 Каждый четвертый украинец признался, что считает взятку нормой жизни, - опрос

Об этом рассказала директор Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Ирина Бекешкина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"И причем то, что фиксируем мы, социологи, - очень часто взятки даются инициативно. Когда мы спрашивали, почему люди дают взятки, например, 25% считают, что это уже норма нашей жизни. Поэтому с этим явлением надо бороться, но надо еще бороться в мозгах наших людей ", - отметила Бекешкина.
При этом, согласно материалам исследования, 32,1% респондентов считают, что люди дают взятки, "потому что так людям проще и легче решить их проблемы", а 19,7% называют причиной то, что "с них требуют взятки".
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Кроме того, по результатам исследования, проведенного в июле 2019 года, 8,8% опрошенных отметили, что им лично или членам их семьи в течение последних 12 месяцев приходилось давать взятку за получение административных услуг.
При этом, как добавил заместитель председателя правления Центра политико-правовых реформ Виктор Тимощук, ссылаясь на результаты указанного исследования, "менее 2% потребителей (административных услуг. – Ред.) сказали, что с них требовали взятку".
"Поэтому если мы говорим о количестве тех, кто дают взятки, то все же надо, чтобы и общество выздоравливало и делало выводы, почему мы сетуем на взятки, если сами их предлагаем", - считает Тимощук.
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Аж ні, любчики, корупцію розплодили ми всі.
Решта не зізналась, що десь підмазувала.
чесність це визнати свої дії.
з цим справилось 25 % громадян.
виходить, решта -ссікунці і брехунці.
або навіть з роддому.
Ксьюша, ви в відсотках не заплутались? Чи то є норма вашого соєвого життя?
А чому такі ж самі люди , потрапляючи кудись закордон , десь вільній країні не розплодили її там ? А навпаки поводять себе у питаннях хабарництва , порушень дорожного руху 100% так , як ті , хто там народився ?!
Чому в Грузії Михо за рік ліквідував хабарництво . Причому , як тільки зверху почав саджати групами , так автоматично знизу зникло як роса на сонці ?!
Корень проблеми цієї завжди зверху . А до-низу вона йде виключно через примушення , через те , що людей ставлять в такі обставини .
А всі ці опитування від зневіри людей в те , що це зверху припинять .
Ось й думає пересічний , а чим я властно кажучи гірший за ту мерзоту , що сує мільони по кишенях , щоб отримати сотні мільойнів , а я не можу дати 500 гривень , що скоротити чергу ?!
Не нужно защищать коррупционера порошенко,он того не достоин
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Майже зійшлося.
То есть 73% это физдуны по жизни. Спасибо что объяснили, да.
Причем тут держава, когда бухарю за рулем нужно дать взятку чеб не забрали права. До жо$ы ему ваша революция. Чесн слово как малые дети.
18 ч. ·
27 ноября 1996 года молодой тогда ещё президент Республики Беларусь обманом разогнал оппозиционный ему Верховный Совет, и ввёл в действие новую Конституцию, наделившую Батьку царскими полномочиями. Депутаты, несогласные с политикой Лукашенко, были арестованы. Новый двухпалатный парламент стал карманным органом администрации президента. Народ ликовал.
21 сентября 1993 года президент Российской Федерации Борис Ельцин указом № 1400 распустил Верховный Совет, но Конституционный суд признал его решение незаконным. Через три дня экстренно созванный X чрезвычайный Съезд народных депутатов объявил о прекращении полномочий президента Ельцина, а его действия классифицировал как государственный переворот. Однако 4 октября верные Ельцину силовики расстреляли танками Белый дом парламента. Ельцин получил царские полномочия, Россия - новый двухпалатный марионеточный парламент. Так начиналась подготовка к эпохе путина. Народ ликовал.
30 января 1933 года президент Веймарской республики Гинденбург назначил Гитлера на должность рейхсканцлера (главы правительства). Однако у нацистов не было 73 процентов поддержки избирателей, не было даже половины. Поэтому Гитлер инициировал новые выборы, и сжёг здание Рейхстага. На следующий день после пожара, 28 февраля был опубликован чрезвычайный указ «О защите народа и государства», отменявший свободу личности, собраний, союзов, слова, печати и ограничивавший тайну переписки и неприкосновенность частной собственности. Было арестовано более 4 тысяч человек, запрещены оппозиционные СМИ. Через полгода гитлеровская НСДАП была объявлена единственной партией Германии. Началась подготовка к уничтожению целых народов и рас, подготовка ко Второй мировой войне. Народ ликовал.
6 января 1918 года в половине пятого утра вооружённый матрос Железняков вошел в огромный, ярко освещённый зал Таврического дворца, в котором проходило заседание Учредительного собрания, и поднялся на трибуну: "Прошу прекратить заседание! Караул устал и хочет спать… Ваша болтовня не нужна трудящимся. Повторяю: караул устал!"
В зале поднялся шум. С хоров раздались голоса: "Правильно! Долой буржуев!.. Хватит!" Вот так большевики захватили власть и устроили красный террор. Народ ликовал.
Бухарин рассказывал после (но до своего расстрела), что Ленин долго смеялся над выходкой матроса Железнякова. Ленин вообще предпочитал власть силы, а не силу власти. Гитлер же поначалу вынужден был терпеть демократические условности, используя конституционные механизмы в своих целях. Так, ещё в 1930 году он говорил: "Конституция предписывает нам только методы, но не цель. Этим конституционным путём мы попытаемся добиться решающего большинства в законодательных органах, чтобы в тот момент, когда нам это удастся, придать государству ту форму, которая соответствует нашим идеям".
Но, чёрт возьми, у него, как и у Ленина, была хоть какая-то, пусть преступная, чудовищная, но идея. У нынешних, кроме "грабь награбленное", никаких других идей нет.
..
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-За взятку.
-За что тебя быстро выпустили?
-За взятку.
що Порошенко не переміг корупцію !
Тільки одна єдина ремарка-зауваження .
Чому так відбувається , шо тільки українець за ментальністю (як ви його малюєтет тут патентованний хабартик и гопник, що живе по поняттях) встига переїхати кудись в Польшу , в Італію , в Канаду , США чи Ізраїль одразу й моментально перегортається в абсотно законопослухняного громодянина ?!
Може правда в у тому що пересічні ніяки не хабарники , ніякі не гопники - й їх так смусила жити мерзотна влада усіх скликань й каденцій .
Впервненний , що а нічого не требо робити з типа низинним хабарництвом , бо приберіть паханів зверху й в середені , а низинне автоматичне зникне .
Моя думка , що з точки зору ********* вимог демократичного суспільства пересічний українець в дестки разів крайщий , моральніший , талановитійший , ніж так звана управленьска еліта . Усі ці колишні червоні деректори , та постсовкові бариги ...