 Кабмин сделал шаг к введению в Киеве прямого президентского правления, - Кличко о решении по его увольнению. ВИДЕО

По словам Кличко, такое решение противоречит закону и может привести к двоевластию в Киеве. Об этом он сказал на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадское.
Кличко подчеркнул, что по Конституции глава города должен быть избран на выборах.
"В 2003 году Конституционный суд четко определил, что председателем КГГА может быть назначен только человек, которого киевляне выбрали городским головой. То есть человек, которого выбрали жители столицы. Аналогичная норма есть в статье 141 Конституции Украины. Действуя таким образом, у президента решили лишить права на выбор власти. Ведь власть назначают люди", – цитирует Кличко Обозреватель.
"Если желание есть стать главой КГГА — пожалуйста, участвуйте в следующих выборах. Иначе это разрушение децентрализации, это разрушение самоуправления в столице. И не только в столице, так как столица это пример для всей страны", — сказал он.
Кличко связал сегодняшнее решение Кабинета министров с "желанием партии власти возглавить мэрию", пишет РБК-Украина.
"Если мы говорим о децентрализации, то такие шаги, которые делаются, - это наоборот, централизация. Я убежден, ключевое задание - люди должны выбирать человека, который ответственен исключительно перед ними. А не назначать человека сверху, который отвечает только той вертикали, откуда его назначили", - отметил Кличко.
Кличко заявил, что против него развернута кампания по дискредитации – лживые сюжеты в СМИ, уголовные производства.
"Я как избранный мэр буду дальше работать и воплощать те изменения, которые мы начали в столице. Кличко могут уволить только киевляне, которые избирали меня на выборах городского головы. Я уверен, что действия, которые происходят, идут вразрез с децентрализацией и преобразованиями в столице", – сказал Кличко на брифинге.
"Правительство сделало шаг к тому, чтобы в столице было введено двоевластие. А по сути – прямое президентское правление. Кличко могут уволить только киевляне, которые избрали его киевским городским головой", - цитирует Кличко Интерфакс-Украина.
Мэр выразил убеждение: "Такими действиями пытаются лишить людей права выбирать власть. Это неконституционно и противоречит законодательству о местном самоуправлении ".
При этом мэр добавил, что не получал официальных документов об увольнении.
ИЛИ КЕРНЕС С ТРУХАНОМ ЯВЛЯЮТСЯ ГЛАВАМИ АДМИНИСТРАЦИЙ?????? 😂😅😂
КАК ЛЮБЯТ ПРАХОПЭСЫКИ БРЭХАТЬ И МАНИПУЛИРОВАТЬ. ПРЯМ ХЛЕБОМ НЕКОРМИ. 😂😅😂
Согласно решения КС по Делу № 1-45/2003 от 25 декабря 2003 года
Киевскую городскую государственную администрацию может возглавлять только лицо, избранное Киевским городским головой, которое Президентом Украины назначается председателем Киевской городской государственной администрации. Нравится это или нет, но на данный момент лицом, избранным Киевским городским головой является Кличко. Другого нет. Единственный момент, что можно сделать не нарушив закон, это снять Кличко с должности (потому как КС не разъясняет кто может снимать с должности главу КГГА) и назначить временно исполняющим обязанности кого-то другого до выборов мера. Но это уже получается как-то скользко. Поточу что если к примеру на следующих выборах снова выиграет Кличко, то президент будет обязан его назначить главой КГГА.
НЕУЗАКОНИЛИ, ИМЕЕМ ТО, ШО ИМЕЕМ. 😂😅😂
2. Решение Конституционного Суда Украины является обязательным к исполнению на территории Украины, окончательным и не может быть обжаловано.
Решение Конституционного Суда Украины подлежит опубликованию в "Віснику Конституційного Суду України" и в иных официальных изданиях Украины.
ЕЩЁ РАЗ ********, СНАЧАЛА НУЖНО ПРИНИМАТЬ ЗАКОНЫ, А ПОТОМ ТРЕБОВАТЬ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ. ЕСЛИ НЕТ ЗАКОНОВ, ТО НЕЧЕГО ОПИРАТЬСЯ НА ХОТЕЛКИ, И ПРЕЦЕДЕНТЫ. ТЕМ БОЛЕЕ ШО ПОКА УКРАИНА ВОЛЕЮ ***** РЕФОРМАТОРА ВЕЛИКОГО ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ПРИНЯТИЯ РИМСКОГО СТАТУСА, ГДЕ ТАКИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАБОТАЕТ ПРИНЦИП ПРЕЦЕДЕНТОВ ЕСЛИ НЕТ ЗАКОНА. 😂😅😂
И УЗАКОНИТЬ РЕШЕНИЕ ТОГО КС ТАК НЕУДОСУЖИЛСЯ НИКТО. НИ ЮЩАРА, НИ ПАРАШОНКА. БО ИМ ТАКОЕ БЫЛО НЕНУЖНО. ИХ ИНТЕРЕСОВАЛИ ЛИБО РУЧНЫЕ МЕРЫ, ЛИБО СПОСОБЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ НЕУГОДНЫХ. 😂😅😂
НУ ПРО БУКВЫ. ТЕМ КОМУ ЗАКЛАДЫВАЕТ УШИ ОТ КРИКА БУКВ, РЕКОМЕНДОВАНО ОБРАЩАТЬСЯ К ПСИХИАТРУ. БО БУКВЫ КРИЧАТЬ НЕУМЕЮТ, ДАЖЕ В ПРОГРАММАХ ОЗВУЧИВАНИЯ ТЕКСТОВ. ТАК ШО СЧАСТЛИВОГО ВИЗИТА. 😂😅😂
запросто пойдёт по трупам.Одним из важнейших пунктов при захвате власти - это контроль
над столицей, что бы не допустить протесты и тем более Майдан.
И это не преувеличение. У нас в Беларуси такое было и захват
и убийство тех, кто стоял на пути. И не активистов или журналистов, а целых
министров МВД.
P.S. НИ ЧЕМУ ДЕБИЛА ИСТОРИЯ НЕ УЧИТ. Особенно если дебил с проЗЕленью.
Пацнчики конкретно занимаются дележкой, перераспределением, концентрацией власти, отстранением (законными и незаконными способами) неугодных.
18 ч. ·
27 ноября 1996 года молодой тогда ещё президент Республики Беларусь обманом разогнал оппозиционный ему Верховный Совет, и ввёл в действие новую Конституцию, наделившую Батьку царскими полномочиями. Депутаты, несогласные с политикой Лукашенко, были арестованы. Новый двухпалатный парламент стал карманным органом администрации президента. Народ ликовал.
21 сентября 1993 года президент Российской Федерации Борис Ельцин указом № 1400 распустил Верховный Совет, но Конституционный суд признал его решение незаконным. Через три дня экстренно созванный X чрезвычайный Съезд народных депутатов объявил о прекращении полномочий президента Ельцина, а его действия классифицировал как государственный переворот. Однако 4 октября верные Ельцину силовики расстреляли танками Белый дом парламента. Ельцин получил царские полномочия, Россия - новый двухпалатный марионеточный парламент. Так начиналась подготовка к эпохе путина. Народ ликовал.
30 января 1933 года президент Веймарской республики Гинденбург назначил Гитлера на должность рейхсканцлера (главы правительства). Однако у нацистов не было 73 процентов поддержки избирателей, не было даже половины. Поэтому Гитлер инициировал новые выборы, и сжёг здание Рейхстага. На следующий день после пожара, 28 февраля был опубликован чрезвычайный указ «О защите народа и государства», отменявший свободу личности, собраний, союзов, слова, печати и ограничивавший тайну переписки и неприкосновенность частной собственности. Было арестовано более 4 тысяч человек, запрещены оппозиционные СМИ. Через полгода гитлеровская НСДАП была объявлена единственной партией Германии. Началась подготовка к уничтожению целых народов и рас, подготовка ко Второй мировой войне. Народ ликовал.
6 января 1918 года в половине пятого утра вооружённый матрос Железняков вошел в огромный, ярко освещённый зал Таврического дворца, в котором проходило заседание Учредительного собрания, и поднялся на трибуну: "Прошу прекратить заседание! Караул устал и хочет спать… Ваша болтовня не нужна трудящимся. Повторяю: караул устал!"
В зале поднялся шум. С хоров раздались голоса: "Правильно! Долой буржуев!.. Хватит!" Вот так большевики захватили власть и устроили красный террор. Народ ликовал.
Бухарин рассказывал после (но до своего расстрела), что Ленин долго смеялся над выходкой матроса Железнякова. Ленин вообще предпочитал власть силы, а не силу власти. Гитлер же поначалу вынужден был терпеть демократические условности, используя конституционные механизмы в своих целях. Так, ещё в 1930 году он говорил: "Конституция предписывает нам только методы, но не цель. Этим конституционным путём мы попытаемся добиться решающего большинства в законодательных органах, чтобы в тот момент, когда нам это удастся, придать государству ту форму, которая соответствует нашим идеям".
Но, чёрт возьми, у него, как и у Ленина, была хоть какая-то, пусть преступная, чудовищная, но идея. У нынешних, кроме "грабь награбленное", никаких других идей нет.