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 Общество
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Все про:Кабмин (11155) Министерство культуры (366) увольнение (1669) Ройтбурд (5)

 В правительстве изучают ситуацию с увольнением Ройтбурда

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины выражает обеспокоенность ситуацией вокруг увольнения директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда.

Об этом сказано на странице Министерства информационной политики в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Юристы Министерства проанализируют соответствующее решение Одесского облсовета и тщательно выяснят, какие есть юридические основания для устранения известного художника с занимаемой им должности", - говорится в сообщении.

После этого министерство обещает "действовать в пределах своей компетенции для урегулирования конфликтной ситуации, которая имеет значительный общественный резонанс".

В правительстве изучают ситуацию с увольнением Ройтбурда 01

В среду, 4 сентября Одесский облсовет досрочно разорвал контракт с директором Одесского художественного музея Олександром Ройтбурдом.

Александр Ройтбурд возглавлял Одесский художественный музей с марта 2018 года.

Художник собирается оспорить свое увольнение в суде. Решение Одесского облсовета он назвал относящимся "скорее к сфере психопатологии, чем юриспруденции".

7 сентября сторонники Ройтбурда собираются устроить акцию протеста у здания Одесского облсовета.

Источник: https://censor.net.ua/n3146477
 
   
 Топ комментарии
 
Это художник с мировым именем в отличие от вас безымянных ботов
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Дмитрий Кулеба
Ройтбурд пытался сделать в Одессе крутой музей. Но совок и рагульство всегда готовы отжать позиции у тех, кто вводит в Украине европейские стандарты

Александр Ройтбурд
Для усиления взаимопонимания с поляками надо поставить еще немножко памятников Бандере и Шухевичу
Одесский художественный музей не отдаст "русскому миру" наследие южнорусских художников. Они наши
Если бы я был президентом, я бы не лишал гражданства Саакашвили и попросил все каналы предоставить ему эфир
Реставрация совкового нейминга - плевок в лицо Украине. Вы хотите видеть Одессу в серой зоне типа "ДНР" с бомжами и гопниками?
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да забудьте вы про этого жида
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Это художник с мировым именем в отличие от вас безымянных ботов
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тоже жиденышь? так кто ж тебе виноват
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мерзкий жиденыш,
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также как и тебя. Но, может, у вас принято рассматривать гениталии родителей, а у нас не принято.
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Дмитрий Кулеба
Ройтбурд пытался сделать в Одессе крутой музей. Но совок и рагульство всегда готовы отжать позиции у тех, кто вводит в Украине европейские стандарты

Александр Ройтбурд
Для усиления взаимопонимания с поляками надо поставить еще немножко памятников Бандере и Шухевичу
Одесский художественный музей не отдаст "русскому миру" наследие южнорусских художников. Они наши
Если бы я был президентом, я бы не лишал гражданства Саакашвили и попросил все каналы предоставить ему эфир
Реставрация совкового нейминга - плевок в лицо Украине. Вы хотите видеть Одессу в серой зоне типа "ДНР" с бомжами и гопниками?
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- У нас планировалась выставка современного искусства. Александр Ройтбурд завез свои картины, началась развеска. Повесили первый зал, утром сотрудники говорят, что там неприятный запах. Крыса что ли сдохла? Мы начинаем принюхиваться и, простите меня, воняет дерьмом. Стыдно невероятно, музей, все-таки, храм муз! Мы доходим до стены, где висят большие холсты Ройтбурда и, не веря себе, не веря своему носу, понимаем, что запах исходит от холстов. Берем лупу, начинаем смотреть - видим легкий налет лессировки. Берем тряпочку со спиртом, проводим по холсту и на тряпочке остается характерный желтый налет. И мы понимаем, что мы нюхаем дерьмо. Мы не знаем зачем это, может, чтобы выразить какой-то концептуальный подход? - возмущается Островский на видео. Ройтбурт и дерьмо
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