 Буду баллотироваться на следующих выборах мэра Киева, - Кличко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом Кличко сказал на брифинге в среду в Киеве.

"Я буду баллотироваться на следующих выборах, потому что многие изменения, проекты, которые мы начали, я должен реализовать", - сказал он.

Кличко отметил, что видит задачу в быстрой реализации реформ в столице.

Как сообщалось, 4 сентября Кабмин поддержал увольнение Кличко с поста главы КГГА.

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