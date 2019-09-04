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 Политика Украины
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Все про:Киев (17866) Кличко (2712) мэр (1356)

 Буду баллотироваться на следующих выборах мэра Киева, - Кличко

Городской голова Киева Виталий Кличко собирается вновь баллотироваться на пост мэра столицы на следующих местных выборах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом Кличко сказал на брифинге в среду в Киеве.

"Я буду баллотироваться на следующих выборах, потому что многие изменения, проекты, которые мы начали, я должен реализовать", - сказал он.

Кличко отметил, что видит задачу в быстрой реализации реформ в столице.

Как сообщалось, 4 сентября Кабмин поддержал увольнение Кличко с поста главы КГГА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если усилить Кличко главой КГГА, который будет сопротивляться группам влияния, - это пойдет на пользу киевлянам, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3146482
 
   
 Топ комментарии
 
По сути эта зелёная масса зЕ-плесени протянута в парламент только для того, что бы парламентаризм уничтожить и создать хорошо контролируемую систему по обеспечению сытой жизни алигархата. Ну и как бонус уничтожение Украины как государства. В лучшем случае их цель перевести нас в статус малороссии, в худшем -- сделать сделать очередным округом эрэфии. Вся штука в том, что электорату наплевать на геополитические вопросы. Его больше волнуют сваты, одноглазники и вкотакты.
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Строго за Витамина проголосую. Зебильный директор г+г мне и накуй не нужен.
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тебе социологи плевки Клыча на громаду собирали ?
поделись данными процента !!!!! Буду баллотироваться на следующих выборах мэра Киева, - Кличко - Цензор.НЕТ 3282
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А бреше то як, з пафосом, як уся Зелена погань
🤔
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Баллотируйся. Пусть победит достойнейший, кто ж мешает.
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Строго за Витамина проголосую. Зебильный директор г+г мне и накуй не нужен.
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Богутская-это ухудшенная версия Тетяны Черновол. Такое впечатление,что клован поставил себе задачу,быть хуже Пороха ,буквально во всем))
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По сути эта зелёная масса зЕ-плесени протянута в парламент только для того, что бы парламентаризм уничтожить и создать хорошо контролируемую систему по обеспечению сытой жизни алигархата. Ну и как бонус уничтожение Украины как государства. В лучшем случае их цель перевести нас в статус малороссии, в худшем -- сделать сделать очередным округом эрэфии. Вся штука в том, что электорату наплевать на геополитические вопросы. Его больше волнуют сваты, одноглазники и вкотакты.
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Клычко - чемпион !

Клычко - мэр !

Клыч, мы с тобой !!!!
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Кликчко-дебил и вор!!!!
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"в бессильно злобе кулаки замордовали пионэра"

сядь в спам, отдохни Буду баллотироваться на следующих выборах мэра Киева, - Кличко - Цензор.НЕТ 670
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я - бессмертен ! Буду баллотироваться на следующих выборах мэра Киева, - Кличко - Цензор.НЕТ 2827
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только психиатрическое. Мо люцька!
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Ну, это моюно и о каждой женщине сказать Буду баллотироваться на следующих выборах мэра Киева, - Кличко - Цензор.НЕТ 8467
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после пролета идиота Богдана с 6 лимонами отката от Клычка, я получаю баблосы от Виталия Буду баллотироваться на следующих выборах мэра Киева, - Кличко - Цензор.НЕТ 8785
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Долой твоего клыка! Натырил - и вали!
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и я буду голосовать за Клычко!
зеленая падаль идет нах!
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А ПОЧЕМУ ВЫ ТАКИМ ОБРАЗОМ НЕ УВОЛИТЕ КЕРНЕСА,ТРУХАНОВА? ПОЧЕМУ МНОГО РАЗ НА ДОПРОС ЗОВУТ ТОЛЬКО ПОРОХА И НЕ РАЗУ МЕРТВЕТЧУКА? ПОПАХИВАЕТ МЕСТЬЮ И РЕВАНШЕМ
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Мэров избирают, главу Администрации назначают!
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Головою Адміністрації Київа стає вибраний мер, повноваження якого стверджує Президент. Так було, але прийшла нова влада і вирішила по свому🤔
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По якому? Новому, ще не прийнятому, чи старому, діючому?🤔
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мером залишається, з посади Голови Адміністрації звільнений, що не так?
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Я вище відповів. Мер та Голова Адміністрації Київа завжди була одна людина.
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Все так. А де той, хто так звільняв востаннє? Знову евакуація через Харків-Крим? Буду балотуватися на наступних виборах мера Києва, - Кличко - Цензор.НЕТ 3173
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Шлях Х@ла застеляє очі «новій владі». Той теж відмінив вибори голов місцевих органів, та замінив їх своїми назначенцями. Це зветься узурпація влади та вистроювання вертикалі влади. Чудово🤔
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виходь на Майдан, навіщо тут голосно пердіти?
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Сердиш поки що ти. А Майдан з такими темпами на за горами. У «декабре» не буде, а от у грудні😂🤣😂🤣😂
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у них в мардовии кр. площадь перекрыта чекистами.
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Об этом в изменениях к Конституции я не слыхивл. Да тут даже не в Коституцию изменения вносить нужно, а менять решегие КС, а вот это уже невозможно. Трусливый премьер видит бесперспективность этого дела и пытается переложить все на Презилента. Выход один - переизбрать Клычка, начинаютсмя игры типа "обещать - не значит жениться" Буду баллотироваться на следующих выборах мэра Киева, - Кличко - Цензор.НЕТ 6307
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кернес и труханов только избраны, а кличко еще и назначен...киев имеет специальный статус...еще севастополь
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1давненько не ходила на голосования, но выборы мэра обязательно пойдем всей семьёй! из принципа за Кличко. что то бурно зеленский взялся за Киев, а харьков и одесса скучают
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Твоё право. А если дела уголовные будут? Ты главное своих подельников друганов дерибанщиков не забудь указать.
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Ой.... я вас умоляю......
легитивного с 2 ходками выбрали.........
А боксер сделает фото ню с брательником и все бабы его........
Ктож при такой симпатичной мордашке и попке про мозги и опыт у кандидата спрашивать будет!!!!!!
Его ж как то выбрали!!!!!
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А население выберет слугу, типа Юзика.....
П.С. Население - противоположность Гражданам!
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А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть... Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.. сколько ещё памятников открыть можно...Бабе Яге, Соловью разбойнику, Поповичу, Добрыне. Кикиморам..............
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Лучше здохни мразь корупционная
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если с аваковым договорится, то мона сказать уже победил ! а так? ведьтот опять снова сорвёт единогласное желание киевлян сделать свой единственный выбор в пользу гения мерских мыслей )
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Я цены на проезд поднимать не буду , все так и будут ездить за 1 жетон.))
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Та, без проблем. Вперед и с песней.
А мог бы жить в славе и в уважении... Буду баллотироваться на следующих выборах мэра Киева, - Кличко - Цензор.НЕТ 3657
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Да. Здоровый бугай, а дурак.
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у фирташа сначала разрешение спроси...
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Раніше чи пізніше, Беня зможе обговорити це питання з Фірташом сидячи у американській тюрязі🤔
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навряд чи Бєня буде його провідувати...
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А хто сказав провідувати? Будуть сидіти разом😄
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На фото ЗЕленые слуги КолоМойшы...
Они уже поддерживают Кличко?))))
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Зачем ???? Неужели ты всем не надоел.
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А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
Источник: https://stuki-druki.com/Aforizmi-Klichko.php Штуки-дрюки ©

Буду баллотироваться на следующих выборах мэра Киева, - Кличко - Цензор.НЕТ 6859
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Всем адептам Кличка-мэра предлагаю сходить на пешеходный мост и попрыгать там вдоволь на "прочном" стекле. Авось, облегчитесь.
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Там как такового стекла нет, так, отдельные участки разве. Распиаренная халтура словом.
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Шо ж ты перед носом у Клычка не попрыгаешь? Буду баллотироваться на следующих выборах мэра Киева, - Кличко - Цензор.НЕТ 8016
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Любой психолог поставит диагноз: "Я буду балотироваться.... Я должен реализовать... "
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Більша частина з лахти. Від цих смердить гівном удвічі більше ☹️
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Канешна надо балотироваться, без этого никуда... Иначе придется опять выйти на ринг...
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Клыку уже не бывать мэром , после выборов он это увидит . заранее все равно не поймет , голова нацелена только воровать и выдумывать афоризмы .
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За одного баллотированного двух ****************** дают!
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Ниприменна на стеклянном масту, вирхом на лисапеде в окружении МАФовцов. Буду балотуватися на наступних виборах мера Києва, - Кличко - Цензор.НЕТ 238 Буду балотуватися на наступних виборах мера Києва, - Кличко - Цензор.НЕТ 238 Буду балотуватися на наступних виборах мера Києва, - Кличко - Цензор.НЕТ 238
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Сначала в гбр "отметится" надо.Петя очередь занял
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Все кто тут постит и не киевлянин...
Своим мнением можете миль пардон подтерется!)))
Жители Киева будут решать кто будет мером...
А Педаля много чего сделал для города)
И шанс у него поди побольше чем у ЗЕленых шавок!))))
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жители Киева ...шо опять за космонавта...?
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