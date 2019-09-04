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 Общество
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 ГБР объявило конкурс на 268 должностей оперативников

Государственное бюро расследований объявило конкурс на 268 должностей оперативных работников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом директор ГБР Роман Труба написал в Телеграме.

"Мы ждали этого 1,5 года - пока Верховная Рада внесет изменения в законодательство, а все документы будут утверждены Кабинетом Министров. Думаю, только ГБРовцы поймут, насколько важен этот день: мы объявляем конкурс на 268 должностей оперативных работников", - говорится в сообщении Трубы.

Отмечается, что оперативные работники будут выполнять следующие задачи:

Осуществление оперативного сопровождения;

Оперативно-розыскная работа, выявление преступлений, их предотвращение.

По словам директора ГБР, этот конкурс уникален не только для возглавляемого им ведомства, но и для системы правоохранительных органов страны в целом: "Мы первые, кто сможет взять на работу оперативника прямо с университетской скамьи правовых факультетов".

Труба добавил, что им бы еще не мешало дать право на прослушивание, "но это следующая страница в истории".

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Источник: https://censor.net.ua/n3146484
 
 
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біля 40 к/міс.
Я би на твоєму місці вартістю цікавився, а не зарплатою.
268 * на 20 к. доларів... непоганий заробіток
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Тобто це Портнов Порошенко заставив ГБР створити і Трубу поставити керівником?
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268 нарот не проглотит. то ли дело - "300 оперативников"! )
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Сколько стоит место не озвучил?
Знакомого сын после академии подавал документы в СБУ, долго проходил все проверки, полиграфы и т.п.
Всё на высшем уровне, но не взяли!
На вопрос почему, ответили - а у тебя нет кого-то, чтобы за тебя на верху порешал?
Ну вы поняли о чём парню намекнули.....
П.С. Он решать не стал и не жалеет!
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