 ГБР снова зовет Порошенко на допрос

Об этом "Українським Новинам" сообщил представитель ГБР, передает Цензор.НЕТ.
"Следующий допрос запланирован на 6 сентября", - сказал он.
Повестка о вызове на допрос уже направлена.
Напомним, 3 сентября должен был состояться допрос Порошенко в ГБР, однако он был перенесен, поскольку Порошенко находился на заседании Верховной Рады.
Как сообщалось, директор Государственного бюро расследований Роман Труба ранее заявил, что его ведомство расследует 11 уголовных производств, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко.
В свою очередь адвокат Порошенко опроверг эту информацию, заявив, что Порошенко проходит только в качестве свидетеля по двум делам ГБР.
25 июля Порошенко был на допросе в ГБР по делу о продаже завода "Кузня на Рыбальском".
Зебилы! Вы хоть понимаете, что весело улюлюкая, вы роете себе яму. Ну, чисто гипотетически, у ГБР что то сложилось, что дальше? Какая реакция будет у воевавших, когда они узнают что Пороха судят за то, что они воевали? Сами догадаетесь? Или подсказать?
Все помнят кадры новостей за 2014 год, когда гражданские преграждали дорогу нашим колонам? Так вот, если бы нас теперешних, да вернуть туда, в 2014, то эти гражданские заслоны разлетались бы как кегли.
Я это к чему, вы, зебилы, чисто внешне, ни чем не отличаетесь от даунбасят.