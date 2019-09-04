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 Происшествия, Общество
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Все про:вакцина (397) животные (697) Госпродпотребслужба (134)

 Вакцину от бешенства для хищников будут разбрасывать из самолетов, - Госпродпотребслужба

В Украине стартовала осенняя кампания по иммунизации диких плотоядных животных от бешенства с помощью авиатранспорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.

"Во время кампании с помощью авиатранспорта будет обработана вся территория Украины за исключением территорий, подпадающих под запрет полетов самолетов (зону NOTAM), при этом будет применяться специальная антирабическая вакцина для пероральной иммунизации плотоядных животных", - говорится в сообщении.

По словам Госпродпотребслужбы, обработают весь ареал кроме населенных пунктов и водных плесов с учетом ареала обитания лисиц, а по всей территории равномерно разложат приманки. Саму вакцину распространят с помощью самолетов, оснащенных GPS и системами регистрации сброса вакцины.

Систематическое проведение пероральной вакцинации диких плотоядных животных против бешенства снизит, а в дальнейшем - освободит территорию Украины от бешенства природно-очагового типа", - уверяют в Госпродпотребслужбе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146481
 
   
 Топ комментарии
 
Я от думаю, деякі форуми потрібно оприскати...
Бо трапляються такі скажені індивіди...
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Воров поменьшует,порохоботик)))
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Та, да. Чтобы 25 песов не заразили остальных. Вакцину от бешенства для хищников будут разбрасывать из самолетов, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 648
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Я от думаю, деякі форуми потрібно оприскати...
Бо трапляються такі скажені індивіди...
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да но там на крыще купольного типа бронированное стекло стоит ну вы поняли адресок.... да и напротив бешенства не меньше...
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Починати треба з центрів всіх міст, особливо зі столиці. Вакциною від корупції, зрадництва та ... ой всього не перелікувати.
Нажаль такої немає, точніше вона є, але ми не готові на ліхтарях розвішувати носіїв хвороби(
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Та, да. Чтобы 25 песов не заразили остальных. Вакцину от бешенства для хищников будут разбрасывать из самолетов, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 648
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в вашей Думе Вакцину от бешенства для хищников будут разбрасывать из самолетов, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 9848
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чи грибники не повернуться з тихого полювання вже привитими?
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"памєншуєт" - це по якому, стерво москальське?
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Над Конча Заспой и другими элит городками по Украине...ну чтоб отбить ненасытность в воровсте.
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Полетные карты говорят, что там летать низя....
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Лисів майже не буває здорових від сказу.
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Іжаки теж хворіють. Раніше не боявся іжака в руки брати, а тепер страшно(як почитав інтернет) .
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Дякую за інфу, скажу малій, бо в нас купа їжаків навколо хати шастає, ще ховрахи замучили.
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это очень хорошо!
... еще бы от иксодового клеща начали опрыскивать, вообще было бы супер.
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Идиотство общегосударственного масштаба... Вакцина капсюлируется в брикетах мясокостной муки. Раньше эти брикеты раскладывались охотниками, егерями УООР, и местными ветеринарами, вручную, на "мочеточках", звериных тропах, рядом с норами... При этом они прикрывались от воздействия атмосферных осадков кусками коры, палой листвой, стволами лежащих деревьев, естественными наклонёнными камнями, так как от воды они расползаются и портятся. А теперь представьте, что будет при разбрасывании брикетов с вакциной, с борта летящих самолётов и вертолётов... Учтите высоту, скорость свободного падения, скорость от поступательного движения летательного аппарата, последующий удар брикета о землю.... Потом, "точность разбрасывания", в местах обитания зверей, и воздействие осадков... И каков будет КПД от ТАКОГО" "вакцинирования"?... Короче, это будет "агромадное *****.ово...".
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Треба ще драбини скидати, аби звірі на дерева позалазили, якщо вакцина зверху застрягне.
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Деньги на ветер, а чего еще можно ожидать от идиотской власти.
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над мокшанией сбросьте , от киниксберга до владивостока !
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