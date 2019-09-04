 В правительстве изучают ситуацию с увольнением Ройтбурда

Об этом сказано на странице Министерства информационной политики в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Юристы Министерства проанализируют соответствующее решение Одесского облсовета и тщательно выяснят, какие есть юридические основания для устранения известного художника с занимаемой им должности", - говорится в сообщении.
После этого министерство обещает "действовать в пределах своей компетенции для урегулирования конфликтной ситуации, которая имеет значительный общественный резонанс".
В среду, 4 сентября Одесский облсовет досрочно разорвал контракт с директором Одесского художественного музея Олександром Ройтбурдом.
Александр Ройтбурд возглавлял Одесский художественный музей с марта 2018 года.
Художник собирается оспорить свое увольнение в суде. Решение Одесского облсовета он назвал относящимся "скорее к сфере психопатологии, чем юриспруденции".
7 сентября сторонники Ройтбурда собираются устроить акцию протеста у здания Одесского облсовета.
Ройтбурд пытался сделать в Одессе крутой музей. Но совок и рагульство всегда готовы отжать позиции у тех, кто вводит в Украине европейские стандарты
Александр Ройтбурд
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