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 Политика Украины
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Все про:допрос (1215) Порошенко (17760) ГБР (530)

 ГБР снова зовет Порошенко на допрос

Государственное бюро расследований вызвало пятого президента Украины, а теперь нардепа "Европейской солидарности" Петра Порошенко на допрос на 6 сентября.

Об этом "Українським Новинам" сообщил представитель ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"Следующий допрос запланирован на 6 сентября", - сказал он.

Повестка о вызове на допрос уже направлена.

Напомним, 3 сентября должен был состояться допрос Порошенко в ГБР, однако он был перенесен, поскольку Порошенко находился на заседании Верховной Рады.

Как сообщалось, директор Государственного бюро расследований Роман Труба ранее заявил, что его ведомство расследует 11 уголовных производств, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко.

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В свою очередь адвокат Порошенко опроверг эту информацию, заявив, что Порошенко проходит только в качестве свидетеля по двум делам ГБР.

25 июля Порошенко был на допросе в ГБР по делу о продаже завода "Кузня на Рыбальском".

Источник: https://censor.net.ua/n3146473
 
   
 Топ комментарии
 
Чесній людині нічого боятися допитів в ДБР.. ГБР снова зовет Порошенко на допрос - Цензор.НЕТ 1789
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Пора уже "почётно" в наручниках из Рады....ну как Мосийчука! Вот шоу будет!
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На Пороха в ГБР одиннадцать дел. За коррупцию? Нет. Может за воровство? Тоже нет. За применение украинской армии на украинском Донбассе! Во как.
Зебилы! Вы хоть понимаете, что весело улюлюкая, вы роете себе яму. Ну, чисто гипотетически, у ГБР что то сложилось, что дальше? Какая реакция будет у воевавших, когда они узнают что Пороха судят за то, что они воевали? Сами догадаетесь? Или подсказать?
Все помнят кадры новостей за 2014 год, когда гражданские преграждали дорогу нашим колонам? Так вот, если бы нас теперешних, да вернуть туда, в 2014, то эти гражданские заслоны разлетались бы как кегли.
Я это к чему, вы, зебилы, чисто внешне, ни чем не отличаетесь от даунбасят.
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Бесполезно обращаться к зеблам. Это быдло. которое проголосовало не за зеленского как такового. Оно проголосовало за волшебника. Который им все даст.
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Я понимаю, но поражаюсь отсутствием инкстинта самосохранения. Обычно у безмозглых очень развит этот инстинкт.
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У ватоцефалів інстинкт ШАРИ переважає інстинкт самозбереження.
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Может хватит труп палкой ковырять? Он ушел....
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Ау! Свинопетя! Зовут тебя... На допрос. Сначала в качестве свидетеля, потом в качестве подозреваемого и ...та-дам! в качестве обвиняемого. И ведь есть за что. На пожизненное с конфискацией. Хотя лично я считаю, что ты вместе со своей бандой воровских ублюдков значительно больше украсил бы столицу в виде праздничных гроздьев, аккуратно свисающих с фонарей
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А чего же ты не пришел в Киеве на Крещатик 24.08.2019 в 11:00, и не сказал всем там находившимся, что они банда ублюдков?
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сегодня, костюм пошитый из ткани-шотландтки, обладает замечательными свойствами при арестах, вызовах на допросы, ловле на взятках,..... . знаменитая чеховская людмила со своей шапкой-невидимкой - уже далёкое прошлое )
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