исключаем появления очередных взрывных устройств возле автомобилей или мест проживания. Сегодня мы проведем заседание областного антитеррористического центра, в ходе которого особое внимание обратим на информирование людей, а особенно детей, о мерах безопасности. В целом призываем всех, кто видит что-то подозрительное, сразу обращаться в полицию", - сказал Богомол.

Напомним, 4 сентября ректору тернопольского университета Крысоватому подбросили во двор взрывчатку: он и его жена были госпитализированы. Полиция квалифицировала взрыв во дворе ректора тернопольского университета Крысоватого как покушение на убийство.