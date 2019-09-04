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Все про:взрывчатка (641) Нацполиция (10011) ректор (106) Тернополь (553)

 Взрыв во дворе Крысоватого связываю с похожим инцидентом месячной давности, - начальник полиции Тернопольщины Богомол

Следователи рассматривают несколько версий о причинах покушения на жизнь ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области Александр Богомол.

"В настоящее время пострадавший еще не давал показаний. Следователи разрабатывают несколько версий, в частности, личной мести, вымогательства средств и из-за конфликтов, связанных с землей университета", - сказал Богомол.

По его данным, взрывное устройство было заложено при входе во двор дома Крысоватого около 2 часов ночи.

"У пострадавшего в результате взрыва разорвало кисть левой руки, у жены - осколочные ранения. Состояние обоих - тяжелое, но стабильное, угрозы их жизни нет", - заверил начальник ГУНП области.

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В то же время он предостерег, что может быть угроза жизни другим жителям города, поскольку видит серийность во взрывах.

"Сегодняшний инцидент я связываю с тем, который имел место месяц назад в центре Тернополя, когда сработала взрывчатка в подарочной коробке на капоте иномарки... Не исключаем появления очередных взрывных устройств возле автомобилей или мест проживания. Сегодня мы проведем заседание областного антитеррористического центра, в ходе которого особое внимание обратим на информирование людей, а особенно детей, о мерах безопасности. В целом призываем всех, кто видит что-то подозрительное, сразу обращаться в полицию", - сказал Богомол.

Напомним, 4 сентября ректору тернопольского университета Крысоватому подбросили во двор взрывчатку: он и его жена были госпитализированы. Полиция квалифицировала взрыв во дворе ректора тернопольского университета Крысоватого как покушение на убийство.

Источник: https://censor.net.ua/n3146490
 
 
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Хто поставив комаху начальником поліції?

Взрыв во дворе Крысоватого связываю с похожим инцидентом месячной давности, - начальник полиции Тернопольщины Богомол - Цензор.НЕТ 6343
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так и ректор (пострадавший) слегка крысоват....Крысоватов
(забанят с тобой... к едрене фене)))))))
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Прізвища у цій справі однозначно надають Взрыв во дворе Крысоватого связываю с похожим инцидентом месячной давности, - начальник полиции Тернопольщины Богомол - Цензор.НЕТ 1450
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Нах дедукция и индукция, по всем делам связанными с власть, бабло имущими есть только следующие варианты:
1. Перебрал, оборзел.
2. Неподелился, перешел дорогу.
3. Залез на чужое.
4. Потерял крышу (не путать с ^поехала крыша^), что проистекает из первых трех пунктов.
Попробуйте добавить новое), которое не входит в выше перечисленное.
ИМХО!
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Про дедукцию сарказм конечно,я уверен что мусор 100% знает кто это делает и почему... а с пунктами конецно согласен
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Пока таких крыс не начнут сажать пачками, за взяточничество и коррупцию, количество покушений, скорее всего, будет только расти.
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