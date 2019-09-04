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 Общество
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Все про:взятка (4692) опрос (1736) Бекешкина (107)

 Каждый четвертый украинец признался, что считает взятку нормой жизни, - опрос

При проведении исследования по оценке населением Украины качества предоставления административных услуг 25% респондентов признались, что взятка - "это уже норма нашей жизни". При этом только 2% сказали, что с них в течение последнего года требовали взятку.

Об этом рассказала директор Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Ирина Бекешкина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"И причем то, что фиксируем мы, социологи, - очень часто взятки даются инициативно. Когда мы спрашивали, почему люди дают взятки, например, 25% считают, что это уже норма нашей жизни. Поэтому с этим явлением надо бороться, но надо еще бороться в мозгах наших людей ", - отметила Бекешкина.

При этом, согласно материалам исследования, 32,1% респондентов считают, что люди дают взятки, "потому что так людям проще и легче решить их проблемы", а 19,7% называют причиной то, что "с них требуют взятки".

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Кроме того, по результатам исследования, проведенного в июле 2019 года, 8,8% опрошенных отметили, что им лично или членам их семьи в течение последних 12 месяцев приходилось давать взятку за получение административных услуг.

При этом, как добавил заместитель председателя правления Центра политико-правовых реформ Виктор Тимощук, ссылаясь на результаты указанного исследования, "менее 2% потребителей (административных услуг. – Ред.) сказали, что с них требовали взятку".

"Поэтому если мы говорим о количестве тех, кто дают взятки, то все же надо, чтобы и общество выздоравливало и делало выводы, почему мы сетуем на взятки, если сами их предлагаем", - считает Тимощук.

Также на Цензор.НЕТ: Чиновники "Укртрансбезопасности" во Львове торговали разрешениями на международные перевозки. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3146489
 
 
 Топ комментарии
 
Люди наївно думають, що корупція десь на верхах..
Аж ні, любчики, корупцію розплодили ми всі.
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Лише 25 % чесних громадян.
Решта не зізналась, що десь підмазувала.
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А колись, зовсім недавно (весною 2014-го року) , взяток майже не брали...
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Люди наївно думають, що корупція десь на верхах..
Аж ні, любчики, корупцію розплодили ми всі.
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Лише 25 % чесних громадян.
Решта не зізналась, що десь підмазувала.
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да, она так считает) и плохо читает к тому же)
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сам хабар ні.
чесність це визнати свої дії.
з цим справилось 25 % громадян.
виходить, решта -ссікунці і брехунці.
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А якщо людина ніколи не давала хабара (от не навчилася цього робити), не вважає хабарництво нормою життя, то вона "ссікунець" чи "брехунець"?
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Людина не давала хабара? Тобто у людини немає авто, вона не навчалася, не ходила до лікаря, не брала довідок в держустановах будь якого рівня, не отримувала паспорт, не стикалась взагалі з правоохоронніми органами? Ця людина взагалі жива?
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хабарі починають з дитячого садочку.
або навіть з роддому.
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Зєльоние сволачі немовлят в пологових будинках примушують данину сплачувати?
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25% наших громадян визнала, що хабар- то є " норма їхнього життя"....
Ксьюша, ви в відсотках не заплутались? Чи то є норма вашого соєвого життя?
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Так я і написала, що решта соромиться визнати, що також роздає хабарі, приймає хабарі ...
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Ну, або іншим 75% його ніхто не пропонував.

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«Если у рьібьі гниет голова, то значит рьіба дохлая» (с)
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Абсолютно не согласен! Коррупция она на верхах! Когда человеку создают условия или платити или будешь тут стоять вечно он платит! И это совсем не его вина!
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Преступник всегда приведет оправдания своим действиям. Давать взятку это преступление. "и это совсем не его вина" обычное оправдание своих действий преступником.
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Представь ситуацию: тебе нужна срочная опреация и врач требует взятку. Побежишь жаловаться или дашь взятку, чтобы выжить?
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Та що Ви таке кажете ?!

А чому такі ж самі люди , потрапляючи кудись закордон , десь вільній країні не розплодили її там ? А навпаки поводять себе у питаннях хабарництва , порушень дорожного руху 100% так , як ті , хто там народився ?!

Чому в Грузії Михо за рік ліквідував хабарництво . Причому , як тільки зверху почав саджати групами , так автоматично знизу зникло як роса на сонці ?!

Корень проблеми цієї завжди зверху . А до-низу вона йде виключно через примушення , через те , що людей ставлять в такі обставини .

А всі ці опитування від зневіри людей в те , що це зверху припинять .
Ось й думає пересічний , а чим я властно кажучи гірший за ту мерзоту , що сує мільони по кишенях , щоб отримати сотні мільойнів , а я не можу дати 500 гривень , що скоротити чергу ?!
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Взятка и коррупция разные по смыслу действия...
Не нужно защищать коррупционера порошенко,он того не достоин
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считает взятку нормой жизни/ Чиновники , которые воры и взяточники, не марсиане а украинцы.Вероятность,что украинец не откажется от взятки-70%.Вероятность обращения украинца в правоохранительные органы для наказания взяточника -2%. / Секрет английского газона: утром газон надо поливать, а вечером косить. И так 100 лет./Воспитать европейское правосознание народа сложнее чем вырастить европейский газон.
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Странные вещи говорите, наш человек мыслит проще, ...выберем того кто больше обещает, про зарплаты, тарифы, и хай працюе..., будет на кого свалить.
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Пожалуй, что дают и берут три четверти украинцев...
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Мы даже знаем этого каждого четвертого (25%)! Каждый четвертый украинец признался, что считает взятку нормой жизни, - опрос - Цензор.НЕТ 7464
Каждый четвертый украинец признался, что считает взятку нормой жизни, - опрос - Цензор.НЕТ 1850
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Вам два, пересчитайте относительно явки 48%.
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Где именно такая явка была? Те люди, что на выборы не пришли, взяток не дают?
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порохососы консерваторы . им хочется по старому , но в ЕС , в ЕС но с коррупцией и ост совковым говном .
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8,8% опрошенных отметили, что им лично или членам их семьи в течение последних 12 месяцев приходилось давать взятку за получение административных услуг
*************
Майже зійшлося. Каждый четвертый украинец признался, что считает взятку нормой жизни, - опрос - Цензор.НЕТ 8338
Каждый четвертый украинец признался, что считает взятку нормой жизни, - опрос - Цензор.НЕТ 2849
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А остальные никогда в жизни не разу ни-ни.)
То есть 73% это физдуны по жизни. Спасибо что объяснили, да.
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А колись, зовсім недавно (весною 2014-го року) , взяток майже не брали...
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Мається на увазі після подій в лютому на майдані в Києві.
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Було таке. І не брали, і не давали. Так само було весною (і може літом) 2005 року. Все таки революціі, хоч ненадовго, але очищають державний механізм.
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"взяток майже не брали..." було таке. І не брали, і не давали. Так само було весною (і може літом) 2005 року. Все таки революціі, хоч ненадовго, але очищають державний механізм.

Каждый четвертый украинец признался, что считает взятку нормой жизни, - опрос - Цензор.НЕТ 2921

Причем тут держава, когда бухарю за рулем нужно дать взятку чеб не забрали права. До жо$ы ему ваша революция. Чесн слово как малые дети.
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Бухарь за рулем - это лишь один вид из взяткодателей.
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Это плохо. У нас широко распостранена бытовая коррупция, платят взятки за то, что по закону и Конституции и так положено пока бесплатным - образование, медпомощь, услуги разных чиновников и т.п. На Западе тоже есть коррупция, конечно. Но там хабаря суют, чтобы обойти законы и получить то, что не положено по закону. И дачей взяток соответственно занимается ограниченный круг людей.
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поспитайте ще раз, у другому турі опитування може виявитися, що прихильників хабарництва не 25%, а 8%.
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І опитування проводилося виключно серед чиновництва.
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упс, "8,8% опрошенных отметили, что им лично или членам их семьи в течение последних 12 месяцев приходилось давать взятку за получение административных услуг." Источник: https://censor.net.ua/n3146489
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Юрий Касьянов
18 ч. ·

27 ноября 1996 года молодой тогда ещё президент Республики Беларусь обманом разогнал оппозиционный ему Верховный Совет, и ввёл в действие новую Конституцию, наделившую Батьку царскими полномочиями. Депутаты, несогласные с политикой Лукашенко, были арестованы. Новый двухпалатный парламент стал карманным органом администрации президента. Народ ликовал.
21 сентября 1993 года президент Российской Федерации Борис Ельцин указом № 1400 распустил Верховный Совет, но Конституционный суд признал его решение незаконным. Через три дня экстренно созванный X чрезвычайный Съезд народных депутатов объявил о прекращении полномочий президента Ельцина, а его действия классифицировал как государственный переворот. Однако 4 октября верные Ельцину силовики расстреляли танками Белый дом парламента. Ельцин получил царские полномочия, Россия - новый двухпалатный марионеточный парламент. Так начиналась подготовка к эпохе путина. Народ ликовал.

30 января 1933 года президент Веймарской республики Гинденбург назначил Гитлера на должность рейхсканцлера (главы правительства). Однако у нацистов не было 73 процентов поддержки избирателей, не было даже половины. Поэтому Гитлер инициировал новые выборы, и сжёг здание Рейхстага. На следующий день после пожара, 28 февраля был опубликован чрезвычайный указ «О защите народа и государства», отменявший свободу личности, собраний, союзов, слова, печати и ограничивавший тайну переписки и неприкосновенность частной собственности. Было арестовано более 4 тысяч человек, запрещены оппозиционные СМИ. Через полгода гитлеровская НСДАП была объявлена единственной партией Германии. Началась подготовка к уничтожению целых народов и рас, подготовка ко Второй мировой войне. Народ ликовал.
6 января 1918 года в половине пятого утра вооружённый матрос Железняков вошел в огромный, ярко освещённый зал Таврического дворца, в котором проходило заседание Учредительного собрания, и поднялся на трибуну: "Прошу прекратить заседание! Караул устал и хочет спать… Ваша болтовня не нужна трудящимся. Повторяю: караул устал!"
В зале поднялся шум. С хоров раздались голоса: "Правильно! Долой буржуев!.. Хватит!" Вот так большевики захватили власть и устроили красный террор. Народ ликовал.
Бухарин рассказывал после (но до своего расстрела), что Ленин долго смеялся над выходкой матроса Железнякова. Ленин вообще предпочитал власть силы, а не силу власти. Гитлер же поначалу вынужден был терпеть демократические условности, используя конституционные механизмы в своих целях. Так, ещё в 1930 году он говорил: "Конституция предписывает нам только методы, но не цель. Этим конституционным путём мы попытаемся добиться решающего большинства в законодательных органах, чтобы в тот момент, когда нам это удастся, придать государству ту форму, которая соответствует нашим идеям".
Но, чёрт возьми, у него, как и у Ленина, была хоть какая-то, пусть преступная, чудовищная, но идея. У нынешних, кроме "грабь награбленное", никаких других идей нет.
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Лично никогда не давал . хотя с этого много не реализовал и терял .Впадлу было кабинетной крысе с корочкой . что то давать .как и мусорам и гайцам .
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-За что ты попал в тюрьму?
-За взятку.
-За что тебя быстро выпустили?
-За взятку.
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"Надо расстреливать всех коррупционеров, ну чтобы, ну как в Китае. Только кумасю не трогайте из СБУ я через него вопросы решаю."
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а кого же в Китае продолжают тогда расстреливать если всех расстреляли!?
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Быдловатый народ, когда ему выгодно он дает взятку, а потом орет, что он плохо живет, из за повальной коррупции в стране.
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Так так як ДАВАТИ та БРАТИ хабарі то тут зебіли перші ! Зате вони всюди волають ,
що Порошенко не переміг корупцію !
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Когда-то на сьемной квартире хозяйка забыла счетчики привести в порядок, а пришел контроль. Пришлось дать, так как чужая квартира. А так - ни разу. Ну если не считать какую-то коробку конфет профессорам на ДР. А деньги - ни-ни. Будут посланы сразу же.
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Я бы посмеялся, если бы это было не в моей стране. Во время войны.
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Если так ,то может лучше ввести налог на взятку( процентную ставку налога раскидать на всех граждан возрастом от 18 лет до 85 лет)
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Я в Дании с 1992 года и не разу не давал взятку . Меня вообще это давать взятку раздражает.
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Та понятное дело... Взятку только брал Каждый четвертый украинец признался, что считает взятку нормой жизни, - опрос - Цензор.НЕТ 5618
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Насправді на все є чесні відповіді. Нікому ж не спадало на думку дати взятку в приватній лікарні, вірно? А в державній через одного, а то й більше. Тому що ми відчуваємо певний дисбаланс і компенсуємо його на свій розсуд. Треба потроху прибирати причини хабарництва, а не наслідки.
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так вот для чего нужон был закон об IMEI... теперь придется так признаться
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А где же та повальная коррупция...о которой так звонко и громко визжала зрадоботня...если всего у 2% опрошенных требовали взятку？
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25% признались, потому что дают, из истальных 75% одна треть боится сказать о своей солидарности с первыми 25%, потому что берут, вторая треть не дает и не берет взятки, а подворовывает без них, потому что это тоже норма, ну а последняя треть не понимает в чем вопрос, ведь занести сала чиновнику - это ж не взятка, "а шо, не мы такие, жизть такая".
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25% населения участвовали в этом процессе, а 75% просто стесняются об этом рассказать!
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Гневные отзывы вызвали статьи «Задержан хирург, требовавший 8 тыс. грн. взятки» , «Завотделением больницы на Виннитчине погорела на взятке-СБУ» -У врачей зарплата - копейки /зарплату им сначала нормальную платите, а потом арестовывайте./Так сажать же надо больше половины всех врачей и 100% хирургов. А кто будет работать? Да, коррупция, на ведь за очень тяжелый труд./ капец... Сбу занято родами. СБУ заняться нечем? - Ахметов почему не сидит?/ 20.11.15 Более 60% украинцев считают взяточничество нормой жизни.
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Порохоботи - якщо вас й вашого Пепу не влаштував український народ , український виборець ... спробуйте обрати інший народ .

Тільки одна єдина ремарка-зауваження .
Чому так відбувається , шо тільки українець за ментальністю (як ви його малюєтет тут патентованний хабартик и гопник, що живе по поняттях) встига переїхати кудись в Польшу , в Італію , в Канаду , США чи Ізраїль одразу й моментально перегортається в абсотно законопослухняного громодянина ?!
Може правда в у тому що пересічні ніяки не хабарники , ніякі не гопники - й їх так смусила жити мерзотна влада усіх скликань й каденцій .

Впервненний , що а нічого не требо робити з типа низинним хабарництвом , бо приберіть паханів зверху й в середені , а низинне автоматичне зникне .

Моя думка , що з точки зору ********* вимог демократичного суспільства пересічний українець в дестки разів крайщий , моральніший , талановитійший , ніж так звана управленьска еліта . Усі ці колишні червоні деректори , та постсовкові бариги ...
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